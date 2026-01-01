Quy định mới về hưởng trợ cấp hằng tháng, được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết theo Điều 23 Luật bảo hiểm xã hội năm 2024, người đủ điều kiện hưởng trợ cấp hằng tháng là công dân Việt Nam đã đủ tuổi nghỉ hưu kể từ ngày 1/7/2025, trong đó lao động nam đủ 61 tuổi 3 tháng và lao động nữ đủ 56 tuổi 8 tháng.

Người dân được hướng dẫn cài đặt ứng dụng VSSID (Ảnh: BHXH TPHCM).

Bên cạnh điều kiện về độ tuổi, người lao động phải có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu và cũng chưa đến tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định.

Ngoài ra, người lao động chỉ được hưởng trợ cấp hằng tháng khi không lựa chọn nhận bảo hiểm xã hội một lần, không bảo lưu thời gian đã đóng và phải có đơn đề nghị hưởng trợ cấp. Khoản trợ cấp này được chi trả từ chính phần đóng bảo hiểm xã hội mà người lao động đã tham gia trong quá trình làm việc.

Đáng chú ý, theo khoản 6 Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, người đang hưởng trợ cấp hằng tháng còn được ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế.

Theo đó, người hưởng trợ cấp không phải tự đóng bảo hiểm y tế nhưng vẫn được cấp thẻ bảo hiểm y tế để sử dụng khi khám, chữa bệnh theo đúng quyền lợi và mức hưởng quy định.

Chính sách này giúp bảo đảm sự liên thông giữa bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, hỗ trợ người lao động tiếp tục được chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu, đồng thời giảm bớt gánh nặng về tài chính khi chi phí y tế ngày càng gia tăng.

Về thủ tục, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp hằng tháng gồm sổ bảo hiểm xã hội và văn bản đề nghị theo mẫu. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết cho người lao động; trường hợp không giải quyết phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị người lao động cần rà soát kỹ thông tin về thời gian và mức đóng trong sổ bảo hiểm xã hội trước khi nộp hồ sơ nhằm bảo đảm tính chính xác, tránh phát sinh điều chỉnh, bổ sung làm kéo dài thời gian giải quyết.