Tận dụng nguồn vốn của chương trình giảm nghèo để phát triển sản xuất

Là địa phương chủ yếu sản xuất nông nghiệp nên đời sống của người dân xã Tân Tiến, tỉnh Hưng Yên còn gặp nhiều khó khăn. Trước đây, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã còn ở mức cao.

Một trong những giải pháp then chốt được xã triển khai là hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho người dân. Từ các nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi; hướng dẫn người dân áp dụng các mô hình sản xuất phù hợp để từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, xã còn chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Tinh thần thể thao và đoàn kết của người dân góp phần đưa đời sống tinh thần ngày càng đi lên (Ảnh: Xã Tân Tiến).

Thông qua việc phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong và ngoài địa phương, nhiều lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được giới thiệu việc làm, có thu nhập ổn định, góp phần giảm nghèo một cách bền vững.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tỷ lệ hộ nghèo của xã Tân Tiến đã giảm qua từng năm. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện.

Quan trọng hơn, công tác giảm nghèo đã từng bước đi vào chiều sâu, chú trọng tính bền vững, hạn chế tình trạng tái nghèo.

Theo kết quả rà soát sơ bộ hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2025, xã còn 140 hộ nghèo, tỷ lệ 1,89%, giảm 0,45% so với năm 2024. Số hộ cận nghèo hiện còn 234 hộ, tỷ lệ 3,16%, giảm 0,14% so với năm 2024.

Xác định giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ lâu dài gắn với công cuộc phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, xã Tân Tiến sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực, đổi mới cách làm, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để bảo đảm các chính sách hỗ trợ đến đúng đối tượng, phát huy hiệu quả thiết thực.