Shipper “nói không nên lời” khi khách thử hàng ngay tại chỗ

Nỗi niềm của shipper

Mạng xã hội mới đây lan truyền đoạn clip ghi lại tình huống “dở khóc dở cười” khi một người đàn ông yêu cầu thử chiếc chăn vừa đặt mua trực tuyến ngay tại chỗ, khiến nam shipper không khỏi bất ngờ.

Trong video, người giao hàng hài hước chia sẻ: “Một ngày giao cho 10 khách như bác, chắc cháu viết đơn xin nghỉ sớm”.

Nam shipper bất ngờ khi khách thử hàng ngay tại chỗ (Ảnh cắt từ clip: TikTok nhân vật).

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, đạt gần nửa triệu lượt xem cùng hàng nghìn lượt tương tác. Anh Huy, chủ nhân đoạn clip, đồng thời là shipper tại tỉnh Thái Nguyên, cho biết sau khi kiểm tra và thử hàng, vị khách vẫn đồng ý thanh toán và nhận sản phẩm, giúp anh hoàn thành đơn giao trong ngày.

Theo anh Huy, với các đơn hàng đặt ngoài sàn thương mại điện tử, chẳng hạn qua mạng xã hội như Facebook, khách hàng thường được phép kiểm tra, thậm chí thử hàng tại chỗ nếu người bán đồng ý. Đây là đặc thù của các đơn ngoài sàn, khác với quy định chặt chẽ của các nền tảng thương mại điện tử.

Dưới phần bình luận, nhiều shipper bày tỏ sự đồng cảm và chia sẻ những kỷ niệm khó quên trong nghề. Có người kể từng giao hàng đến một gia đình có người đã qua đời, được người thân hướng dẫn đặt món hàng lên bàn thờ để hoàn tất đơn giao, để lại nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Anh N.H.T., một shipper tại Hà Nội, chia sẻ với các sàn thương mại điện tử như TikTok, khách hàng không được kiểm hàng trực tiếp khi nhận mà chỉ có thể thực hiện hoàn trả thông qua ứng dụng.

Chia sẻ về công việc thường ngày, anh T. cho biết mỗi ngày làm việc bắt đầu từ 6h sáng tại kho hàng. Hàng hóa sau khi được vận chuyển về sẽ được bốc xếp, phân loại theo khu vực. Công đoạn này thường kéo dài khoảng 4 giờ. Sau đó, các đơn hàng được chất lên xe để bắt đầu hành trình giao đến tay khách.

Tuy nhiên, áp lực lớn nhất không chỉ nằm ở khối lượng đơn hàng mà còn ở khâu kiểm đếm và xác nhận thanh toán. Khi số lượng đơn tăng cao, việc kiểm tra tiền mặt hoặc đối soát chuyển khoản với khách hàng trở nên phức tạp, dễ xảy ra sai sót.

Trong khi đó, anh Hoàng Vũ, shipper tại TPHCM, cho biết công việc đòi hỏi phải làm việc liên tục ngoài trời, bất kể nắng mưa. Với thời gian làm việc hơn 12 tiếng mỗi ngày, thu nhập trung bình khoảng 400.000-500.000 đồng, nhưng sau khi trừ chi phí, số tiền thực nhận không còn nhiều.

“Nắng nóng thì rát da, có lúc tôi còn chóng mặt, chao đảo tay lái. Có hôm mệt đến mức chảy máu mũi vẫn phải cố chạy tiếp. Mùa mưa còn vất vả hơn, vừa phải chạy nhanh để hàng không ướt, vừa phải giữ an toàn”, anh chia sẻ.

Anh dự định tìm kiếm một công việc khác ổn định hơn trong tương lai, xem nghề giao hàng chỉ như công việc tạm thời để kiếm thêm thu nhập.

Không chỉ đối mặt với áp lực công việc, nhiều shipper còn gặp khó khăn từ phía khách hàng.

“Có những người không hiểu công việc của chúng tôi, dễ nổi nóng, thậm chí nghi ngờ lừa đảo khi sản phẩm không như kỳ vọng. Nhiều trường hợp “bom hàng”, không nghe điện thoại, để mặc chúng tôi đứng chờ ngoài trời rất lâu”, anh Duy thở dài.

Nhiều tình huống "dở khóc dở cười"

Từng có thời gian làm shipper tại TPHCM, Gia Huy (tên nhân vật đã được thay đổi theo yêu cầu) cho biết anh không ít lần chứng kiến những tình huống “dở khóc dở cười” khó quên trong quá trình làm việc.

Theo anh Huy, tình huống phổ biến nhất mà shipper thường gặp là việc khách tìm nhiều lý do để “bùng hàng”.

“Có khách không muốn nhận nhưng ngại trả phí vận chuyển nên giả vờ không có ở nhà hoặc nói đang bận, không thể xuống lấy. Điều này khiến tôi phải đứng chờ ngoài trời nắng rất lâu, gọi điện hàng chục cuộc, thậm chí quay lại nhiều lần”, anh Huy kể.

Anh cũng cho hay từng suýt xảy ra tranh cãi với khách khi phải giải thích quy định không được kiểm tra hàng đối với một số đơn cụ thể.

Không chỉ vậy, anh Huy chia sẻ rằng trong nhiều trường hợp, khi khách không hài lòng với sản phẩm đã đặt, shipper như anh lại trở thành “điểm trút giận” thay cho người bán. Dù đã nhiều lần giải thích mình chỉ là đơn vị vận chuyển trung gian, anh vẫn buộc phải nhẫn nhịn vì không phải lúc nào khách hàng cũng thấu hiểu.

“Trong những tình huống như vậy, tôi càng phải kiên nhẫn giải thích. Nếu khách vẫn chưa hiểu và trở nên bức xúc, tôi chỉ có thể im lặng để tránh phát sinh mâu thuẫn không đáng có”, Huy nói.

Bên cạnh áp lực từ khách hàng, điều kiện thời tiết khắc nghiệt cũng là yếu tố ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của shipper. Theo anh Huy, những ngày nắng gắt hay mưa lớn là thời điểm công việc trở nên vất vả nhất.

Việc giao hàng vào các con hẻm nhỏ, địa chỉ không rõ ràng cũng là nỗi ám ảnh đối với anh Huy, đó là lần anh bị lạc trong một con hẻm ngoằn ngoèo, mất gần 20 phút vẫn không tìm được địa chỉ, lại rơi vào ngõ cụt khiến việc quay đầu xe trở nên khó khăn.

“Lúc đó, tôi gần như muốn bật khóc vì quá tủi thân”, anh chia sẻ. Tuy vậy, anh Huy cũng cảm thấy ấm lòng khi nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ người dân xung quanh.

Dù công việc còn nhiều vất vả, Huy cho biết anh cũng nhiều lần nhận được sự tử tế từ khách hàng.

“Có người là khách quen, có người mới gặp lần đầu nhưng thấy shipper cực nên rất cảm thông. Người thì động viên, người mời vào nhà uống nước, ăn cơm. Có khách còn gửi thêm tiền tip như một cách khích lệ, tiếp thêm động lực cho tôi theo nghề”, anh Huy chia sẻ.