Sau vụ cá, ốc chết hàng loạt, Nghệ An yêu cầu rà soát nguồn thải

Ngày 20/5, sau sự cố thủy sản chết hàng loạt gây thiệt hại lớn cho người dân, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản khẩn cấp chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát môi trường nuôi, phòng ngừa dịch bệnh và hạn chế tối đa thiệt hại.

Người nuôi cá lồng trên sông Lam đoạn qua xã Anh Sơn chết hàng loạt (Ảnh: Nguyễn Phê).

Văn bản do ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký, được ban hành dựa trên báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường về kết quả kiểm tra, xác định nguyên nhân cá nuôi lồng chết hàng loạt trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tổng hợp, phân tích diễn biến chất lượng môi trường nuôi, tình hình dịch bệnh thủy sản và các hiện tượng thủy sản chết bất thường; lấy mẫu, đánh giá nguyên nhân, kịp thời cảnh báo và tham mưu biện pháp xử lý; hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về xử lý môi trường nuôi, phòng ngừa dịch bệnh và ứng phó với các hiện tượng bất thường.

Đồng thời, hỗ trợ địa phương xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp hạn chế thiệt hại cho người nuôi; rà soát, đánh giá các nguồn thải có nguy cơ tác động đến môi trường nước; kiểm tra, xác minh khi có dấu hiệu ô nhiễm và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; tiếp tục quan trắc chất lượng nước mặt theo chương trình của tỉnh, cung cấp thông tin phục vụ theo dõi, đánh giá và cảnh báo nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động nuôi trồng thủy sản.

Đối với UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, quản lý các nguồn thải vào sông Lam và các nguồn tiếp nhận nước thải, đặc biệt trong thời điểm mưa lớn, dông lốc. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thu gom, lưu giữ và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất sau sử dụng đúng quy định, tránh vứt bỏ gây ô nhiễm nguồn nước....

Tiếp đến hiện tượng cá nổi lờ đờ và chết ở sông Nông Giang, đoạn qua xã Quỳnh Văn (Ảnh: Nguyễn Phê).

Khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, không cấp hoặc lấy nước vào ao nuôi khi nguồn nước có dấu hiệu bất thường. Nghiêm cấm xả bùn thải, nước đáy ao từ các ao có thủy sản chết ra môi trường khi chưa được xử lý đạt yêu cầu.

Trước đó, nhiều địa phương tại Nghệ An đã ghi nhận hiện tượng cá, ốc chết hàng loạt sau các đợt mưa lớn, giông lốc. Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đã kịp thời kiểm tra, lấy mẫu và đánh giá hiện trạng để xác định nguyên nhân, từ đó tham mưu các giải pháp xử lý kịp thời.