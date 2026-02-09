Tai nạn lao động tăng, Hàn Quốc siết chuẩn tiếng Hàn với lao động ngoại

Hàn Quốc đang siết chặt khâu đánh giá năng lực tiếng Hàn đối với lao động nước ngoài theo Chương trình cấp phép việc làm (EPS), trong đó tăng trọng số kỹ năng nói. Nguyên nhân xuất phát từ lo ngại rào cản ngôn ngữ có thể gây tai nạn lao động, cản trở giao tiếp tại các nhà máy, nông trại và công trường xây dựng - những nơi ngày càng phụ thuộc vào lao động ngoại quốc.

Cơ quan Phát triển Nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea), đơn vị trực thuộc Bộ Việc làm và Lao động, thông báo sẽ điều chỉnh nội dung phỏng vấn và bài kiểm tra kỹ năng trong quy trình tuyển chọn lao động visa E-9 theo thang điểm.

Hàn Quốc đang siết chặt khâu đánh giá năng lực tiếng Hàn đối với lao động nước ngoài (Ảnh minh hoạ: Sơn Nguyễn).

Động thái này được đưa ra sau khi cơ quan trên khảo sát ý kiến các chủ sử dụng lao động về năng lực tiếng Hàn của lao động E-9. Kết quả cho thấy gần một nửa số doanh nghiệp không hài lòng, trong đó 48,9% cho rằng người lao động gặp khó khăn khi hiểu chỉ dẫn công việc và 37,6% khó nắm các quy định an toàn lao động.

Mối lo về tai nạn lao động liên quan đến lao động nước ngoài ngày càng gia tăng. Dù chỉ chiếm khoảng 3,4% lực lượng lao động, nhóm này lại liên quan tới 9,2% số vụ tai nạn lao động chết người năm 2022, 10,4% năm 2023 và 11,8% trong nửa đầu năm 2024.

Tỷ lệ tử vong của lao động nước ngoài được ghi nhận cao gấp hai đến ba lần so với lao động Hàn Quốc, khiến Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc từng kêu gọi các biện pháp chấn chỉnh.

"Chúng tôi kỳ vọng việc cải thiện quy trình tuyển chọn và đánh giá sẽ giúp nâng cao năng lực tiếng Hàn cũng như ý thức an toàn của lao động nước ngoài. Cơ quan sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống tuyển chọn nhằm xây dựng môi trường làm việc an toàn, hiệu quả cho cả người lao động và doanh nghiệp", ông Lim Seung-mook, Trưởng bộ phận lao động quốc tế của HRD Korea, cho biết.

Theo đó, HRD Korea sẽ tăng tỷ trọng điểm phỏng vấn trong tổng điểm tuyển chọn, đồng thời điều chỉnh nội dung đánh giá theo hướng tập trung vào khả năng hiểu chỉ dẫn tại nơi làm việc và nhận thức về an toàn.

Số câu hỏi kiểm tra vốn từ vựng chuyên môn và mệnh lệnh công việc theo từng ngành nghề cũng sẽ được mở rộng để bảo đảm lao động nước ngoài phù hợp hơn với môi trường làm việc tại Hàn Quốc.

Ngoài ra, các câu hỏi chuyên sâu về an toàn lao động sẽ được bổ sung, nhằm bảo đảm ứng viên hiểu đúng và đầy đủ các quy định liên quan trước khi nhập cảnh. Điểm chuẩn tối thiểu của bài thi tiếng Hàn cũng sẽ được nâng lên ở tất cả các ngành, qua đó siết chặt đáng kể yêu cầu về trình độ ngôn ngữ.

Các tiêu chí mới sẽ được áp dụng ngay từ các đợt đánh giá trong năm nay và thông báo tới 17 quốc gia đối tác phái cử lao động trong khuôn khổ chương trình, cho phép doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hàn Quốc tuyển lao động nước ngoài ở những lĩnh vực khó tìm nhân lực trong nước.

Không chỉ dừng ở khâu tuyển chọn, HRD Korea còn có kế hoạch tăng cường hỗ trợ học tiếng Hàn cho lao động E-9 sau khi nhập cảnh. Cơ quan này dự kiến cải biên giáo trình tiếng Hàn hiện hành theo hướng sát với yêu cầu từng ngành, bổ sung nội dung đào tạo gắn với công việc thực tế và hình ảnh tại nơi làm việc.

Song song đó, một tài liệu giao tiếp tiếng Hàn mới theo định hướng "thực địa" dành riêng cho lao động E-9 cũng sẽ được xây dựng, tích hợp nội dung an toàn theo từng lĩnh vực cùng hình ảnh các thiết bị, dụng cụ quan trọng.