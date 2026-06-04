Nông dân thu lợi kép từ cánh đồng sen nở rộ

Những ngày đầu hè, cánh đồng sen Trà Lý, dưới chân núi Hòn Tàu, thôn Chánh Lộc, xã Duy Xuyên, Đà Nẵng vào mùa nở rộ đẹp nhất trong năm. Hàng chục ha sen đồng loạt khoe sắc hồng, tạo nên một bức tranh làng quê thanh bình, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm đời sống nông nghiệp địa phương.

Cánh đồng sen Trà Lý đang mùa nở rộ (Ảnh: Công Bính).

Ông Phan Văn Hải, Trưởng thôn Chánh Lộc, cho biết từ cuối tháng 5, khi sen bắt đầu nở rộ, du khách khắp nơi đã tìm đến tham quan. Làng sen Trà Lý đón hàng trăm lượt khách mỗi ngày, và con số này tăng lên hàng nghìn vào các dịp cuối tuần.

Người dân đang thu hoạch sen (Ảnh: Công Bính).

Không chỉ là điểm đến du lịch sinh thái hấp dẫn, cánh đồng sen Trà Lý còn mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân địa phương. Với diện tích trồng tập trung và điều kiện thổ nhưỡng thuận lợi, nhiều hộ dân có thể thu về trên 100 triệu đồng/ha từ việc bán hạt, ngó, các sản phẩm chế biến từ sen.

Ông Đinh Chín (58 tuổi), người đang canh tác hơn 1ha sen cho biết: "Bình thường mỗi vụ thu hoạch được khoảng 3 tấn hạt sen, với giá bán 40.000-60.000 đồng/kg, tôi kiếm được khoảng 150 triệu đồng". Ông Chín cũng bày tỏ hy vọng vụ sen năm nay sẽ "trúng" như các năm trước, khi sản lượng hạt đạt khá và giá hạt sen đang ở mức cao.

Nghề tách hạt sen tạo việc làm cho người lớn tuổi ở địa phương với giá 2.000 đồng/kg (Ảnh: Công Bính).

Người dân địa phương cho biết so với lúa, trồng sen mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều lần. Trong khi 1kg lúa có giá 5.000-6.000 đồng, hạt sen tươi có giá trên dưới 50.000 đồng/kg. Vụ sen kéo dài khoảng 4 tháng, góp phần nâng cao thu nhập cho bà con.

Ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Xuyên, thông tin: "Cánh đồng sen Trà Lý có diện tích khoảng 45ha, với 75 hộ trực tiếp sản xuất và khoảng 90 hộ gián tiếp. Bình quân mỗi vụ, 1ha sen chuyên canh mang lại cho người dân địa phương trên 100 triệu đồng tiền lãi".

Theo ông Công, những năm gần đây, cùng với việc phát triển kinh tế từ cây sen, người dân còn kết hợp khai thác du lịch cộng đồng. Du khách đến đây không chỉ được ngắm sen, chụp ảnh mà còn có thể trải nghiệm hái sen, thưởng thức các món ăn dân dã chế biến từ sen và tìm hiểu đời sống của người nông dân vùng quê.

Ông Công nhấn mạnh: "Chúng tôi cũng tạo điều kiện cho người dân địa phương và các doanh nghiệp đầu tư tại đây để phát triển du lịch sinh thái nông thôn, kết hợp với tham quan di tích lịch sử quốc gia căn cứ Đặc khu ủy Quảng Đà, mục đích là nâng cao đời sống người dân, phát triển kinh tế địa phương".