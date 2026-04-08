Sàn việc làm quốc gia hướng tới hệ sinh thái "trọn vòng đời lao động"

Sàn giao dịch việc làm quốc gia (trực tuyến) đang được xây dựng như một nền tảng số thống nhất, không chỉ phục vụ kết nối việc làm mà còn hướng tới hình thành hệ sinh thái bao trùm toàn bộ vòng đời lao động của mỗi người dân.

Từ học nghề, tìm việc, phát triển nghề nghiệp đến hưởng các chính sách an sinh, mọi nhu cầu liên quan đến việc làm được kỳ vọng sẽ được tích hợp trên một hệ thống duy nhất.

Ngày 14/4 tới đây, dự kiến Sàn sẽ chính thức đi vào chạy thử nghiệm.

Giao diện sàn giao dịch việc làm quốc gia (Ảnh: Chụp màn hình).

Không chỉ kết nối việc làm, mà là nền tảng quản lý thị trường lao động

Theo định hướng xây dựng, Sàn giao dịch việc làm quốc gia ra đời trong bối cảnh thị trường lao động còn tồn tại nhiều điểm nghẽn, như dữ liệu phân tán, thiếu đồng bộ, thông tin chưa minh bạch và khả năng kết nối cung - cầu còn hạn chế. Việc xây dựng một nền tảng số tập trung được xem là giải pháp để khắc phục những hạn chế này, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành thị trường lao động.

Khác với các website tuyển dụng hiện nay, sàn quốc gia được thiết kế như một hạ tầng dữ liệu thống nhất, cho phép tập trung, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu lao động - việc làm theo thời gian thực trên phạm vi toàn quốc.

Đáng chú ý, nền tảng tích hợp định danh điện tử VNeID, cho phép xác thực thông tin người dùng, góp phần nâng cao độ tin cậy và minh bạch của thị trường lao động.

Việc tích hợp VNeID giúp hạn chế tình trạng hồ sơ giả, tin tuyển dụng không xác thực vốn tồn tại trên nhiều nền tảng hiện nay. Đồng thời, dữ liệu được chuẩn hóa ngay từ đầu cũng tạo nền tảng để phân tích, dự báo thị trường lao động chính xác hơn.

Hệ thống không chỉ hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp kết nối trực tiếp, mà còn cung cấp dữ liệu phục vụ công tác quản lý, dự báo và hoạch định chính sách.

Sàn quốc gia được thiết kế như một hạ tầng dữ liệu thống nhất (Ảnh: Chí Tâm).

Nhận định về vai trò của nền tảng này, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương nhấn mạnh: "Có thể khẳng định sàn giao dịch việc làm quốc gia điện tử không chỉ là công cụ kỹ thuật, mà còn là một thiết chế quan trọng để xây dựng thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững trong giai đoạn mới, phù hợp với chủ trương là xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, góp phần mục tiêu xây dựng thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững, hội nhập quốc tế".

Theo đó, sàn được kỳ vọng sẽ đóng vai trò như "cột sống số" trong lĩnh vực việc làm, kết nối các trung tâm dịch vụ việc làm, cơ sở dữ liệu lao động và các hệ thống liên quan, tạo thành mạng lưới thống nhất từ Trung ương tới địa phương.

Hệ sinh thái số bao trùm từ học nghề đến an sinh

Một điểm nổi bật trong định hướng phát triển của Sàn giao dịch việc làm quốc gia là việc hình thành hệ sinh thái số "trọn vòng đời lao động". Theo đó, nền tảng không chỉ dừng lại ở chức năng tìm việc, mà còn mở rộng sang các dịch vụ liên quan đến phát triển nghề nghiệp và an sinh xã hội.

Người lao động có thể tiếp cận thông tin việc làm minh bạch, ứng tuyển và phỏng vấn trực tuyến, đồng thời quản lý hồ sơ cá nhân trên môi trường số. Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ định hướng kỹ năng, cung cấp thông tin về nhu cầu thị trường để người lao động lựa chọn học nghề, nâng cao năng lực phù hợp với thực tế.

Đối với doanh nghiệp, sàn tạo điều kiện tiếp cận nguồn nhân lực quy mô lớn, đa dạng, đồng thời hỗ trợ các công cụ đăng tuyển, sàng lọc và quản lý ứng viên trên một nền tảng thống nhất. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể rút ngắn thời gian tuyển dụng, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực.

Đáng chú ý, sàn còn được định hướng kết nối với các hệ thống dữ liệu liên quan đến bảo hiểm, đào tạo và quản lý lao động, qua đó từng bước hình thành chuỗi dịch vụ liên thông từ việc làm đến các chính sách an sinh như bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ học nghề và tái đào tạo.

Với cách tiếp cận này, Sàn giao dịch việc làm quốc gia không chỉ giải quyết nhu cầu tuyển dụng trước mắt, mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và thích ứng với những biến động của thị trường lao động trong kỷ nguyên số.

Việc xây dựng và đưa vào vận hành thử nghiệm Sàn giao dịch việc làm quốc gia được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số lĩnh vực việc làm. Từ một công cụ kết nối việc làm, nền tảng này đang được định hình như một hệ sinh thái số toàn diện, góp phần hình thành thị trường lao động minh bạch, hiện đại và bền vững trong giai đoạn phát triển mới.