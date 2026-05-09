Nữ nhân viên mất việc vì chồng làm cho công ty đối thủ

Vụ việc được Tòa án nhân dân quận Từ Hối, Thượng Hải (Trung Quốc) xét xử vào cuối tháng 4 làm nổ ra những tranh luận trong dư luận.

Một người phụ nữ họ Lưu làm việc cho công ty quản lý bất động sản này từ năm 2006. Sau gần 20 năm gắn bó, cuối năm 2023, bà bất ngờ nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng lao động.

Nhân viên người Trung Quốc làm việc trong một văn phòng ở TP Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc (Ảnh: Shutterstock).

Phía công ty cho biết chồng bà Lưu đang giữ chức tổng giám đốc tại một doanh nghiệp cạnh tranh trong cùng ngành, từ đó tạo ra ảnh hưởng bất lợi đến lợi ích của công ty.

Không đồng tình với quyết định này, tháng 2/2024, bà Lưu nộp đơn lên cơ quan trọng tài lao động, yêu cầu doanh nghiệp bồi thường 680.000 NDT (tương đương với hơn 2,6 tỷ đồng), 60.000 NDT (hơn 231 triệu đồng) tiền thưởng năm 2023 và 10.000 NDT (hơn 38 triệu đồng) cho số ngày phép chưa sử dụng.

Hai tháng sau, hội đồng trọng tài lao động ra phán quyết buộc công ty phải trả cho nguyên đơn 680.000 tệ tiền bồi thường cùng 10.000 tệ tiền nghỉ phép.

Đến lượt công ty phản tố, cho rằng bà Lưu giữ vị trí quản lý vận hành nên có quyền tiếp cận dữ liệu và nhiều thông tin nội bộ quan trọng.

Doanh nghiệp còn cáo buộc chồng bà Lưu đã lập một công ty đứng tên mẹ ông này để cạnh tranh trực tiếp trong ngành. Các bài đăng trên mạng xã hội cũng cho thấy người đàn ông từng tham gia triển lãm ngành nghề với tư cách tổng giám đốc của công ty đối thủ.

Đáp lại, bà Lưu khẳng định mình chỉ đảm nhận vai trò hỗ trợ, không nắm giữ bí mật kinh doanh quan trọng nào của công ty cũ.

Bà cũng cho biết chồng mình thực tế không làm việc cho doanh nghiệp bị cho là đối thủ. Việc ông tự giới thiệu là nhân viên công ty tại các sự kiện ngành nghề chỉ nhằm thuận tiện cho công việc.

Sau quá trình xem xét, tòa án nhận định phía công ty không đưa ra được bằng chứng đủ sức thuyết phục cho thấy chồng bà Lưu đã lợi dụng vị trí của vợ để gây thiệt hại cho doanh nghiệp mà bà "đầu quân".

Do đó, tòa giữ nguyên phán quyết của hội đồng trọng tài lao động, xác định việc sa thải bà Lưu là trái pháp luật.

Theo tòa án, việc vợ chồng làm ở hai doanh nghiệp khác nhau trong cùng lĩnh vực là chuyện phổ biến trong xã hội hiện nay.

Tòa cũng viện dẫn Luật Hợp đồng lao động của Trung Quốc, trong đó điều khoản không cạnh tranh chỉ áp dụng với vị trí quản lý cấp cao, chuyên gia kỹ thuật hoặc người có nghĩa vụ bảo mật thông tin, đồng thời phải có thỏa thuận bằng văn bản ký kết từ trước.

Trong trường hợp này, bà Lưu không thuộc nhóm nhân sự cấp cao và chưa từng ký thỏa thuận không cạnh tranh với công ty.

Vụ việc sau đó thu hút nhiều tranh luận trái chiều.

Một người bình luận: “Nếu là chủ doanh nghiệp, tôi cũng sẽ lo ngại chuyện rò rỉ thông tin. Tôi không tin cô ấy hoàn toàn không chia sẻ bí mật kinh doanh với chồng.”

Trong khi đó, nhiều người khác cho rằng công ty có thể chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật và thực hiện đầy đủ trách nhiệm bồi thường với nhân viên trong trường hợp này.