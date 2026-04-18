Quốc gia du lịch Đông Nam Âu muốn tiếp nhận 20.000-30.000 lao động Việt Nam

Chiều 17/4, đại diện Bộ Nội vụ đã có buổi làm việc với bà Olta Manjani, Thứ trưởng Bộ Kinh tế và Sáng tạo Albania, trao đổi về khả năng hợp tác trong lĩnh vực lao động. Tiếp bà Olta Manjani có ông Vũ Trường Giang, quyền Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước cùng các đại diện Cục, Vụ có liên quan.

Thiếu hụt lao động trong ngành du lịch

Theo bà Olta Manjani, Albania là quốc gia có quy mô dân số khoảng 3 triệu người, nhưng lại là điểm đến du lịch nổi bật tại khu vực Đông Nam châu Âu, với khoảng 12 triệu lượt khách quốc tế trong năm qua. Ngành du lịch hiện đóng góp khoảng 50% GDP, kéo theo nhu cầu lớn về nhân lực.

Tuy nhiên, quốc gia này đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động, không chỉ về số lượng mà cả về kỹ năng và trình độ chuyên môn. Nhu cầu tập trung cao trong các tháng cao điểm từ tháng 5 đến tháng 9, khiến thị trường lao động mang tính mùa vụ rõ rệt.

Trong bối cảnh đó, Albania đang tìm kiếm cơ hội hợp tác với nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, để bổ sung nguồn nhân lực. Trước đó, nước này đã tiếp cận các thị trường lao động như Philippines, Indonesia và Ai Cập.

Bà Manjani cho biết Albania mong muốn sớm triển khai các hoạt động khảo sát, trao đổi nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực cho các mùa du lịch tới, đồng thời đề xuất sớm bắt đầu đàm phán chính thức với phía Việt Nam.

"Với hơn 12 triệu lượt khách du lịch đến mỗi năm, tương đương gấp 4-5 lần dân số, chúng tôi rất kỳ vọng có thể thúc đẩy các thoả thuận một cách thuận lợi, nhanh chóng để đáp ứng được nhu cầu", bà Manjani nói.

Nhu cầu 20.000-30.000 lao động, đa dạng vị trí

Phía Albania cho biết đang hướng tới việc tiếp nhận khoảng 20.000-30.000 lao động có kỹ năng, chủ yếu phục vụ ngành du lịch. Các vị trí thiếu hụt bao gồm đầu bếp, bếp phó, bartender, nhân viên phục vụ, dọn dẹp khách sạn.

Ngoài ra, nhu cầu tuyển dụng còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác như xây dựng, nông nghiệp và sản xuất - những ngành có liên quan trực tiếp đến chuỗi cung ứng du lịch. Các vị trí lao động phổ thông và kỹ thuật như thợ sửa chữa, bán hàng, lái xe, nhân viên hỗ trợ vận hành cũng đang thiếu hụt.

Theo bà Manjani, mức lương trung bình tại Albania hiện khoảng 1.000 USD/tháng, trong khi các vị trí trong lĩnh vực du lịch - dịch vụ có thể đạt 1.500-2.500 USD/tháng tùy kinh nghiệm và tay nghề. Ngoài lương cơ bản, người lao động còn có thêm thu nhập từ thưởng và tiền tip.

Các đơn vị tham gia hợp tác lao động cũng cam kết chi trả chi phí ăn ở và một số chi phí sinh hoạt thiết yếu, giúp người lao động có thể tích lũy phần lớn thu nhập.

Đơn giản hóa thủ tục, đảm bảo quyền lợi lao động

Đại diện Albania cho biết nước này đang đẩy mạnh chuyển đổi số, với khoảng 95% thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến. Đối với lao động nước ngoài, giấy phép cư trú và giấy phép lao động được tích hợp trong một thủ tục duy nhất, giúp rút ngắn thời gian và đơn giản hóa quy trình.

Albania cũng đang hoàn thiện hệ thống pháp luật theo tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu, trong bối cảnh là quốc gia ứng cử viên gia nhập EU và đặt mục tiêu trở thành thành viên vào khoảng năm 2030.

Hệ thống quản lý lao động bao gồm cơ quan nhà nước, cơ quan việc làm và kỹ năng quốc gia, cùng lực lượng thanh tra lao động nhằm giám sát điều kiện làm việc và bảo vệ quyền lợi người lao động. Bên cạnh đó, hệ thống bảo hiểm xã hội và an sinh xã hội được thiết lập để đảm bảo quyền lợi lâu dài.

Về phía Việt Nam, ông Vũ Trường Giang, quyền Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, cho biết Việt Nam có nguồn nhân lực dồi dào và mỗi năm phái cử hàng trăm nghìn lao động ra nước ngoài. Riêng năm vừa qua, khoảng 144.000 lao động Việt Nam đã đi làm việc tại các quốc gia và vùng lãnh thổ, tập trung ở các thị trường có yêu cầu cao như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan.

"Nhiều thị trường đòi hỏi yêu cầu về kỹ năng rất cao, trong đó có cả nguồn nhân lực du lịch, và lao động Việt Nam chúng tôi vẫn đáp ứng được", ông nói.

Ông Giang bày tỏ kỳ vọng 2 bên có thể sớm có các thoả thuận trên tinh thần đặt lợi ích của người lao động lên hàng đầu.

"Sự an toàn của người lao động vẫn là trên hết. Chúng tôi, với tư cách là cơ quan quản lý, dù đưa người lao động đi dưới hình thức doanh nghiệp phái cử hay thông qua nhà nước thì vẫn chịu trách nhiệm về việc đảm bảo sự an toàn cho công dân", ông Giang nhấn mạnh.

Phía Albania nhấn mạnh sẽ tích cực làm việc để có các phương án cụ thể hơn, thuận tiện hơn cho phía Việt Nam trong việc đưa người lao động sang quốc gia Đông Nam Âu này làm việc.

Hai bên kỳ vọng có thêm các buổi thảo luận và đàm phán để đi đến thống nhất chung trong thời gian sớm nhất, đồng thời coi hợp tác lao động là lĩnh vực tiềm năng, mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia.