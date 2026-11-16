Chị Nguyễn Thị Trang hiện là nhân viên văn phòng, kiêm quản lý học sinh tại một công ty du học ở Thái Nguyên. Trước đó, chị từng có nhiều năm đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Nhật Bản.

Những năm tháng làm việc nơi xứ người đã giúp chị rèn luyện tác phong làm việc và tích lũy vốn tiếng Nhật để có thể trở về nước, tìm công việc phù hợp với năng lực.

Không muốn dừng ở mức lương 3 triệu đồng

“Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi nước ngoài làm việc”, chị Trang nói. Sau khi tốt nghiệp một trường đại học ở Thái Nguyên, tân cử nhân hăm hở tìm công việc đúng chuyên ngành được đào tạo là kế toán tại quê nhà.

Năm 2013, chị được nhận vào làm kế toán nội bộ tại một công ty xây dựng. Tuy nhiên, khi vào việc, chị mới cảm nhận hết những vất vả của nghề.

Với mức lương khởi điểm 3 triệu đồng/tháng, chị chật vật trang trải cuộc sống tại thành phố. Đúng thời điểm này, một người bạn ngỏ ý rủ chị đi làm việc ở nước ngoài. Đây cũng là cơ duyên đưa chị đến bước ngoặt trong sự nghiệp.

Ban đầu, chị chỉ nghĩ tham gia để “cho biết đi làm việc nước ngoài sẽ ra sao”. Không ngờ, chị Trang trúng tuyển đơn hàng làm việc tại Nhật Bản ngay trong lần phỏng vấn đầu tiên. Từ đó, chị quyết tâm học tiếng Nhật, chuẩn bị hành trang để tới một đất nước hoàn toàn mới mẻ.

Chị Trang chia sẻ về hành trình đi Nhật của mình (Ảnh: Hoa Lê).

“Sau khi hạ quyết tâm, tôi xuống Hà Nội tham gia lớp học tiếng Nhật. Dù đây là ngôn ngữ mới và khá khó song tôi đã cố gắng hoàn thành trình độ tiếng Nhật N4 để đủ điều kiện sang nước ngoài làm việc”, nữ lao động kể.

Lúc bấy giờ, mức lương được đưa ra khi sang Nhật Bản làm việc cao gấp 10 lần thu nhập hiện tại của chị Trang. Sau đó, chị quyết tâm học tập, đồng thời tranh thủ tìm hiểu thêm về văn hóa và môi trường làm việc của doanh nghiệp tại đây.

Thời điểm mới sang Nhật năm 2014, chị được sắp xếp ở ký túc xá. Mỗi ngày, chị mất khoảng 10 phút đi xe đạp đến công ty. Công việc mà chị đảm nhận là kiểm tra tiêu chuẩn sản phẩm đầu ra tại một công ty sản xuất linh kiện ôtô.

Thời gian đầu làm việc tại Nhật, nữ công nhân cảm thấy may mắn khi được làm việc trong một công ty có môi trường và chế độ phúc lợi tốt. Khi chân ướt chân ráo sang đây, chị nhận được nhiều hỗ trợ của đồng nghiệp, từ việc mua sắm đồ dùng tới làm thủ tục, thẻ ngân hàng.

Bên cạnh những thuận lợi đó, điều khiến chị gặp khó khăn nhất là khả năng tiếng Nhật còn hạn chế. Điều này gây ra không ít trở ngại trong quá trình giao tiếp với người bản địa.

Mất khoảng một năm để làm quen với công việc và môi trường sống mới, chị Trang vẫn nhớ cảm giác hồi hộp trong những ngày đầu đi làm.

“Lúc ấy, điều tôi lo lắng nhất là việc kiểm định sản phẩm sản xuất ra có chính xác hay không. Nếu không đạt yêu cầu thì phải thực hiện lại”, chị chia sẻ.

Nhận thấy điểm yếu của mình là ngoại ngữ, chị dành phần lớn thời gian buổi tối mỗi ngày để học thêm tiếng Nhật. Nhờ môi trường sống và làm việc thường xuyên tiếp xúc với người bản địa, trình độ ngoại ngữ của chị được cải thiện đáng kể.

Sau khi hoàn thành 3 năm chương trình thực tập sinh, chị tiếp tục ở lại làm việc thêm 2 năm mới trở về nước.

Những năm cuối làm việc tại Nhật Bản, chị Trang đạt mức thu nhập cao nhất, lên đến 40 triệu đồng/tháng. Sau khi về nước, với số tiền tích lũy được khoảng 1 tỷ đồng, chị có thể mua một mảnh đất nhỏ ở khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên.

Lợi thế khi về nước tìm việc

Những năm tháng làm việc ở nước ngoài đã giúp chị rèn luyện sự tỉ mỉ, cẩn thận và tính chính xác trong công việc. Đến nay, chị vẫn giữ đồng tiền 100 Yên được bác tổ trưởng tặng trước khi về nước làm kỷ niệm.

“Bác ấy nói với tôi rằng bác đã già rồi, không thể tới Việt Nam du lịch được. Bác mong tôi giữ đồng tiền này làm kỷ niệm”, chị Trang kể kỷ niệm khó phai.

Sau khi về nước, chị Trang tìm được một công việc phù hợp với chuyên môn (Ảnh: NVCC).

Sau khi về nước, chị mong muốn tìm được công việc có thể phát huy lợi thế tiếng Nhật. Tuy nhiên, tại Thái Nguyên, số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này còn hạn chế. May mắn đến vào năm 2019, chị tìm được công việc tại một công ty hoạt động trong lĩnh vực du học.

Chị cho biết môi trường làm việc hiện tại thân thiện, công việc phù hợp với năng lực nên mong muốn gắn bó lâu dài.

“Sau 5 năm làm việc ở nước ngoài, tôi nhận thấy mình trưởng thành hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn và tích lũy được kiến thức về tiếng Nhật cũng như ngoại ngữ. Đây cũng là tiền đề giúp tôi tìm được một công việc tốt tại công ty du học”, chị Trang chia sẻ.

Đưa ra lời khuyên cho những lao động đang có ý định đi làm việc ở nước ngoài, chị cho rằng mỗi người cần xác định rõ trách nhiệm với bản thân. Khi ở nước ngoài, điều quan trọng nhất cần quan tâm là học ngoại ngữ.

Bên cạnh đó, người lao động nên chủ động tìm hiểu văn hóa của đất nước mình đến làm việc, đồng thời tự trau dồi kiến thức, kỹ năng mỗi ngày. Đây là những yếu tố quan trọng đó giúp gia tăng cơ hội tìm được công việc tốt khi trở về Việt Nam.

Bà Ngô Thị Lợi (bên phải) đánh giá cao về nhân sự đi làm việc nước ngoài trở về nước (Ảnh: Hoa Lê).

Bà Ngô Thị Lợi, đại diện đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học và đào tạo ngoại ngữ tại Thái Nguyên, cho biết công ty đã tuyển dụng chị Nguyễn Thị Trang vào vị trí hành chính, văn phòng từ năm 2019.

Theo bà Lợi, ưu điểm nổi bật của nhân sự này là khả năng sử dụng tiếng Nhật. Ngoài công việc văn phòng, chị Trang còn có thể đảm nhiệm các công việc liên quan đến phiên dịch, hỗ trợ giao dịch với đối tác của công ty.

Đánh giá về lao động từng đi làm việc ở nước ngoài trở về, nữ tổng giám đốc cho rằng thị trường lao động Nhật Bản giúp người lao động rèn luyện tính kỷ luật và nâng cao trình độ ngoại ngữ.

Cụ thể, người lao động được rèn luyện thói quen tuân thủ thời gian, quy định và tác phong công việc. Vì vậy, khi trở về nước, đây là những người duy trì được nền nếp làm việc khá tốt.

Trường hợp của chị Trang là một minh chứng. Nhờ quá trình vừa làm việc vừa học tập, nâng cao trình độ tại Nhật Bản, chị có khả năng sử dụng tiếng Nhật tốt.

Theo bà Lợi, đây là giá trị đáng chú ý của quá trình tích lũy kỹ năng trong thời gian làm việc ở nước ngoài. Người lao động không chỉ có thêm kinh nghiệm nghề nghiệp mà còn có cơ hội nâng cao trình độ ngoại ngữ, mở rộng khả năng thích ứng với nhiều vị trí công việc khác nhau.