Nông dân kiện tập đoàn điện lực vì thiệt hại mùa màng do biến đổi khí hậu

Khi mùa thu hoạch tháng 11 năm ngoái cận kề, ông Ma Yong-un đi dọc vườn táo ở miền nam Hàn Quốc với cảm giác lo lắng ngày càng lớn. Những quả táo Fuji treo trên cành nhạt màu, thiếu sắc đỏ đậm - dấu hiệu cho vị ngọt và giá bán cao - và nhiều quả bị nứt khi chín. Một mùa thu mưa nhiều bất thường đã che khuất ánh nắng cần thiết cho quá trình lên màu, sau một mùa hè nóng kỷ lục.

Ông Ma, 55 tuổi, nói đây là hiện tượng chưa từng thấy trong nhiều năm làm nông và khiến ông lo lắng cho sinh kế gia đình. Dù giai đoạn khô hạn cuối mùa giúp cứu vãn phần nào màu sắc, ông ước tính một nửa sản lượng táo không đạt chất lượng.

Ông Ma trong vườn táo của mình hồi tháng 11 (Ảnh: Thomas Maresca/UPI).

Tình cảnh của ông Ma không phải cá biệt. Nông dân Hàn Quốc ngày càng đối mặt thiệt hại do nắng nóng, mưa lớn, hạn hán và mùa vụ thay đổi - những hiện tượng mà giới khoa học liên hệ chặt chẽ với biến đổi khí hậu. Và giờ đây, câu chuyện không chỉ dừng lại trên cánh đồng mà đã bước vào phòng xử án.

Lần đầu doanh nghiệp phát thải bị kiện vì thiệt hại nông nghiệp

Ông Ma là một trong năm nguyên đơn trong vụ kiện dân sự nhằm vào Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) cùng 5 công ty phát điện trực thuộc. Các nguyên đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại nông nghiệp do khí hậu và đặt câu hỏi liệu một doanh nghiệp phát thải lớn có thể chịu trách nhiệm pháp lý cho hậu quả của biến đổi khí hậu hay không.

Theo luật sư Yeny Kim của tổ chức phi lợi nhuận Solutions for Our Climate - đơn vị đại diện các nguyên đơn - đây là vụ kiện đầu tiên thuộc loại này tại Hàn Quốc.

Bà nhấn mạnh nông nghiệp phụ thuộc tuyệt đối vào điều kiện khí hậu, khi khí hậu thay đổi, nhiều loại cây trồng có thể không còn phù hợp, dẫn tới giảm năng suất và tăng chi phí sản xuất.

Trang trại táo của ông Ma, với hơn 2.000 cây, nằm ở Hamyang, một huyện nông thôn thuộc tỉnh Nam Gyeongsang (Ảnh: Thomas Maresca/UPI).

Đơn kiện nộp từ tháng 8 cho rằng phát thải khí nhà kính của KEPCO đã góp phần đáng kể vào biến đổi khí hậu và gây tổn thất kinh tế cho nông dân.

Các nguyên đơn dựa trên phân tích ước tính thiệt hại kinh tế liên quan đến khí hậu do phát thải của KEPCO giai đoạn 2011-2023 lên tới 72,9 tỷ USD. Trong thời gian này, tập đoàn và các công ty con chiếm khoảng 27% tổng phát thải khí nhà kính của Hàn Quốc - mức cao nhất trong các doanh nghiệp trong nước.

Trên phạm vi toàn cầu, lượng phát thải của các công ty này tương đương khoảng 0,39% tổng phát thải tích lũy. Nguyên đơn cho rằng con số này đủ để xác lập trách nhiệm đối với thiệt hại do khí hậu.

Vụ kiện dựa trên nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền”. Mỗi nguyên đơn yêu cầu bồi thường ban đầu 5 triệu won (khoảng 3.400 USD), cùng khoản bồi thường tượng trưng 2.035 won cho tổn thất tinh thần do biến đổi khí hậu gây ra.

Một nguyên đơn khác, nông dân trồng lúa Hwang Seong-yeol, cho biết mỗi mùa vụ giờ đây đều bị bao trùm bởi cảm giác bất an: họ chỉ còn biết nhìn lên bầu trời để đoán thời tiết.

Phiên điều trần đầu tiên diễn ra tại Tòa án quận Gwangju tháng trước; phía bị đơn đã nộp nhiều phản hồi bằng văn bản, và phiên xét xử tiếp theo dự kiến vào ngày 23/4. KEPCO chưa bình luận nhưng cam kết đạt trung hòa carbon vào năm 2050 theo chính sách quốc gia.

Nền kinh tế và an ninh lương thực trước rủi ro khí hậu

Hàn Quốc được đánh giá chậm chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch so với nhiều nước phát triển. Năm 2024, năng lượng tái tạo chỉ chiếm 10,7% sản lượng điện, thấp hơn nhiều mức trung bình toàn cầu khoảng 32%.

Quốc gia này cũng phụ thuộc mạnh vào nhập khẩu lương thực. Tỷ lệ tự chủ calo chỉ đạt 32,5% năm 2023 - giảm một nửa so với năm 1990. Tỷ lệ tự chủ ngũ cốc, bao gồm thức ăn chăn nuôi, chỉ 22,2%, thuộc nhóm thấp nhất OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế).

Giáo sư Nam Jae-Chol từ Đại học Quốc gia Seoul cảnh báo sự phụ thuộc này khiến Hàn Quốc dễ tổn thương khi các nước xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi khí hậu. Nếu nguồn cung nhập khẩu giảm mạnh, giá có thể tăng vọt, thậm chí xuất khẩu có thể dừng lại trong kịch bản cực đoan.

Ông cho rằng trong 10-20 năm tới, khủng hoảng khí hậu sẽ trở nên nghiêm trọng và khó tránh khỏi. Nhiệt độ tăng đã đẩy vùng trồng truyền thống dịch chuyển lên phía bắc, buộc nông dân thay đổi cây trồng, quản lý nước và phương thức sản xuất.

Với ông Ma, biến đổi khí hậu trở nên rõ rệt từ năm 2018 khi đợt rét và sương giá tàn phá vườn táo. Từ đó, ông giảm sử dụng phân bón hóa học, thử phương pháp thân thiện môi trường và cân nhắc thay đổi cây trồng hoặc di dời trang trại - những quyết định tốn kém và nhiều rủi ro.

Ông nói khoản bồi thường 5 triệu won không thể bù đắp thiệt hại thực tế, bởi riêng mùa thu vừa qua đã mất mát gấp 10 lần. Điều ông kỳ vọng là vụ kiện khiến xã hội chú ý hơn đến tác động của biến đổi khí hậu và thúc đẩy chính sách năng lượng bền vững.

Theo The Korea Times