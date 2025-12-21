Nuôi gà thả đồi, người dân Kim Phượng từng bước thoát nghèo

Ngay sau khi bộ máy hành chính mới được kiện toàn, xã Kim Phượng đã nhanh chóng bắt tay vào triển khai các chương trình, dự án giảm nghèo bền vững.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể, địa phương miền núi này đang từng bước giúp người dân ổn định cuộc sống, tạo sinh kế lâu dài và hạn chế nguy cơ tái nghèo.

Kim Phượng được sáp nhập từ 2 xã Kim Phượng và Quy Kỳ (cũ), có diện tích tự nhiên hơn 78km², gồm 26 xóm với trên 11.000 nhân khẩu thuộc 11 dân tộc cùng sinh sống. Địa hình rộng, nhiều đồi núi, giao thông còn khó khăn khiến đời sống của người dân, nhất là ở các xóm vùng cao, vẫn còn nhiều thách thức.

Giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm

Những năm qua, công tác giảm nghèo luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hiện toàn xã có hơn 6.000 lao động, trong đó trên 54% làm nông nghiệp. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt hơn 73%, tạo nền tảng quan trọng để Kim Phượng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao thu nhập cho người dân.

Ngay sau khi kiện toàn bộ máy, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo giảm nghèo, xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025. Từ tháng 7/2025 đến nay, nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ, từ tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp, đến việc cử cán bộ chuyên môn xuống tận các xóm hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, phòng trừ dịch bệnh.

Chủ tịch UBND xã Kim Phượng Lê Quang Tuấn chỉ đạo phiên họp của UBND xã (Ảnh: Báo Thái Nguyên).

Ông Lê Quang Tuấn, Chủ tịch UBND xã Kim Phượng, cho biết địa phương đặt mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững, tập trung hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, đồng thời hạn chế tái nghèo.

"Xã ưu tiên giúp đỡ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ có người có công, phụ nữ thuộc hộ nghèo, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân", ông Tuấn nói.

Niềm vui từ những mô hình sinh kế cụ thể

Từ tháng 10/2025, xã Kim Phượng tập trung triển khai dự án 2 "Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo" và tiểu dự án 1 "Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp", thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Các dự án hướng đến hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trong vòng 36 tháng và người khuyết tật có khả năng lao động nhưng chưa có sinh kế ổn định. Nội dung hỗ trợ tập trung vào cung cấp giống cây trồng, vật nuôi, vật tư sản xuất; tập huấn kỹ thuật và hình thành các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Trong đợt triển khai này, xã hỗ trợ 54 hộ thuộc cả 26 xóm tham gia mô hình chăn nuôi gà thả vườn, thả đồi theo hình thức hỗ trợ sản xuất cộng đồng. Các hộ được cấp giống gà ri lai 21 ngày tuổi, hỗ trợ một phần thức ăn ban đầu và được tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh.

Mục tiêu của mô hình là giúp người dân nâng cao năng lực sản xuất, tạo sinh kế ổn định, từng bước tăng thu nhập. Dự án phấn đấu tạo việc làm cho ít nhất 50% lao động trong các hộ tham gia, đồng thời giúp các gia đình có đủ vốn và kiến thức để duy trì mô hình sau khi kết thúc hỗ trợ.

Thoát nghèo từ chuồng gà nhỏ

Gia đình bà Lý Thị Dân, ở xóm Bản Kết, là một trong những hộ nghèo nhiều năm nay của xã. Gia đình có 7 nhân khẩu, thu nhập chủ yếu dựa vào ruộng nương và lao động thuê. Khi tham gia dự án, bà Dân được hỗ trợ 100 con gà giống.

"Sau gần một tháng nuôi, đàn gà phát triển tốt, mỗi con đã nặng hơn 1kg. Nếu thuận lợi, dịp Tết này gia đình tôi có thể xuất bán lứa đầu tiên, có thêm tiền trang trải sinh hoạt", bà Dân phấn khởi chia sẻ.

Từ mô hình nhỏ này, niềm tin của người dân vào các chương trình giảm nghèo ngày càng được củng cố. Nhiều hộ khác cũng mạnh dạn đăng ký tham gia các mô hình phát triển sản xuất, tận dụng lợi thế đất đồi để trồng cây ăn quả, cây lâm nghiệp, kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Nông dân vươn lên nhờ được hỗ trợ chăn nuôi gà từ chương trình giảm nghèo (Ảnh: Báo Thái Nguyên).

Hướng tới giảm nghèo bền vững

Cùng với triển khai các mô hình sinh kế, xã Kim Phượng chú trọng đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác giảm nghèo nhằm nâng cao năng lực quản lý và hỗ trợ người dân. Địa phương đặt mục tiêu đến cuối năm 2025 giảm tỷ lệ nghèo đa chiều 1,29%, đưa tỷ lệ nghèo toàn xã xuống còn khoảng 5,7%.

Với cách làm cụ thể, sát thực tiễn và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị cùng người dân, công tác giảm nghèo ở Kim Phượng đang đi đúng hướng, tạo nền tảng để người dân từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững.