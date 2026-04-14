Sàn việc làm quốc gia vận hành, kết nối hàng triệu lao động và doanh nghiệp

Sáng 14/4, Bộ Nội vụ chính thức khai trương Sàn giao dịch việc làm quốc gia (phiên bản thử nghiệm) - nền tảng số được kỳ vọng trở thành "hạ tầng lõi" kết nối cung - cầu lao động, góp phần hiện đại hóa thị trường lao động Việt Nam.

Sự kiện được lãnh đạo Bộ Nội vụ xác định là dấu mốc quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số lĩnh vực lao động - việc làm.

Hạ tầng số "xương sống" của thị trường lao động

Phát biểu tại lễ khai trương, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh việc đưa Sàn giao dịch việc làm quốc gia vào vận hành là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa các chủ trương lớn về chuyển đổi số và phát triển nền tảng số quốc gia.

Theo Bộ trưởng, trong thời gian qua, Bộ Nội vụ đã chỉ đạo Cục Việc làm phối hợp với các đơn vị liên quan và Tập đoàn VNPT xây dựng hệ thống một cách "bài bản, nghiêm túc và quyết liệt" từ tháng 5/2025. Hệ thống đã trải qua quá trình kiểm thử chặt chẽ về kỹ thuật, an toàn thông tin và khả năng vận hành thực tế trước khi chính thức đưa vào sử dụng.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Hải Long).

Bộ trưởng khẳng định: "Đây là một hạ tầng số quan trọng, bảo đảm thị trường lao động vận hành thông suốt, minh bạch, đúng theo cơ chế thị trường, kết nối cung - cầu".

Không chỉ dừng ở ý nghĩa công nghệ, người đứng đầu Bộ Nội vụ cho rằng việc ra mắt Sàn còn là minh chứng cho tư duy kiến tạo và tinh thần hành động của toàn ngành trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Nền tảng này được kỳ vọng góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, đồng thời tạo động lực phát triển trong “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, Sàn giao dịch việc làm quốc gia không chỉ là công cụ kỹ thuật mà còn gắn với mục tiêu dài hạn về xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu năng, hiệu quả. Qua đó, nền tảng này trở thành một phần trong hệ sinh thái quản trị hiện đại, hỗ trợ điều tiết thị trường lao động một cách khoa học, minh bạch.

Kết nối 53,6 triệu lao động với hàng triệu doanh nghiệp

Ở góc độ điều hành, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Khương nhìn nhận việc xây dựng Sàn giao dịch việc làm quốc gia là “dấu mốc quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa, chuyển đổi số lĩnh vực lao động - việc làm”.

Ông dẫn số liệu cho thấy Việt Nam hiện có khoảng 53,6 triệu người trong lực lượng lao động, cùng với gần 1 triệu doanh nghiệp, hàng chục nghìn hợp tác xã và hơn 6 triệu hộ kinh doanh. Đây là hệ sinh thái sử dụng lao động rất lớn, đa dạng và có nhu cầu tuyển dụng liên tục.

Trong bối cảnh đó, việc thiếu một nền tảng kết nối hiệu quả giữa cung và cầu lao động khiến chi phí giao dịch cao, thông tin phân tán, thị trường vận hành kém minh bạch. Thứ trưởng cho rằng Sàn giao dịch việc làm quốc gia sẽ giải quyết bài toán này thông qua dữ liệu số và định danh tin cậy của các chủ thể tham gia.

"Việc kết nối hiệu quả giữa cung lao động và cầu lao động… sẽ góp phần hình thành một phương thức tuyển dụng và tìm kiếm việc làm hiện đại, minh bạch, đồng bộ", ông nói, đồng thời nhấn mạnh lợi ích giảm chi phí, nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn nhân lực.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Khương cho rằng Sàn giao dịch việc làm quốc gia sẽ giải quyết bài toán thị trường phân tán (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo lãnh đạo Bộ Nội vụ, khi vận hành hiệu quả, Sàn không chỉ hỗ trợ người lao động tìm việc nhanh hơn mà còn giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực phù hợp, qua đó nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cũng cho rằng nền tảng này có tiềm năng tác động lớn đến đời sống kinh tế - xã hội khi góp phần giải quyết việc làm, cải thiện thu nhập và nâng cao chất lượng sống cho người lao động. Đây đồng thời là công cụ quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa gắn với tiến bộ và công bằng xã hội.

Không để sàn "hình thức", yêu cầu vận hành thực chất

Dù đánh giá cao ý nghĩa của nền tảng, lãnh đạo Bộ Nội vụ thống nhất quan điểm: khai trương mới chỉ là bước khởi đầu.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Khương thẳng thắn cho rằng phía trước còn nhiều việc phải làm để Sàn thực sự đi vào cuộc sống và trở thành công cụ hữu hiệu trong quản trị thị trường lao động. Ông yêu cầu các đơn vị triển khai theo hướng "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả", tránh tình trạng hình thức, dàn trải.

Theo đó, Cục Việc làm tiếp tục giữ vai trò đầu mối hoàn thiện nền tảng theo hướng hiện đại, thông minh, thân thiện với người dùng, đồng thời xây dựng các quy định bảo đảm vận hành thông suốt và an toàn. Các bộ, ngành và địa phương phải phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tính đồng bộ và kết nối dữ liệu.

Ở cấp địa phương, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình yêu cầu các Sở Nội vụ và hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm chuyển đổi tư duy, coi mình là "điểm cầu vệ tinh" của hệ thống. Các đơn vị phải chủ động cập nhật, chia sẻ dữ liệu và trực tiếp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng nền tảng.

Nghi lễ bấm nút khai trương Sàn giao dịch việc làm quốc gia (Ảnh: Hải Long).

Ông nhấn mạnh cần "xóa bỏ triệt để tư duy phân tán, cát cứ thông tin tại các địa phương", coi Sàn giao dịch việc làm quốc gia là công cụ chung, thống nhất cho toàn bộ thị trường lao động.

Với doanh nghiệp và người lao động, Bộ trưởng kêu gọi nhanh chóng tiếp cận và sử dụng nền tảng như một kênh kết nối chính thức, minh bạch.

"Cộng đồng doanh nghiệp và người lao động là trung tâm, là yếu tố quyết định sức sống của sàn", ông nói, đồng thời khẳng định sự tham gia của các chủ thể này sẽ quyết định thành công của hệ sinh thái việc làm số quốc gia.

Kết thúc lễ khai trương, lãnh đạo Bộ Nội vụ bày tỏ kỳ vọng Sàn giao dịch việc làm quốc gia sẽ trở thành “bệ phóng” cho một thị trường lao động hiện đại, linh hoạt và hội nhập, đóng góp trực tiếp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.