Tài xế hóa "người hùng", bảo vệ nhóm nữ sinh bị biến thái đuổi theo

Tìm mọi cách bảo vệ khách hàng

Một ca làm đêm tưởng chừng như bình thường đã trở thành trải nghiệm khó quên đối với anh Vũ Hồng Quân (32 tuổi, quê Hưng Yên), tài xế xe công nghệ tại Hà Nội, khi anh bất ngờ phải đối mặt với tình huống nguy hiểm để bảo vệ 6 nữ sinh.

Đoạn clip ghi lại sự việc sau đó được anh chia sẻ trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút hơn 1,7 triệu lượt xem. Hành động của nam tài xế nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Tài xế công nghệ hóa người hùng, bảo vệ nhóm khách bị biến thái đuổi theo (Clip: Nhân vật cung cấp).

Theo lời kể của anh Quân, sự việc xảy ra vào buổi tối 21/3, khi anh nhận cuốc xe chở nhóm 6 nữ sinh quê ở Huế, đang thực tập tại Hà Nội. Thời điểm này, nhóm khách chuẩn bị kết thúc kỳ thực tập và sắp trở về quê.

“Các bạn đi chơi về hơi muộn. Khi đến đón, tôi xuống xe mở cửa, lúc đó chưa có dấu hiệu bất thường”, anh Quân nhớ lại.

Tuy nhiên, một người đàn ông lạ mặt bất ngờ xuất hiện và tìm cách tiếp cận nhóm nữ sinh.

“Các bạn cho biết không quen người này và đã bị bám theo từ khu vực bờ hồ. Đến khi các bạn lên tiếng, tôi mới nhận ra có vấn đề”, anh kể.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, anh Quân lập tức nâng cao cảnh giác. Dù bức xúc trước hành vi của người lạ, anh vẫn giữ bình tĩnh và lựa chọn cách xử lý thận trọng.

“Tôi rất dị ứng với những hành vi như vậy. Nhưng tôi chỉ cảnh báo để người này rời đi, tránh làm sự việc trở nên phức tạp hơn”, anh chia sẻ.

Mặc dù đã bị nhắc nhở, người đàn ông vẫn không rời đi, thậm chí tiếp tục mở cửa xe khi anh Quân chuẩn bị khởi hành. Trong tình huống khẩn cấp, nam tài xế buộc phải đứng chặn cửa, đồng thời hướng dẫn các nữ sinh khóa cửa từ bên trong để đảm bảo an toàn.

Sau khi cửa xe được khóa an toàn, anh Quân nhanh chóng rời khỏi khu vực. Tuy nhiên, sự việc khiến các nữ sinh rơi vào trạng thái hoảng loạn. Thấy khách liên tục bật khóc, anh đã chủ động trò chuyện để giúp họ ổn định tâm lý.

Ban đầu, điểm đến của nhóm khách chỉ cách nơi đón khoảng 1km. Tuy nhiên, do lo ngại bị bám theo, nhóm đã đề nghị thay đổi điểm đến sang một khách sạn khác, cách xa khoảng 5km.

Sau khi đưa khách đến nơi an toàn, anh Quân không rời đi ngay mà nán lại thêm 5-10 phút để quan sát tình hình xung quanh. Khi chắc chắn nhóm khách đã vào trong an toàn, nam tài xế mới rời đi.

Chia sẻ về hành động của mình, nam tài xế cho rằng đó là phản xạ xuất phát từ trách nhiệm nghề nghiệp và sự đồng cảm. Theo anh, hành khách trên mỗi chuyến xe không chỉ là khách hàng mà còn là những người cần được bảo vệ trong những tình huống rủi ro.

Từ "anh hùng" ngoài ngõ đến người hùng gánh vác cả gia đình

Gắn bó với nghề tài xế công nghệ gần 2 năm, anh Quân cho biết đây là lần đầu tiên anh gặp tình huống như vậy. Thay vào đó, các tình huống như khách say xỉn, gây rối, thậm chí buông lời đe dọa đã xảy ra nhiều lần.

Gần đây, khi theo dõi một vụ việc tài xế công nghệ bị khóa tài khoản sau khi đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh bị khách đe dọa lên mạng xã hội, anh Quân cho hay bản thân trở nên thận trọng hơn trong cách xử lý tình huống.

“Tôi đã xem nhiều trường hợp tương tự. Nếu đăng clip lên mạng, nguy cơ bị khóa tài khoản là rất cao, trong khi đây lại là nguồn thu nhập chính của mình”, anh nói.

Vì vậy, thay vì ghi lại sự việc và chia sẻ lên mạng xã hội, anh lựa chọn can thiệp ngay từ thời điểm xảy ra để kiểm soát tình hình, đồng thời bảo đảm an toàn cho bản thân và hành khách.

Nam tài xế ô tô công nghệ nhận "mưa" lời khen vì bảo vệ nhóm khách nữ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ca làm việc của anh Quân thường bắt đầu từ khoảng 11h và kéo dài đến 6h hôm sau. Do đặc thù công việc chủ yếu diễn ra vào ban đêm, anh thường xuyên đối mặt với nhiều rủi ro.

Là lao động chính trong gia đình, anh Quân gánh vác trách nhiệm nuôi mẹ, vợ và ba người con. Bản thân anh cũng đang phải chạy thận giai đoạn cuối định kỳ. Áp lực tài chính khiến anh hầu như không có ngày nghỉ.

“Tôi không dám cho phép mình ốm hay nghỉ ngơi một ngày nào. Nghỉ một ngày đồng nghĩa với việc không có thu nhập, cả gia đình sẽ không có tiền xoay xở cuộc sống”, anh tâm sự.

Để có phương tiện mưu sinh, anh phải vay mượn, thậm chí thế chấp tài sản để đầu tư mua xe. Hiện tại, nam tài xế vừa kiếm tiền trả lãi khoản vay mua ô tô, vừa trang trải chi phí sinh hoạt cho gia đình, nên thu nhập chỉ đủ duy trì cuộc sống.

Gia đình của anh Quân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong khi đó, đặc thù của công việc tài xế công nghệ là không có lương cố định, thu nhập phụ thuộc hoàn toàn vào số cuốc xe thực hiện. Anh cũng không được hưởng bất kỳ chế độ phúc lợi an sinh xã hội nào.

Dù đối mặt với nhiều khó khăn và rủi ro, anh vẫn lựa chọn gắn bó với nghề vì đây là nguồn thu nhập chính giúp duy trì cuộc sống gia đình. Hơn nữa, với căn bệnh của mình, anh cũng khó đáp ứng yêu cầu về sức khỏe để ứng tuyển vào một công việc khác.

“Áp lực là có, mệt mỏi cũng có, nhưng đã có gia đình thì mình phải cố gắng, không có nhiều lựa chọn khác”, anh bộc bạch.