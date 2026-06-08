Quyền được khiếu nại khi quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng

Theo Luật Việc làm năm 2025, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền xem xét lại quyết định, hành vi liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó trái quy định của pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Trung tâm dịch vụ việc làm TPHCM (Ảnh: Nguyễn Vy).

Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với các quyết định hành chính, hành vi hành chính về bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

Đối với các quyết định hành chính, hành vi hành chính và các quyết định, hành vi khác phát sinh trong hoạt động thanh tra về bảo hiểm thất nghiệp, việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra.

Theo luật, quyết định, hành vi về bảo hiểm thất nghiệp là quyết định hoặc hành vi của cơ quan bảo hiểm xã hội, tổ chức dịch vụ việc làm công, người có thẩm quyền thuộc các cơ quan, tổ chức này trong việc thực hiện hoặc không thực hiện trách nhiệm theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

Khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi về bảo hiểm thất nghiệp là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, người khiếu nại có quyền lựa chọn khiếu nại lần đầu đến cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức dịch vụ việc làm công nơi ban hành quyết định, thực hiện hành vi đó, hoặc khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật.

Trường hợp không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu của cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc quá thời hạn luật định mà khiếu nại không được giải quyết, người khiếu nại có quyền khiếu nại lần hai đến người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp hoặc khởi kiện tại Tòa án.

Đối với quyết định, hành vi của tổ chức dịch vụ việc làm công, nếu không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn luật định mà khiếu nại chưa được giải quyết, người khiếu nại có quyền khiếu nại lần hai đến người đứng đầu cơ quan chuyên môn về việc làm thuộc UBND cấp tỉnh hoặc khởi kiện tại Tòa án.

Trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn theo quy định mà khiếu nại vẫn chưa được giải quyết, người khiếu nại có quyền khởi kiện vụ án tại Tòa án theo quy định của pháp luật.