Rút ngắn thời gian xử lý trợ cấp thất nghiệp nhờ quy trình mới

Chiều 31/3, Cục Việc làm tổ chức Hội nghị tập huấn Bộ công cụ triển khai cơ sở dữ liệu giải quyết hưởng Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo hình thức trực tuyến tới các Sở Nội vụ và Trung tâm dịch vụ việc làm của 34 tỉnh, thành.

Quy trình xử lý hồ sơ được số hóa theo chuỗi khép kín

Theo đó, hệ thống cơ sở dữ liệu giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp do Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng, cho phép các cơ quan từ trung ương đến địa phương sử dụng chung một quy trình, một biểu mẫu và một nguồn dữ liệu tập trung.

Hệ thống được thiết kế để số hóa toàn bộ quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Hồ sơ của người lao động được tiếp nhận từ Cổng dịch vụ công quốc gia và chuyển vào hệ thống chuyên ngành để xử lý, thay vì xử lý rời rạc như trước. Toàn bộ thông tin được lưu trữ tập trung, phục vụ việc tra cứu, thống kê và theo dõi tiến độ giải quyết.

Quy trình xử lý hồ sơ được chuẩn hóa theo các bước rõ ràng. Trước hết, hồ sơ sau khi tiếp nhận sẽ được phân công cho cán bộ xử lý. Cán bộ có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định hồ sơ và thực hiện các thao tác xử lý trên hệ thống. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, hệ thống cho phép từ chối xử lý hoặc yêu cầu người nộp bổ sung thông tin.

Hệ thống được thiết kế để số hóa toàn bộ quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ (Ảnh: Tùng Nguyên).

Tự động tính toán mức hưởng và rút ngắn thao tác xử lý

Với các hồ sơ hợp lệ, cán bộ tiến hành tạo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trên hệ thống. Dữ liệu đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được hệ thống tự động truy xuất. Trong trường hợp không có sẵn dữ liệu, cán bộ nhập thông tin về quá trình đóng bảo hiểm của 6 tháng gần nhất để hệ thống thực hiện tính toán.

Hệ thống sẽ tự động tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời gian hưởng và lập bảng theo dõi việc thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng. Sau khi hoàn tất kiểm tra, cán bộ tạo quyết định và trình ký trên hệ thống.

Quy trình ký được thực hiện qua nhiều cấp. Lãnh đạo đơn vị thực hiện ký nháy hồ sơ sau khi kiểm tra nội dung. Tiếp đó, người có thẩm quyền ký quyết định chính thức bằng chữ ký số. Sau khi ký, hồ sơ được chuyển đến bộ phận văn thư để cấp số và đóng dấu điện tử. Toàn bộ quá trình này được thực hiện trên hệ thống, không cần luân chuyển hồ sơ giấy.

Song song với xử lý hồ sơ, hệ thống cung cấp công cụ theo dõi tiến độ theo thời gian thực. Trên giao diện tổng quan, người dùng có thể theo dõi số lượng hồ sơ cần xử lý, hồ sơ sắp đến hạn và hồ sơ quá hạn. Các hồ sơ gần đến hạn được cảnh báo để kịp thời xử lý, góp phần hạn chế tình trạng chậm trễ.

Theo dõi tiến độ hồ sơ theo thời gian thực

Ngoài quy trình giải quyết hưởng trợ cấp, hệ thống còn hỗ trợ xử lý các nghiệp vụ liên quan như tạm dừng, tiếp tục hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp; điều chỉnh hoặc thu hồi quyết định đã ban hành. Các thao tác này đều được thực hiện theo quy trình tương tự, đảm bảo thống nhất trong xử lý.

Hệ thống cũng cho phép thực hiện nhiều thao tác cùng lúc, như ký nháy, ký quyết định hoặc cấp số, đóng dấu cho nhiều hồ sơ. Việc này giúp tăng tốc độ xử lý trong bối cảnh số lượng hồ sơ lớn.

Bên cạnh đó, việc phân quyền được thiết kế chi tiết theo từng vai trò, từ cán bộ tiếp nhận, cán bộ xử lý, lãnh đạo ký nháy, người ký quyết định đến văn thư. Mỗi khâu đều có chức năng và quyền hạn riêng, đảm bảo quá trình xử lý được kiểm soát theo từng bước.

Theo tài liệu hướng dẫn, hệ thống được kết nối với các nền tảng như Cổng dịch vụ công quốc gia và các cơ sở dữ liệu liên quan, phục vụ việc đồng bộ và khai thác thông tin. Dữ liệu được chuẩn hóa và cập nhật liên tục, hướng tới việc thay thế dần hồ sơ giấy trong giải quyết thủ tục.

Việc triển khai quy trình số hóa trong giải quyết trợ cấp thất nghiệp đặt mục tiêu bảo đảm tất cả cán bộ tham gia đều có thể đăng nhập, xử lý và phản hồi trên hệ thống. Các địa phương được yêu cầu tổ chức đào tạo, vận hành đồng bộ để bảo đảm quá trình chuyển đổi không gián đoạn.

Với việc áp dụng nền tảng dùng chung, quy trình giải quyết trợ cấp thất nghiệp được thực hiện thống nhất trên toàn quốc, từ tiếp nhận đến ban hành quyết định và theo dõi thực hiện. Thông tin về hồ sơ và quá trình xử lý được lưu trữ tập trung, phục vụ công tác quản lý và điều hành.