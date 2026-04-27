Sợ lời nguyền 35 tuổi, lao động trẻ tự thành lập công ty “một mình tôi”

AI mở đường cho mô hình kinh doanh cá nhân

Các doanh nghiệp quy mô nhỏ, tinh gọn vốn đã phổ biến tại Thung lũng Silicon (Mỹ) và nhiều quốc gia phát triển. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, sự bùng nổ của các công cụ AI (trí tuệ nhân tạo) giúp mô hình “một người vận hành” trở nên khả thi hơn bao giờ hết.

“Công ty một người là sản phẩm của kỷ nguyên AI”, bà Karen Dai, nhà sáng lập nền tảng hỗ trợ khởi nghiệp SoloNest tại Thượng Hải (Trung Quốc), nhận định.

Nỗi lo “lời nguyền tuổi 35” thúc đẩy không ít người trẻ rời bỏ công việc truyền thống để theo đuổi mô hình làm việc độc lập (Ảnh minh họa: Freepik).

Theo bà Karen Dai, trước đây việc tự vận hành một doanh nghiệp là điều rất khó khăn, do phải đảm nhiệm nhiều khâu từ vận hành, marketing đến tài chính. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của AI, nhiều công việc có thể được tự động hóa, qua đó hạ thấp đáng kể rào cản gia nhập thị trường.

Thực tế, nhiều người trẻ đã bắt đầu tận dụng công nghệ này để tạo ra thu nhập ổn định.

Wang Tianyi (26 tuổi), từng là quản lý sản phẩm tại một công ty Internet, hiện kiếm được tới 40.000 NDT (tương đương với hơn 154 triệu đồng) mỗi tháng nhờ sản xuất video quảng cáo bằng AI cho doanh nghiệp.

“Tôi tin rằng mô hình làm việc độc lập sẽ trở thành xu hướng lớn. Nhờ AI, các công ty một người có lợi thế rõ rệt về hiệu suất”, Wang chia sẻ.

Dù mang lại nhiều cơ hội, mô hình công ty “một mình tôi” cũng đặt ra không ít thách thức. Theo Wang Tianyi, việc vận hành doanh nghiệp bằng AI giúp tối ưu chi phí và tăng hiệu suất, nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là khả năng thương mại hóa sản phẩm.

“Điều quan trọng trong tương lai là làm sao bán được sản phẩm. Nhiều công ty mới vẫn gặp khó khăn trong việc tạo ra lợi nhuận”, anh nói.

Tuy vậy, với nhiều người trẻ, việc tự làm chủ công việc mang lại cảm giác chủ động và sáng tạo, điều mà môi trường doanh nghiệp truyền thống đôi khi không đáp ứng được.

“Giới trẻ đang tự hỏi liệu họ có thể, với sự hỗ trợ của AI để theo đuổi những điều mình thực sự muốn làm hay không”, bà Dai nhận định.

“Ranh giới vô hình” của tuổi 35

Trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, khái niệm “lời nguyền tuổi 35” từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh của người lao động.

Đây được xem là “ranh giới vô hình”, sau đó nhiều người phải đối mặt với nguy cơ mất việc hoặc bị giảm cơ hội thăng tiến, đặc biệt trong các ngành cạnh tranh cao như công nghệ hay khu vực công.

“Ở tuổi 35, dường như có một lằn ranh mà ai cũng phải cân nhắc. Doanh nghiệp sẽ đánh giá lại ai là người phù hợp để tiếp tục ở lại”, bà Dai (38 tuổi) cho biết.

Chính vì vậy, không ít người trẻ bắt đầu chuẩn bị kế hoạch dự phòng từ sớm. Wei Xin (34 tuổi), từng làm công việc kiểm duyệt tài liệu tại một công ty tư vấn nước ngoài, nhận ra vị trí của mình có thể sớm bị AI thay thế.

Nhờ các công cụ trí tuệ nhân tạo, nhiều lao động trẻ có thể tự sản xuất nội dung, quảng cáo và điều hành công việc mà không cần đội ngũ nhân sự (Ảnh minh họa: Freepik).

Sau khi từ Mỹ trở về Trung Quốc, cô đã chủ động học cách sử dụng các công cụ AI như Gemini, thử nghiệm tạo phiên bản số của chính mình, trước khi chuyển hướng sang sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

“Nếu tôi không học cách sử dụng AI, tôi có thể nhanh chóng bị đào thải”, Wei nói, thừa nhận bản thân cũng có nỗi lo công nghệ.

Không chỉ là xu hướng tự phát, mô hình công ty “một mình tôi” còn nhận được sự khuyến khích từ chính quyền địa phương tại Trung Quốc, trong bối cảnh nước này thúc đẩy mục tiêu tự chủ công nghệ và giải quyết bài toán thất nghiệp thanh niên.

Nhiều địa phương đã triển khai các chính sách hỗ trợ dành riêng cho mô hình này, thường được gọi tắt là OPC (One - Person Company).

Tại Tô Châu, chính quyền đặt mục tiêu đào tạo hơn 10.000 nhân lực OPC vào năm 2028, đồng thời rót khoảng 700 triệu NDT (hơn 26,9 tỷ đồng) vào các lĩnh vực như robot AI, y tế và giao thông thông minh.

Trong khi đó, Thành Đô cam kết hỗ trợ tối đa 20.000 NDT (khoảng 77 triệu đồng) cho sinh viên mới tốt nghiệp để thành lập doanh nghiệp một người ứng dụng AI.

Theo ông Kyle Chan, chuyên gia về phát triển công nghệ Trung Quốc tại Viện Brookings, đây là những chính sách mang tính khuyến khích nhằm giúp các startup sớm hình thành và phát triển.

“Chi phí hỗ trợ cho mỗi doanh nghiệp một người là tương đối thấp, nhưng lại có thể góp phần giải quyết vấn đề thất nghiệp trong giới trẻ”, ông nhận định.

Hiện nay, tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm tuổi 16-24 tại Trung Quốc vẫn ở mức cao, với tỷ lệ cứ khoảng 6 người lại có 1 người thất nghiệp.