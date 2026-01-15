Nữ chủ vườn thu 300 triệu đồng/tháng nhờ livestream bán mai

Không cần đợi chợ hoa Xuân, người trồng hoa Tết đã bán "đắt như tôm tươi" thông qua ứng dụng mạng xã hội Facebook hay TikTok. Từ sáng đến tối, trên các nền tảng này có hàng trăm buổi livestream (phát trực tiếp) bán hoa Tết được tổ chức liên tục.

Hoa mai vàng, cúc mâm xôi, vạn thọ, trạng nguyên, hoa giấy, lan hồ điệp… được giới thiệu trực tiếp từ vườn, kèm theo tư vấn cách chăm sóc, bảo quản và vận chuyển. Không khí mua bán diễn ra sôi nổi không kém gì chợ hoa truyền thống.

Ngoài bán trực tiếp, chị Trang kết hợp bán mai Tết trên mạng trong vài năm nay (Ảnh: Minh Quang).

Chị Cao Thị Thùy Trang (38 tuổi, phường Thới An Đông, TP Cần Thơ) sở hữu vườn kiểng diện tích 2.500m2 với hơn 2.000 gốc mai lớn nhỏ. Thay vì phụ thuộc vào việc mua bán trực tiếp, vài năm nay, đánh vào tâm lý người tiêu dùng ưa chuộng mua sắm trên mạng xã hội, chị Trang thường quay clip giới thiệu mai trên trang cá nhân để bán hàng.

Theo chị Trang, hoạt động kinh doanh mai diễn ra quanh năm nhưng có sự chênh lệch rõ rệt theo mùa. Từ tháng 10 âm lịch đến tháng 3 âm lịch năm sau, nhu cầu mua mai tăng mạnh, kéo theo khối lượng công việc tăng gấp nhiều lần. Ngược lại, từ tháng 4 đến tháng 9, sức mua giảm, lượng hàng tiêu thụ ít hơn.

“Ngày thường tôi chỉ đăng một video giới thiệu cây, nhưng vào cao điểm phải tăng lên 2 video mỗi ngày. Buổi tối livestream từ 20h đến 2h hôm sau vì lúc này lượng người xem đông, đơn hàng chốt liên tục, khâu đóng gói cũng rất nhiều”, chị Trang chia sẻ.

Nhân công đóng gói cây kiểng giao cho khách (Ảnh: Minh Quang).

Những ngày cuối năm, bình quân mỗi ngày người phụ nữ bán khoảng 8-12 cây mai có giá trị trung bình và lớn, trong đó những cây lớn được đăng bán qua video có giá từ 1,5 triệu đồng đến hơn 10 triệu đồng/cây.

Riêng các phiên livestream buổi tối, chị chủ yếu bán mai cỡ nhỏ với giá từ 150.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/cây, mỗi đêm có thể tiêu thụ khoảng 60 cây. Lượng tiêu thụ tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường, giúp doanh thu của vườn mai đạt trên 300 triệu đồng mỗi tháng vào mùa cao điểm.

Các giống mai được khách ưa chuộng gồm siêu bông Bình Lợi, giảo Như Ý, giảo Ngọc Toàn, giảo cam Thiên Lộc, giảo Hoàn Kim - đều có bông to, nhiều cánh, nụ dày và tên gọi mang ý nghĩa phong thủy.

Chia sẻ về hiệu quả kinh tế đạt được, chị Trang cho biết, bán hàng online hiệu quả hơn nhiều so với bán trực tiếp tại vườn. Nếu bán trực tiếp phải phụ thuộc khách tìm đến, còn bán online là mình chủ động tiếp cận khách ở khắp nơi, giá cả chào bán trên livestream, khách chỉ việc chốt đơn sản phẩm theo ý thích.

Không chỉ người mua hưởng lợi, nhà vườn cũng tiết kiệm đáng kể chi phí. Nữ chủ vườn cho biết, những năm trước, đến thời điểm này họ đã phải lo tìm vỉa hè, thuê mặt bằng, vận chuyển hoa lên thành phố, tốn kém cả công sức lẫn chi phí. Nay chỉ bán tại vườn thông qua mạng xã hội, không mất công di chuyển, không lo hoa hư hỏng do trưng bày ngoài trời, nên giá bán cũng mềm hơn so với chợ hoa truyền thống.

Nhân công chăm sóc mai kiểng chưng Tết (Ảnh: Minh Quang).

Anh Nguyễn Văn Vinh (ngụ TP Cần Thơ), một khách hàng thường mua cây kiểng online cho biết, mua hoa kiểng trên mạng có lợi thế nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro vì mua nhầm cây "đểu", người mua phải thận trọng lựa chọn cơ sở bán hoa kiểng uy tín và đặc biệt khi nhận hàng nếu thấy không giống sản phẩm hoặc hàng lỗi thì phải liên hệ trả hàng sớm.