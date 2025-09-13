Nơi giàu có nhất thế giới, lao động mệt mỏi vì bất ổn tâm thần tăng 300%

Phân tích từ ComPsych, nhà cung cấp dịch vụ quản lý vắng mặt và sức khỏe hành vi của nhân viên, tỷ lệ người lao động ở Mỹ xin nghỉ phép tăng 30%, tính từ năm 2019 đến năm 2024. Riêng số liệu lao động nghỉ phép vì lý do sức khỏe tâm thần tăng 300%.

Jennifer Birdsall, Giám đốc lâm sàng của ComPsych, chia sẻ rằng kinh tế, chính trị toàn cầu có thể là lý do khiến người lao động nghỉ việc, sau khi gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Giai đoạn Covid-19 đã thúc đẩy những cuộc thảo luận sâu hơn về sức khỏe tâm thần, khuyến khích người lao động tìm kiếm sự hỗ trợ, giúp đỡ.

Các báo cáo nhấn mạnh các nhà tuyển dụng nên giải quyết nguyên nhân gốc rễ dẫn đến tình trạng gia tăng số lượng nhân viên nghỉ việc vì lý do sức khỏe tâm thần, đồng thời cung cấp các chương trình sức khỏe hành vi phù hợp.

Thực tế, lao động nghỉ phép vì vấn đề sức khỏe tâm thần, nghỉ thai sản, phẫu thuật… được công ty cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi, thường quay trở lại làm việc sớm hơn 6 ngày so với những người không được hưởng chính sách ấy.

“Chúng ta cần hỗ trợ lao động xây dựng khả năng phục hồi, dạy cách tự chăm sóc, ưu tiên sự hài hòa giữa công việc và cuộc sống càng sớm càng tốt”, Birdsall nói.

Theo một báo cáo gần đây của Mercer (công ty chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn về nguồn nhân lực, sức khỏe, đầu tư và nghỉ hưu cho doanh nghiệp), hơn 75% nhà tuyển dụng cho biết họ sẽ cung cấp các nguồn lực kỹ thuật số nhằm cải thiện sức khỏe tinh thần và khả năng phục hồi cho nhân viên vào năm 2026. Trước mắt, các công ty đang tập trung tư vấn trực tiếp, tăng số lượng các buổi trị liệu cho nhân viên tại văn phòng.