Phản hồi về kiến nghị giảm tuổi nghỉ hưu, tăng lương của công nhân

Sở Nội vụ nói gì về kiến nghị giảm tuổi nghỉ hưu?

Tại Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh với cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động năm 2026 ngày 19/4, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH KHKT Goertek Việt Nam (Khu công nghiệp Quế Võ) Phạm Văn Trung nêu thực tế, tại các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp ngoài nhà nước hiện nay không bố trí được việc làm cho người lao động khi đến gần độ tuổi nghỉ hưu, đặc biệt là người lao động trực tiếp.

Do yêu cầu về sức khỏe, năng suất lao động, đặc thù công việc nên người lao động phải nghỉ việc sớm. Điều này dẫn đến thiệt thòi về thu nhập cũng như quyền lợi bảo hiểm xã hội khi chưa đến tuổi nghỉ hưu.

Ông Phạm Văn Trung đề nghị lãnh đạo tỉnh kiến nghị Chính phủ giảm tuổi nghỉ hưu đối với người lao động để phù hợp với thực tế cuộc sống của người lao động trực tiếp; đồng thời có cơ chế hỗ trợ người lao động tiếp tục làm việc cho đến khi đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Về nội dung này, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh Trần Văn Hà cho biết, hiện nay, độ tuổi nghỉ hưu của người lao động được thực hiện theo lộ trình của Bộ luật Lao động năm 2019, đồng thời Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 cũng đã có các quy định linh hoạt hơn để người lao động lựa chọn phương án phù hợp như nghỉ hưu trước tuổi khi đủ điều kiện, bảo lưu thời gian đóng hoặc tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội.

Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh với cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động năm 2026 (Ảnh: Văn Quân).

Đối với kiến nghị của chủ tịch công đoàn, ông Trần Văn Hà cho biết, Sở Nội vụ sẽ tiếp thu, tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền báo cáo, kiến nghị cơ quan trung ương nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện chính sách.

Thời gian tới, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành, tham mưu UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm bố trí việc làm phù hợp hơn đối với người lao động lớn tuổi, tăng cường đào tạo lại, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và bảo đảm tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Công nhân kiến nghị tăng lương để kịp vật giá leo thang

Nêu ý kiến tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Công nghệ cao môi trường Bình Nguyên Vũ Thị Ninh cho biết, tiền lương tối thiểu theo Nghị định 293 của vùng 2 áp dụng đa số tại Bắc Ninh là 4,73 triệu đồng.

Mức lương này, theo nhiều công nhân, không theo kịp mức tăng trưởng tiền xăng, tiền điện, tiền nước, nhu yếu phẩm hiện tại. Bà Ninh đề nghị UBND tỉnh có kiến nghị với Chính phủ xem xét điều chỉnh lương tối thiểu vùng để đảm bảo thu nhập, tích lũy của người lao động.

Về việc này, Phó giám đốc Sở Nội vụ Bắc Ninh Trần Văn Hà cho biết, sở đã tổng hợp và có văn bản báo cáo Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện mức lương tối thiểu, phân vùng lương tối thiểu trên địa bàn tỉnh để xem xét, tổng hợp theo quy định.

Sở sẽ tiếp tục phối hợp theo dõi tình hình thực hiện chính sách tiền lương, mức sống của người lao động và hoạt động của doanh nghiệp để kịp thời tổng hợp, kiến nghị phù hợp.

Liên quan đến vấn đề nợ bảo hiểm xã hội, ông Hà Minh Vỹ, Chủ tịch Công đoàn phường Nếnh, nêu thực trạng một số một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chậm, nợ đóng bảo hiểm xã hội với số tiền lớn, trong thời gian dài, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, tiềm ẩn nguy cơ mất an sinh xã hội.

Cán bộ công đoàn đề nghị tỉnh có giải pháp đột phá để xử lý dứt điểm, công khai danh sách, xem xét xử lý hình sự đối với những trường hợp cố tình trốn đóng bảo hiểm xã hội.

Về nội dung này, ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, hỏi đã có trường hợp trốn đóng bảo hiểm xã hội nào bị xử lý hình sự không?

Ông Trần Văn Hà cho biết, trước đây Sở Lao động Thương binh xã hội tỉnh Bắc Giang (cũ) phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang (cũ), Công an tỉnh Bắc Giang (cũ) nhưng do còn vướng quy định nên chưa xử lý hình sự trường hợp nào trốn đóng bảo hiểm xã hội.

Sau khi nắm thông tin này, ông Phạm Hoàng Sơn đề nghị khi đã xác định đúng hành vi vi phạm pháp luật, đủ yếu tố cấu thành vi phạm hình sự rồi thì cần cương quyết làm, phải xử lý hình sự; làm một vụ để cảnh tỉnh các trường hợp trốn đóng bảo hiểm xã hội.