Nông dân ĐBSCL đua sức thi gạo ngon rinh giải thưởng hơn 100 triệu đồng

Ngày 20/4, UBND tỉnh Cà Mau thông tin việc tổ chức cuộc thi "Gạo ngon vùng Đồng bằng sông Cửu Long" lần thứ I năm 2026, nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Tuần lễ khoa học, công nghệ và văn hóa, du lịch, diễn ra từ ngày 24/4 đến 1/5.

Cuộc thi được tỉnh Cà Mau phối hợp các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức, nhằm tôn vinh các sản phẩm gạo chất lượng cao của vùng Đồng bằng sông Cửu Long trên cơ sở tăng cường liên kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ.

Việc tìm kiếm, tôn vinh hạt gạo giá trị nhằm thúc đẩy xây dựng và nâng tầm các thương hiệu gạo ngon của vùng trên thị trường trong nước và quốc tế. Cuộc thi đồng thời khuyến khích áp dụng quy trình canh tác tiên tiến, giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng đến phát triển ngành lúa gạo bền vững.

Cà Mau sẽ tổ chức cuộc thi gạo ngon vùng ĐBSCL (Ảnh minh họa: CTV).

Theo ban tổ chức, sản phẩm dự thi là các loại gạo trắng, hạt dài thuộc nhóm gạo chất lượng cao, gạo đặc sản, gạo thơm phải bảo đảm rõ nguồn gốc và thông tin sản xuất; không tiếp nhận các sản phẩm gạo màu, gạo hạt tròn, nếp.

Cuộc thi này có 12 giải thưởng, với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng; trong đó có giải nhất 30 triệu đồng và giải "câu chuyện về hạt gạo hay nhất" trị giá 3 triệu đồng.

Về giải "câu chuyện hạt gạo hay nhất", theo ban tổ chức, câu chuyện phải được viết bằng tay, nội dung viết tự do về hạt gạo tại địa phương nơi sản xuất, tối đa 500 chữ.