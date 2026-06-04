Phản hồi cực "ngầu" của giảng viên khi sinh viên phàn nàn về chỗ hút thuốc

Sinh viên của Đại học Ngoại ngữ Tây An (Trung Quốc) đã gửi ý kiến phản ánh qua hệ thống góp ý nội bộ của trường. Người này cho rằng khu vực hút thuốc không có ghế khiến việc hút thuốc trở nên quá mệt mỏi và đề nghị nhà trường bổ sung thêm ghế ngồi.

Đáp lại, một giảng viên đã viết bức thư khá dài, khẳng định việc khiến người hút thuốc cảm thấy mệt chính là mục đích trong thiết kế khu vực này.

Một người trẻ hút thuốc trên đường phố ở Thượng Hải (Ảnh: Shutterstock).

Bức thư viết: “Khu vực hút thuốc không phải là khu vực nghỉ ngơi. Chúng tôi thiết lập nơi này để tạo ra một không gian chuyển tiếp dành cho những người tạm thời chưa thể bỏ thuốc, giúp họ tránh xa đám đông khi hút thuốc, giảm tác động của khói thuốc thụ động đối với người khác”.

Giảng viên tiếp tục phản bác yêu cầu của sinh viên: “Khi bạn phàn nàn rằng đứng hút thuốc rất mệt mỏi, bạn có từng nghĩ đến việc những người khác phải mệt mỏi thế nào khi chịu đựng khói thuốc thụ động từ bạn không?”.

“Điều thực sự khiến bạn mệt không phải là thiếu ghế ngồi, mà là sự phụ thuộc vào thuốc lá. Nếu thấy mệt, hãy hút ít lại. Nếu muốn thoải mái, bạn có thể đến thư viện, lớp học hoặc sân thể thao”.

Ở cuối thư, giảng viên cũng bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ những người muốn cai thuốc lá.

Phản hồi này nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, công tác kiểm soát thuốc lá chủ yếu dựa vào các quy định của từng địa phương hoặc các quy định áp dụng một phần trên phạm vi cả nước.

Sau khi Thượng Hải ban hành quy định chống hút thuốc vào năm 2010, nhiều tỉnh thành khác cũng lần lượt thực hiện các biện pháp tương tự, dần cấm hút thuốc trong các không gian công cộng trong nhà.

Các trường đại học là một trong những nhóm cơ sở phản ứng tích cực nhất với các quy định này.

Trong thập niên 2010, nhiều trường đại học đã siết chặt việc kiểm soát hút thuốc trong khuôn viên bằng cách cấm hút thuốc toàn trường, ngừng bán thuốc lá tại các cửa hàng trong trường và bố trí khu vực hút thuốc xa khu ký túc xá sinh viên.

Một số trường như Đại học Bắc Kinh còn đưa hành vi hút thuốc vào tiêu chí đánh giá giảng viên và sinh viên.

Phản hồi của Đại học Ngoại ngữ Tây An cũng phản ánh xu hướng phản đối hút thuốc nơi công cộng ngày càng mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc.

Nhiều người phàn nàn về việc phải hít khói thuốc thụ động ở các khu vực công cộng như sân ga tàu hỏa và kêu gọi áp dụng các lệnh cấm nghiêm ngặt hơn.

Một số cư dân mạng thậm chí còn dùng trí tuệ nhân tạo để tạo ra hình ảnh những người hút thuốc đội mũ bảo hiểm phi hành gia khi hút thuốc, nhằm mỉa mai rằng khu vực hút thuốc nên được bịt kín hoàn toàn để bảo vệ những người không hút thuốc.

Trong khi đó, xung đột giữa người hút thuốc và người không hút thuốc vẫn thường xuyên xuất hiện trên truyền thông Trung Quốc.

Có một vụ việc nổi tiếng liên quan đến nữ diễn viên Xu Jiao, người từng tham gia bộ phim CJ7 của Stephen Chow. Khi thấy một người đàn ông hút thuốc trong nhà hàng ở thành phố Trường Sa (tỉnh Hồ Nam), cô đã lên tiếng ngăn cản nhưng bị người này tấn công và ném đầu lọc thuốc lá vào bát ăn.

Xu Jiao đã gọi cảnh sát nhưng được thông báo rằng họ không thể can thiệp vì thời điểm đó Trường Sa chưa cấm hút thuốc trong nhà. Tuy nhiên, sau khi cô chia sẻ sự việc lên mạng, dư luận đã bày tỏ sự ủng hộ rộng rãi, buộc nhà hàng phải treo biển cấm hút thuốc.

Theo khảo sát thuốc lá ở người trưởng thành Trung Quốc năm 2024 do Ủy ban Y tế Quốc gia thực hiện, tỷ lệ hút thuốc ở người từ 15 tuổi trở lên là 23,2%, giảm 0,9 điểm phần trăm so với năm 2022.

Trong đó, tỷ lệ hút thuốc ở nam giới là 43,9%, còn ở nữ giới chỉ 1,8%.