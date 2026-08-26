Nông dân trẻ chinh phục vùng đất khó, thu lợi kép từ nông nghiệp tuần hoàn

Tại thôn Đồng Nghệ, xã Hòa Tiến, anh Phan Văn Vương (33 tuổi) cùng các cộng sự đã biến khu đất hoang gần 9ha thành mô hình nông nghiệp xanh tuần hoàn đầy triển vọng, trở thành tấm gương sáng về phát triển kinh tế nông nghiệp tại địa phương.

Chia sẻ về hành trình khởi nghiệp, anh Vương cho biết dù từng có công việc văn phòng ổn định, nhưng niềm đam mê nông nghiệp sạch đã thôi thúc anh và nhóm bạn tìm hướng đi mới. Năm 2019, họ thuê lại khu đất rộng gần 9ha bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm tại xã Hòa Tiến để bắt đầu thực hiện đam mê.

Anh Vương khẳng định mô hình nông nghiệp tuần hoàn mang lại giá trị kinh tế bền vững và bảo vệ môi trường (Ảnh: Bình An).

“Đất hoang không điện, nước, đường đi khó khăn, chúng tôi mất 3 năm để cải tạo. Nhiều người nghe nói sẽ xây dựng nông trại ở đây đều lắc đầu, bảo đánh liều với trời”, anh Vương nhớ lại những ngày đầu gian khó.

Khi hạ tầng cơ bản được hình thành, nông trại bắt đầu chăn nuôi gà, vịt, heo để lấy ngắn nuôi dài. Tuy nhiên, nhóm anh Vương đã đối mặt với vô vàn thách thức do dịch Covid-19, thiếu kinh nghiệm và kỹ thuật chăn nuôi, dẫn đến tình trạng gà, vịt, heo chết hàng loạt.

Không nản lòng, nhóm đã nhìn nhận lại vấn đề, tích cực học hỏi qua sách vở, tài liệu và kinh nghiệm từ những người đi trước. Mỗi thất bại đều được mổ xẻ, rút kinh nghiệm cho các lứa vật nuôi sau.

Người trẻ đánh thức đất hoang bằng nông nghiệp tuần hoàn (Video: Bình An).

Hiện tại, trang trại 9ha của anh Vương nuôi đa dạng các loại vật nuôi như heo rừng lai F1, gà Ai Cập, gà H’Mông, vịt trời, vịt xiêm, cá điêu hồng, basa, lóc… cùng với nhiều loại rau củ.

Trang trại được đầu tư khu sản xuất thức ăn riêng, tự nghiền bột và ép cám viên cho vật nuôi. Phân thải từ heo, gà, vịt được thu gom và xử lý bằng hệ thống máy móc hiện đại theo công nghệ Nhật Bản để bón cho cây trồng.

Đặc biệt, một khu vực nuôi sâu canxi được xây dựng để tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, loài sâu này cung cấp nguồn thức ăn tự nhiên chính cho gà và cá của trang trại.

Sâu canxi được nuôi để tận dụng phụ phẩm nông nghiệp và là nguồn thức ăn tự nhiên chính cho gà, cá… (Ảnh: Bình An).

Nhờ vậy, chất thải của công đoạn này lại trở thành nguyên liệu của công đoạn khác, tạo nên một vòng tuần hoàn gần như khép kín giúp tối ưu chi phí sản xuất, tạo ra sản phẩm chất lượng và bảo vệ môi trường. Với nhóm anh Vương, nông nghiệp sạch không đơn thuần là câu chuyện kinh doanh, mà còn là trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng.

“Nếu thuận lợi, trang trại có thể mang về doanh thu hơn 150 triệu/tháng. Tuy nhiên, trang trại vẫn đang trong quá trình phát triển và tái đầu tư sau những khó khăn nên chưa có lợi nhuận nhiều”, anh Vương chia sẻ.

Anh Vương thừa nhận nông nghiệp tuần hoàn không phải con đường dễ đi, đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu lớn, kiến thức kỹ thuật chuyên sâu. Tuy nhiên, đổi lại là sự yên tâm với sản phẩm và phát triển bền vững lâu dài.

Gà, vịt được nuôi tại trang trại (Ảnh: Bình An).

Bên cạnh nỗ lực của nhóm bạn, anh Vương cho biết sự đồng hành của chính quyền địa phương cũng là động lực quan trọng.

“Chính sự đồng hành, hỗ trợ và động viên của các cấp chính quyền đã giúp chúng tôi thêm tự tin theo đuổi giấc mơ phát triển kinh tế với sản phẩm nông sản sạch. Qua đó góp phần phát triển kinh tế trang trại, tạo việc làm cho người dân địa phương và cung cấp sản phẩm an toàn cho thị trường”, anh Vương chia sẻ.

Trang trại đang tạo việc làm thường xuyên cho 13 lao động địa phương và một số lao động thời vụ, với mức thu nhập bình quân 7,5 triệu đồng/người/tháng.

Ông Nguyễn Tấn Khoa, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến, đánh giá mô hình của anh Vương đang từng bước định hướng sản xuất theo hướng hữu cơ và tuần hoàn, góp phần đáp ứng tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Đây còn là địa chỉ học tập, tham quan của nhiều đoàn nông dân trong và ngoài thành phố.