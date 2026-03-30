Nông dân kiếm tiền triệu nhờ cho khách cưỡi trâu đi dạo

Tại cánh đồng lúa thuộc phường Hội An Đông (thành phố Đà Nẵng), hình ảnh những chú trâu thong dong giữa ruộng đồng không chỉ là nét đẹp quen thuộc của đời sống nông thôn mà còn trở thành điểm nhấn du lịch độc đáo, thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là khách quốc tế.

Du khách thích thú khi được cưỡi trâu dạo đồng lúa (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo người dân địa phương, trong những năm gần đây, dịch vụ cưỡi trâu, chụp ảnh đã phát triển tại khu vực ven Hội An. Du khách tỏ ra thích thú khi được ngồi trên lưng trâu, dạo quanh những cánh đồng lúa.

Ông Lê Nhiên (61 tuổi, trú phường Hội An Đông) cho biết trước đây, vào mùa lúa, nhiều du khách đạp xe tham quan thường dừng lại xin chụp ảnh khi bắt gặp cảnh người dân chăn trâu. Nhận thấy nhu cầu này, một số công ty du lịch đã nhanh chóng kết nối với nông dân để phát triển dịch vụ cưỡi trâu, chụp hình cho du khách.

Nông dân kiếm tiền triệu nhờ cho khách tây cưỡi trâu đi dạo (Video: Hoài Sơn).

Khi có lịch đặt, các công ty du lịch sẽ đưa du khách đến gặp nông dân để trải nghiệm. Số tiền thu được sẽ được chia sẻ theo thỏa thuận với chủ trâu. Ngoài ra, người dân cũng có thể tự đón khách lẻ khi du khách đi ngang qua và muốn thử trải nghiệm.

“Từ khi làm du lịch, hầu như ngày nào tôi cũng có khách đặt. Mỗi ngày thu nhập từ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đồng, ổn định hơn so với làm nông hay đi phụ hồ, lại đỡ vất vả”, ông Nhiên chia sẻ.

Được ngồi trên lưng trâu là trải nghiệm thú vị đối với khách người ngoài (Ảnh: Hoài Sơn).

Để đảm bảo an toàn và sự thoải mái cho du khách, những chú trâu được lựa chọn kỹ lưỡng, chăm sóc cẩn thận và huấn luyện để trở nên hiền lành, dễ điều khiển. Trâu được tắm rửa thường xuyên bằng xà phòng để giữ bộ lông sạch, mượt. Khi tham gia trải nghiệm, du khách sẽ được chủ trâu dắt đi dạo khoảng 50-100m bên cánh đồng lúa.

Không chỉ dừng lại ở việc cưỡi trâu, du khách còn được hướng dẫn những khẩu lệnh cơ bản bằng tiếng địa phương để điều khiển con vật. Ví dụ, khi hô “ọ, dờ”, trâu sẽ đi chậm lại; hô “dí” để rẽ trái và “quá” để rẽ phải. Mỗi lượt trải nghiệm, du khách được thỏa thích tương tác và tạo dáng với trâu, với chi phí 50.000 đồng/người.

Em nhỏ cũng được phụ huynh cho trải nghiệm cưỡi trâu (Ảnh: Hoài Sơn).

Dịch vụ này không chỉ hấp dẫn du khách nước ngoài mà còn thu hút cả khách trong nước. Nhiều du khách chia sẻ rằng, do sinh ra và lớn lên ở thành phố, họ ít có cơ hội được tương tác trực tiếp với trâu. Vì thế, dịch vụ này mang đến cho họ nhiều trải nghiệm thú vị và độc đáo.

“Ban đầu mình cũng hơi lo nên nhờ chủ trâu đi kèm, nhưng chỉ sau vài phút đã thấy rất thoải mái, có thể tự tin tạo dáng chụp hình”, chị Nguyễn Thị Thúy, du khách đến từ TPHCM, hào hứng chia sẻ.