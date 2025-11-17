Rời Mỹ về nước, chàng trai từng làm phục vụ trở thành ông chủ nhà hàng

Những trải nghiệm khó quên trên đất Mỹ

Một buổi sáng mùa đông năm 2023, Kentucky (Mỹ) bắt đầu ngày mới trong giá lạnh. Khi tuyết còn phủ kín mặt đường, mặt trời vẫn chưa ló dạng, Dương Minh Cường (SN 2001) đã ra khỏi nhà, lái xe điện đến nhà hàng để bắt đầu ngày làm việc mới. Nhiều hôm nhiệt độ xuống âm 10 độ C, gió tạt mạnh khiến chiếc xe chao đảo.

“Lạnh đến tê người nhưng vẫn phải cố gắng đi làm đúng giờ”, anh nhớ lại.

Minh Cường thời điểm làm nhân viên phục vụ tại Mỹ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chàng trai kể trước khi sang Mỹ, anh từng theo học hệ cử nhân tại một chương trình đào tạo quản trị khách sạn, nhà hàng của Pháp ở Việt Nam. Cơ duyên đến với xứ cờ hoa là lúc anh bắt đầu kỳ thực tập cuối trước khi tốt nghiệp.

“Trong suốt quá trình học, tôi đã làm việc tại nhiều nhà hàng, khách sạn tại Việt Nam. Thế nhưng, tôi nghĩ mình cần đến một quốc gia khác để học hỏi, mở rộng tầm mắt. Mỹ là một đất nước đa văn hóa, tôi nghĩ mình sẽ học được nhiều thứ ở đó”, Cường chia sẻ.

Thay vì đi theo diện thực tập sinh do trường tổ chức, Cường tìm hiểu và biết được loại visa J1, loại thị thực không định cư của Hoa Kỳ, cấp cho những người tham gia các chương trình trao đổi việc làm, văn hóa hay giáo dục. Visa này còn cho phép lao động nước ngoài hưởng một số phúc lợi xã hội như người bản xứ.

Cường may mắn gặp được đồng hương, bạn bè người nước ngoài hỗ trợ, động viên suốt quá trình học tập và làm việc tại Mỹ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lần đầu đặt chân đến Mỹ ở tuổi 22, với tư cách là lao động xa xứ, Cường kể anh đã phải chật vật tự lo hết mọi thứ, từ chuẩn bị các loại hồ sơ, tìm thuê nhà, cho đến làm quen với văn hóa, cuộc sống hoàn toàn xa lạ. Bố mẹ anh ở quê nhà cũng chỉ có thể động viên con trai từ xa.

“Tôi không thể quên được cảnh bị trễ chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày, phải đi bộ nhiều giờ liền trên đường phố. Việc bất đồng ngôn ngữ, văn hóa cũng không ít lần khiến tôi “chới với”. Mặc dù ở Việt Nam, tôi có thể nghe, hiểu tiếng Anh tốt, nhưng khi sang Mỹ, giao tiếp với người bản xứ quả là chuyện khó khăn”, Cường kể.

Công việc của anh là phục vụ tại một nhà hàng bò bít tết trong khách sạn. Ban đầu, anh chỉ đảm nhận việc bưng bê. Sau khoảng hai tuần, Cường đã có thể tư vấn món và phục vụ, trò chuyện với khách như một nhân viên chuyên nghiệp.

Mỗi ngày, chỉ tính riêng tiền boa, Cường được nhận 300 USD. Vào mùa cao điểm, lễ hội, nhân viên như Cường có thể kiếm 6.000-7.000 USD/tháng, chưa tính lương cứng mà nhà hàng chi trả.

Chinh phục đam mê khởi nghiệp đầy mạo hiểm

Ngoài thu nhập lý tưởng, Cường cho rằng môi trường làm việc kỷ luật và đa văn hóa tại Mỹ đã cho anh nhiều bài học quý giá.

“Sống và làm việc với người đến từ nhiều quốc gia giúp tôi thay đổi cách nhìn về nghề dịch vụ và sự tận tâm, chuyên nghiệp trong công việc. Chúng tôi không chỉ phục vụ món ăn, mà còn phải đảm bảo mang đến trải nghiệm đa giác quan cho khách.

Tùy theo mỗi nhà hàng, người phục vụ đôi khi phải có kiến thức sâu sắc về các loại rượu hoặc am hiểu về ẩm thực phương Đông, phương Tây hay chỉ đơn giản là có khiếu hài hước và cách giao tiếp khéo léo. Điều này ảnh hưởng nhiều đến doanh thu của nhà hàng và chính thu nhập của họ”, anh nói.

Cường chọn từ bỏ mức lương cao, trở về nước khởi nghiệp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau một năm trải nghiệm công việc phục vụ nhà hàng ở Mỹ, chàng trai Việt chia sẻ bản thân đã đúc kết được nhiều bài học, kinh nghiệm mới mẻ. Đây cũng là lúc Cường đứng giữa hai lựa chọn: tiếp tục ở lại Mỹ hay trở về Việt Nam.

“Nhờ tính cách chăm chỉ, tôi gây được sự chú ý với quản lý nhà hàng. Họ có mách cho tôi cách để tiếp tục được gia hạn visa, ở lại làm việc lâu dài. Mặc dù công việc này lương cao, nhưng tôi đã có hướng đi khác. Hơn nữa khi đến Mỹ, tôi xác định chỉ đến đây học hỏi, trải nghiệm”, Cường khẳng định.

Cuối năm 2024, anh trở về TPHCM với số vốn 500 triệu đồng tích cóp từ công việc phục vụ ở Mỹ. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Cường lập tức bắt tay vào hành trình khởi nghiệp mà anh đã ấp ủ nhiều năm qua.

Những ngày nhà hàng bắt đầu "thành hình" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Để thử nghiệm thị trường tại thành phố, Cường nấu rồi bán thử món mì ý trên nền tảng thương mại điện tử. Bất ngờ, phản hồi tích cực ngay từ những đơn hàng đầu tiên đã giúp anh tự tin điều chỉnh công thức và định hình phong cách thương hiệu.

Cường bắt đầu tìm mặt bằng mở quán. Ba tháng liên tục, anh đi xem hàng chục địa điểm nhưng đều không thuê được do vướng nhiều vấn đề như: giấy tờ không rõ ràng, bếp quá nhỏ hoặc không đủ diện tích vận hành.

“Có lúc tìm được mặt bằng ưng ý, chủ nhà lại thông báo không muốn cho thuê mở nhà hàng vì sợ dầu mỡ làm bẩn nhà”, anh bất lực, kể.

Bên cạnh đó, khó khăn còn đến từ công tác thiết kế, thi công. Bản vẽ của đội thi công không đúng ý, buộc anh phải tự chỉnh sửa từng chi tiết, từ hệ thống hút khói đến cách bố trí thiết bị.

Nhiều đêm, anh phải thức trắng để hoàn thiện bản vẽ dù không có chuyên môn thiết kế. Cuối tháng 8, anh mới tìm được mặt bằng phù hợp, tiến hành thi công rồi chính thức khai trương nhà hàng của mình vào tháng 9. Chi phí ban đầu dự tính chỉ tốn 300 triệu đồng nhưng thực tế đã “ngốn” gần hết vốn của chàng trai.

Nhà hàng may mắn đông khách trong những ngày đầu khai trương (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Minh Cường kể, nhiều lúc anh áp lực đến mức muốn bỏ cuộc. Song chàng trai thầm nghĩ nếu bỏ cuộc, sau này cũng phải bắt đầu lại. Vì thế, anh chọn tiếp tục.

“Khởi nghiệp chưa bao giờ dễ dàng và hoàn toàn không giống như trong… sách. Không có chuyện làm theo “quy tắc” là khởi nghiệp thành công. Thử thách và khó khăn luôn thường trực, bản thân phải biết cách đối mặt và vượt qua”, Cường trải lòng.

Những tưởng cửa hàng phải “chịu lỗ” 3 tháng mới bắt đầu có lượng khách ổn định, nhưng rồi một ngày, nhà hàng của Cường bỗng dưng thu hút đông đảo sự chú ý nhờ bài đăng về hành trình khởi nghiệp của anh.

“Nhờ những chia sẻ thật lòng ấy, khách hàng hiểu được sự tận tâm trong công việc của tôi nên họ đã đến ủng hộ. Đến nay, nhà hàng duy trì được lượng khách ổn định. Dù không gian nhỏ nhưng may mắn tối nào nhà hàng cũng được lấp đầy bàn, tạo việc làm cho nhiều bạn sinh viên”, chàng trai bộc bạch.

Học được cách phục vụ chuyên nghiệp ở nước ngoài, Cường cũng ứng dụng vào mô hình kinh doanh của mình. Nhờ vậy, đa phần khách hàng đến ăn đều hài lòng, có người còn trở thành “khách ruột” dù quán chỉ mới mở vài tháng.