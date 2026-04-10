Sàn việc làm quốc gia sẽ tạo "bản đồ dữ liệu lao động" ra sao?

Ngày 14/4 tới đây, dự kiến Sàn giao dịch việc làm quốc gia trực tuyến sẽ chính thức chạy thử nghiệm.

Sàn được xây dựng không chỉ nhằm kết nối người lao động và doanh nghiệp, mà còn hướng tới hình thành một hệ thống dữ liệu tập trung về thị trường lao động.

Với khả năng thu thập, chuẩn hóa và cập nhật thông tin theo thời gian thực, nền tảng này được kỳ vọng sẽ tạo ra "bản đồ dữ liệu lao động" toàn quốc, phục vụ cả nhu cầu tuyển dụng và công tác quản lý.

Sàn giao dịch việc làm hướng tới hình thành hệ thống dữ liệu tập trung về thị trường lao động (Ảnh: VNPT).

Tập trung, chuẩn hóa dữ liệu lao động trên toàn quốc

Theo Cục Việc làm (Bộ Nội vụ), một trong những hạn chế lớn của thị trường lao động hiện nay là dữ liệu phân tán, thiếu đồng bộ và khó chia sẻ giữa các hệ thống. Thông tin việc làm được đăng tải rải rác trên nhiều nền tảng, trong khi dữ liệu về người lao động, doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng chưa được kết nối thống nhất.

Sàn giao dịch việc làm quốc gia được thiết kế để khắc phục tình trạng này thông qua việc xây dựng một nền tảng dữ liệu tập trung. Toàn bộ thông tin về người lao động, doanh nghiệp, vị trí việc làm, nhu cầu tuyển dụng sẽ được thu thập, chuẩn hóa và cập nhật liên tục trên cùng một hệ thống.

Dữ liệu trên sàn hướng tới tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung", cho phép kết nối và chia sẻ giữa các cơ quan, tổ chức liên quan. Điều này không chỉ giúp nâng cao chất lượng thông tin việc làm, mà còn tạo nền tảng cho việc phân tích và khai thác dữ liệu ở quy mô lớn.

Bên cạnh đó, việc tích hợp định danh điện tử VNeID giúp xác thực thông tin người dùng ngay từ đầu, góp phần bảo đảm độ tin cậy của dữ liệu. Đây là yếu tố quan trọng để hình thành một hệ thống dữ liệu chính xác, hạn chế tình trạng hồ sơ giả hoặc thông tin không minh bạch.

Từ dữ liệu việc làm đến công cụ dự báo và điều hành

Không dừng lại ở việc lưu trữ thông tin, Sàn giao dịch việc làm quốc gia còn được định hướng trở thành công cụ phân tích và dự báo thị trường lao động. Thông qua việc tổng hợp dữ liệu cung - cầu theo ngành nghề, khu vực và thời gian, hệ thống có thể cung cấp cái nhìn toàn diện về biến động của thị trường.

Thông tin về thị trường việc làm được cập nhật theo thời gian thực (Ảnh: Chụp màn hình).

Các công cụ phân tích tích hợp trên nền tảng cho phép theo dõi xu hướng tuyển dụng, nhu cầu kỹ năng, cũng như sự dịch chuyển của lực lượng lao động. Trên cơ sở đó, cơ quan quản lý có thể xây dựng các báo cáo, thống kê và dự báo phục vụ công tác hoạch định chính sách.

Theo Cục Việc làm, dữ liệu từ hệ thống sẽ hỗ trợ trực tiếp cho việc điều hành thị trường lao động, từ dự báo nhu cầu nhân lực đến xây dựng chính sách đào tạo, việc làm và an sinh xã hội. Nhờ khả năng cập nhật theo thời gian thực, các quyết định quản lý có thể được đưa ra kịp thời và sát với thực tiễn hơn.

Đáng chú ý, nền tảng còn được định hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích xu hướng nghề nghiệp, cảnh báo sớm nguy cơ mất cân đối cung - cầu lao động. Đây là bước tiến quan trọng, giúp chuyển từ quản lý bị động sang chủ động trong điều hành thị trường lao động.

Việc hình thành "bản đồ dữ liệu lao động" thông qua Sàn giao dịch việc làm quốc gia được xem là bước đi quan trọng trong quá trình chuyển đổi số lĩnh vực việc làm. Không chỉ giúp người lao động và doanh nghiệp kết nối hiệu quả hơn, hệ thống này còn tạo nền tảng dữ liệu để nâng cao chất lượng quản lý, hướng tới xây dựng thị trường lao động minh bạch, hiện đại và bền vững.