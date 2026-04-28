Quên báo có việc làm, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mất quyền lợi

Anh Tuấn nhận quyết định hưởng 8 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng mới hưởng được 6 tháng thì anh có việc làm mới. Từ thời điểm có việc làm, anh Tuấn tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, còn 2 tháng trợ cấp chưa hưởng.

Tuy nhiên, khi đi làm ở công ty mới, anh Tuấn không đến trung tâm dịch vụ việc làm để thông báo đã có việc làm. Do không thông báo nên 2 tháng trợ cấp thất nghiệp chưa hưởng (tương đương 2 năm đóng bảo hiểm thất nghiệp) của anh không được bảo lưu.

Tương tự anh Tuấn, chị Liễu được nhận 5 tháng trợ cấp thất nghiệp, nhưng mới đến tháng thứ 4 thì chị có việc làm, còn 1 tháng trợ cấp chưa hưởng.

10 ngày sau khi có công việc mới, chị Liễu đến trung tâm dịch vụ việc làm để thông báo đã có việc làm nhưng được nhân viên ở đây cho biết là chị thông báo trễ hạn. Do đó, chị Liễu không được bảo lưu 1 tháng trợ cấp thất nghiệp chưa hưởng (tương đương 1 năm đóng bảo hiểm thất nghiệp).

Lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tại TPHCM thông báo tình hình việc làm (Ảnh: Tùng Nguyên).

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong vòng 3 ngày sau khi ký hợp đồng lao động, người lao động phải đến Trung tâm Dịch vụ việc làm (nơi quản lý hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động) để thông báo có việc làm.

Nếu không thông báo đúng thời hạn trên hoặc không thông báo, người lao động sẽ không được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với số tháng trợ cấp thất nghiệp chưa được nhận.

Cụ thể, tại Khoản 4 Điều 41, Luật Việc làm năm 2025 quy định 13 trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó, trường hợp đầu tiên là trường hợp người lao động có việc làm và thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Nghị định số 374/2025/NĐ-CP (quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp) quy định cụ thể hơn về trường hợp này tại Khoản 2 Điều 19.

Theo đó, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày người lao động có việc làm, người lao động phải trực tiếp hoặc qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia thông báo với tổ chức dịch vụ việc làm công (Trung tâm Dịch vụ việc làm) nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và kèm theo bản sao giấy tờ có liên quan.

Nếu thực hiện thông báo đúng thời hạn trên, người lao động sẽ được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương đương với số tháng trợ cấp thất nghiệp chưa được hưởng.

Theo Khoản 6 Điều 8 Nghị định 374/2025, thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp) và trừ những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu trong quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có).

Tại Khoản 5 Điều 19, Nghị định 374/2025 quy định người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có việc làm mà không thực hiện thông báo theo quy định trên thì không được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương đương với số tháng trợ cấp thất nghiệp chưa được hưởng.

Như vậy, nếu có việc làm mới khi chưa hưởng hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động cần chủ động đến Trung tâm Dịch vụ việc làm thông báo có việc làm đúng thời hạn để được bảo lưu thời gian chưa hưởng, bảo đảm quyền lợi của mình.