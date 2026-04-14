Quy định mới về thời hạn giải quyết hỗ trợ đào tạo nghề từ BHTN

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 374 về quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Trong đó, Chương IV của Nghị định có đề cập đến các quy định liên quan tới nội dung hỗ trợ tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề - một trong các quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp mà người tham gia được hưởng.

Điều 13 Chương IV của Nghị định nêu rõ quy định về trình tự, thủ tục để người lao động được hưởng chế độ này.

Cụ thể, người lao động đáp ứng đủ điều kiện theo khoản 1, khoản 2 Điều 37 Luật Việc làm được hỗ trợ 1 lần học phí của 1 khóa đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Việc đào tạo được thực hiện tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hợp pháp, gồm: trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng, doanh nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp.

Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả trong 3 ngày làm việc

Tổ chức dịch vụ việc làm công có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và hẹn trả kết quả giải quyết hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Kết quả được trả cho người lao động trong 3 ngày làm việc theo thời gian ghi trên phiếu hẹn (Mẫu số 04). Việc trả kết quả được thực hiện trực tiếp đối với hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính nếu hồ sơ được gửi qua bưu điện.

Đối với hồ sơ nộp qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, hệ thống sẽ gửi thông báo hẹn trả kết quả trong thời hạn 3 ngày làm việc.

15 ngày xác định nghề, mức hỗ trợ và trình quyết định

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị, tổ chức dịch vụ việc làm công có trách nhiệm xác định cụ thể nghề đào tạo, thời gian học, mức hỗ trợ và cơ sở đào tạo nghề nghiệp phù hợp, sau đó trình Giám đốc Sở Nội vụ quyết định việc hỗ trợ. Trường hợp hồ sơ chưa đủ thông tin làm căn cứ giải quyết, người lao động sẽ được yêu cầu bổ sung, hoàn thiện theo phiếu yêu cầu Mẫu số 03.

Thời điểm bắt đầu khóa học và điều kiện tham gia

Thời điểm bắt đầu tham gia khóa đào tạo được xác định sau khi có quyết định hỗ trợ, nhưng không quá 3 tháng kể từ ngày ban hành quyết định đối với người không thuộc diện đang hưởng trợ cấp thất nghiệp; đồng thời không quá 3 tháng kể từ ngày hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người đang hưởng trợ cấp.

Trong trường hợp người lao động có nhu cầu tham gia khóa đào tạo đang được cơ sở đào tạo nghề nghiệp triển khai, họ vẫn được hỗ trợ nếu thời điểm bắt đầu khóa học tính đến thời điểm ban hành quyết định không quá 1 tháng và cơ sở đào tạo bảo đảm dạy bù đầy đủ kiến thức cho khoảng thời gian trước khi người lao động tham gia.

Thời điểm tính hỗ trợ được xác định từ ngày đầu tiên của khóa học và kết thúc vào ngày cuối cùng của thời hạn hỗ trợ.

Gửi quyết định hỗ trợ đến các cơ quan liên quan

Quyết định về việc hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề theo Mẫu số 05 được tổ chức dịch vụ việc làm công gửi đến các cơ quan liên quan, bao gồm cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện chi trả cho cơ sở đào tạo nghề nghiệp, cơ sở đào tạo nghề để tổ chức giảng dạy, người lao động, Sở Nội vụ và tổ chức dịch vụ việc làm công nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp học tại địa phương khác.

Đối với hồ sơ nộp qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, việc gửi quyết định cũng được thực hiện đến các đơn vị liên quan, trong đó cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh nhận thông tin thông qua hệ thống điện tử.

Trường hợp người lao động không được hỗ trợ đào tạo, tổ chức dịch vụ việc làm công phải trả lời bằng văn bản theo Mẫu số 06, nêu rõ lý do. Đáng chú ý, nếu người lao động đã có quyết định hỗ trợ nhưng chưa tham gia hoặc đang tham gia khóa đào tạo mà bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, vẫn được tiếp tục hỗ trợ theo quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ.

Đối với người lao động thuộc khoản 2 Điều 37 Luật Việc làm, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu không có nhu cầu hưởng hỗ trợ đào tạo, người lao động phải nộp văn bản đề nghị không hưởng hỗ trợ theo Mẫu số 07, trực tiếp tại tổ chức dịch vụ việc làm công hoặc qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Trong trường hợp người lao động nộp hồ sơ trực tiếp nhưng không đến nhận quyết định theo thời hạn ghi trên phiếu hẹn, sẽ được coi là không có nhu cầu hỗ trợ.

Khi đó, tổ chức dịch vụ việc làm công trình Giám đốc Sở Nội vụ ban hành quyết định hủy hỗ trợ theo Mẫu số 08. Quyết định hủy này được gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để dừng chi trả, cơ sở đào tạo nghề nghiệp để không tổ chức đào tạo, người lao động, Sở Nội vụ và tổ chức dịch vụ việc làm công nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp liên quan.

Ngoài ra, nếu người lao động không đến nhận sổ bảo hiểm xã hội, sau thời hạn 30 ngày, tổ chức dịch vụ việc làm công sẽ chuyển sổ đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để quản lý.

Về chi trả kinh phí, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày học cuối cùng của tháng học hoặc ngày kết thúc khóa học, cơ sở đào tạo nghề nghiệp có trách nhiệm lập danh sách gửi cơ quan bảo hiểm xã hội để thanh toán. Sau đó, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được danh sách, cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả học phí cho cơ sở đào tạo và tiền ăn cho người lao động.

Việc chi trả được thực hiện theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong đó học phí được thanh toán theo từng tháng với điều kiện người lao động học ít nhất một ngày trong tháng, còn tiền ăn được hỗ trợ theo tháng dựa trên số ngày học thực tế.