Theo Nghị định 399/2026/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng mới được áp dụng từ 1/1/2027 tăng khoảng 7,3% đến 9,2% so với mức hiện hành, tùy từng vùng.

Cụ thể, lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 1/1/2027 như sau:

Như vậy, mức tăng lương tối thiểu vùng theo tháng của từng vùng như sau:

Tại TPHCM, mức lương tối thiểu của người lao động ở 20 xã, 3 phường và đặc khu Côn Đảo còn được tăng lần thứ hai khi áp dụng phương án phân vùng tính lương mới từ ngày 1/1/2027.

Cụ thể, có 3 phường (Bà Rịa, Long Hương, Tam Long),10 xã (Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ, Thạnh An, Kim Long, Châu Đức, Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Long Hải, Long Điền) và đặc khu Côn Đảo chuyển từ vùng II lên vùng I.

Hiện các địa phương này áp dụng mức lương tối thiểu là 4.730.000 đồng/tháng. Từ ngày 1/1/2027, áp dụng mức lương tối thiểu là 5.700.000 đồng/tháng, tăng 970.000 đồng/tháng.

Đặc khu Côn Đảo áp dụng lương tối thiểu vùng I từ ngày 1/1/2027 (Ảnh: Nam Anh).

Ngoài ra, có 10 xã (Bình Giã, Xuân Sơn, Đất Đỏ, Phước Hải, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Hòa Hội, Bàu Lâm, Bình Châu, Hòa Hiệp) chuyển từ vùng III lên vùng II.

Hiện các địa phương này áp dụng mức lương tối thiểu là 4.140.000 đồng/tháng. Từ ngày 1/1/2027, áp dụng mức lương tối thiểu là 5.080.000 đồng/tháng, tăng 940.000 đồng/tháng.

Như vậy, từ ngày 1/1/2027, TPHCM không có xã, phường nào áp dụng mức lương tối thiểu vùng III và IV mà chỉ có 10 xã áp dụng mức lương tối thiểu vùng II, còn lại đều áp dụng mức lương tối thiểu vùng I.