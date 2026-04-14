Sàn giao dịch việc làm quốc gia là dấu mốc quan trọng

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, Sàn giao dịch việc làm quốc gia (địa chỉ www.vieclam.gov.vn) là nền tảng số kết nối người lao động, doanh nghiệp, tổ chức dịch vụ việc làm và cơ quan quản lý nhà nước. Hệ thống được xây dựng nhằm hướng tới một thị trường lao động hiện đại, minh bạch, linh hoạt và hiệu quả hơn.

Giao diện Sàn giao dịch việc làm quốc gia (Ảnh: Chụp màn hình).

Việc đưa Sàn vào vận hành là bước cụ thể hóa các chủ trương lớn về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó có Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 71 của Chính phủ. Bộ Nội vụ giao Cục Việc làm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và Tập đoàn VNPT xây dựng hệ thống, đồng thời kết nối, liên thông dữ liệu trước khi chính thức vận hành.

Sự ra đời của nền tảng này xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động khi thông tin còn phân tán, thiếu đồng bộ, khả năng kết nối giữa người lao động và doanh nghiệp còn hạn chế.

Trong bối cảnh Việt Nam có hơn 53,6 triệu lao động, gần 1 triệu doanh nghiệp cùng hàng triệu cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhu cầu về một hệ thống tập trung, liên thông trên phạm vi cả nước trở nên cấp thiết.

Theo thiết kế, Sàn giao dịch việc làm quốc gia không chỉ là một công cụ công nghệ mà còn được định vị là hạ tầng số thiết yếu của thị trường lao động. Hệ thống kết nối thống nhất từ Trung ương đến địa phương, cho phép các Sở Nội vụ, Trung tâm Dịch vụ việc làm và cơ quan liên quan cùng tham gia, cập nhật và chia sẻ dữ liệu trên một nền tảng chung.

Sự ra đời của sàn giao dịch việc làm xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động (Ảnh: Chí Tâm).

Đối với cơ quan quản lý nhà nước, Sàn là công cụ hỗ trợ quản trị, điều tiết thị trường lao động, nâng cao chất lượng tổ chức dịch vụ việc làm và làm cơ sở xây dựng chính sách về lao động, việc làm, an sinh xã hội. Với địa phương, hệ thống giúp theo dõi sát biến động lao động, tổ chức các phiên giao dịch việc làm và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Ở góc độ người lao động, nền tảng này mở rộng cơ hội tìm việc không bị giới hạn bởi địa giới hành chính. Hệ thống tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để gợi ý việc làm phù hợp với kỹ năng, kinh nghiệm, đồng thời hỗ trợ tạo hồ sơ, tìm kiếm và ứng tuyển trực tuyến.

Trong khi đó, doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn ứng viên trên phạm vi toàn quốc, qua đó giảm chi phí tuyển dụng và rút ngắn thời gian tìm kiếm nhân sự.

Dự kiến, lễ khai trương sáng nay có sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Nội vụ, các bộ, ngành, địa phương cùng đại diện doanh nghiệp và hệ thống dịch vụ việc làm. Sự kiện được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn mới trong việc số hóa thị trường lao động, góp phần nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững.