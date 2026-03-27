Những gùi hàng sản vật núi rừng ở “cổng trời” Mường Lống

Giữa vùng núi non miền Tây Nghệ An, ngã ba Mường Lống, hay còn gọi là “cổng trời”, không chỉ là điểm dừng chân của du khách mà còn là nơi mưu sinh của hàng trăm hộ dân xã Huồi Tụ. Tại đây, những sản vật núi rừng được trao đổi, mua bán, tạo nên một bức tranh độc đáo giữa lưng chừng mây.

Từ sáng sớm tinh mơ hoặc khi chiều tà, người dân bản Phà Xắc, xã Huồi Tụ, lại gùi trên lưng những gùi hàng nặng trĩu, vượt qua cung đường đèo dốc hiểm trở để đến ngã ba Mường Lống. Khoai, sắn, măng đắng rừng, rau rừng… được bày bán giản dị trên những tấm bạt, tấm nilon trải ven đường, thu hút sự chú ý của thương lái và du khách.

Khu vực ngã ba Mường Lống mỗi ngày có đông người dân xã Huồi Tụ mang sản vật núi rừng ra bày bán, tạo nên không khí buôn bán nhộn nhịp (Ảnh: Nguyễn Phê).

Những “quầy hàng” đơn sơ này chủ yếu do phụ nữ và người lớn tuổi đảm nhiệm. Họ kiên nhẫn chờ đợi khách, tranh thủ giới thiệu các sản vật tươi ngon vừa được thu hái từ rừng hoặc mang từ nương rẫy xuống. Nhờ lượng người qua lại đông đúc, đặc biệt là xe chở hàng và khách du lịch, nhiều sản vật được tiêu thụ khá nhanh chóng.

Đối với nhiều hộ dân, việc buôn bán tại “cổng trời” Mường Lống đã trở thành nguồn thu nhập chính, giúp họ trang trải cuộc sống. Cụ bà Cừ Y Dò (83 tuổi, bản Phà Xắc) dù tuổi cao vẫn đều đặn gùi hàng ra bán.

“Rau thì con cháu hái trên rẫy mang về, tôi chỉ ngồi bán. Có ngày đông khách được 300.000-500.000 đồng, hôm ít thì khoảng 200.000 đồng”, cụ Dò chia sẻ.

Cụ bà Cừ Y Dò đều đặn gùi sản vật ra ngã ba Mường Lống bán mỗi ngày (Ảnh: Nguyễn Phê).

Chị Lầu Y May, ở bản Phà Xắc cho biết thêm, vào những ngày thuận lợi, thu nhập từ việc bán sản vật có thể đạt 500.000-600.000 đồng, góp phần đáng kể vào chi tiêu gia đình. Hoạt động buôn bán này không chỉ giúp tăng thu nhập mà còn trở thành hình thức trao đổi hàng hóa quen thuộc giữa các bản làng vùng cao.

Ông Dềnh Chá Xìa, Phó Chủ tịch UBND xã Huồi Tụ, khẳng định hoạt động buôn bán sản vật tại ngã ba Mường Lống đã hình thành từ nhiều năm nay và đóng vai trò quan trọng trong việc tạo sinh kế cho người dân.

Chính quyền địa phương khuyến khích bà con duy trì hoạt động này, đồng thời nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn giao thông và từng bước nâng cao giá trị nông sản, gắn với định hướng phát triển du lịch cộng đồng.

Cứ đều đặn mỗi ngày, chị Lầu Y May mang rau hái từ rẫy ra ngã ba Mường Lống bán cho khách qua đường (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ngoài các sản vật rừng như rau, hoa chuối, măng đắng, một số hộ dân đã đầu tư dựng ki-ốt nhỏ, mở rộng thêm dịch vụ ăn uống như gà nướng, nước giải khát để phục vụ du khách.

Đảng ủy, UBND xã đang họp bàn phương án quản lý phù hợp, nhằm đảm bảo trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, đồng thời tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế và quảng bá sản vật địa phương.

Ngã ba Mường Lống, nằm ở độ cao gần 1.500m so với mực nước biển, quanh năm mát mẻ và thường xuyên chìm trong sương mù vào mùa đông, không chỉ là điểm giao thương quan trọng giữa các xã Mường Lống, Huồi Tụ và Mỹ Lý mà còn là một trong những điểm cao nhất, mang vẻ đẹp đặc trưng của tỉnh Nghệ An.