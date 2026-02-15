Những đám cưới "ngoại" được đặt trước hàng năm trời và điều thú vị phía sau

Nguyễn Ngọc Thắm (28 tuổi) bắt đầu công việc MC song ngữ cho các đám cưới giữa người Việt và người nước ngoài khoảng 3 năm trước, khi nhận thấy nhu cầu cho loại hình này ngày càng rõ nét.

"Sau Covid-19, nhiều gia đình chọn tổ chức đám cưới quy mô nhỏ, chú trọng vào các hoạt động kết nối. Họ cần một người có thể dẫn dắt chương trình, gắn kết khách mời đến từ nhiều quốc gia, nhiều nền văn hóa khác nhau, nên ưu tiên MC có khả năng ngoại ngữ và biết tạo không khí", Ngọc Thắm chia sẻ.

Trong vai trò người điều phối những lễ cưới mang màu sắc đa văn hóa, Thắm không chỉ tích lũy thêm trải nghiệm nghề nghiệp mà còn được lắng nghe nhiều câu chuyện đặc biệt. Những cuộc gặp gỡ ấy giúp cô có thêm những góc nhìn mới mẻ về hôn nhân, tình yêu và gia đình.

Sau Covid-19, nhiều đám cưới được tổ chức với quy mô nhỏ, chú trọng vào các hoạt động kết nối (Ảnh: NVCC).

Chuẩn bị hàng tháng đến hàng năm trời cho một đám cưới

Trung bình mỗi tháng, Thắm nhận dẫn khoảng 5-6 đám cưới, 90% là các đám cưới song ngữ, chủ yếu là lễ cưới giữa người Việt và người nước ngoài, hoặc các cặp đôi nước ngoài tổ chức hôn lễ tại Việt Nam. Một số đám cưới thuần Việt nhưng có đông bạn bè quốc tế tham dự cũng tìm đến MC song ngữ.

Vào những thời điểm cao điểm như mùa thu, giáp Tết hoặc mùa xuân, số lượng sự kiện Thắm nhận có thể lên 8-10 đám cưới mỗi tháng. Tuy vậy, cô hiếm khi nhận quá nhiều vì mỗi đám cưới đều đòi hỏi thời gian và công sức chuẩn bị kỹ lưỡng.

"Việc hiểu cô dâu, chú rể và có thể trò chuyện sâu với họ quyết định rất lớn đến thành công của một đám cưới. Vì vậy, ngay khi nhận lịch, tôi thường bắt đầu trao đổi với các cặp đôi. Quá trình này có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí cả năm trước ngày cưới", nữ MC song ngữ kể.

Mỗi đám cưới song ngữ lại mang đến cho Ngọc Thắm nhiều trải nghiệm thú vị (Ảnh: NVCC).

Cô thường gửi cho cô dâu, chú rể một bảng thông tin về mối quan hệ để họ điền, nhằm nắm bắt những dữ liệu cơ bản. Từ đó, các cuộc trò chuyện đi sâu hơn về tính cách, câu chuyện tình yêu và những cột mốc quan trọng sẽ diễn ra xuyên suốt quá trình chuẩn bị.

"Tôi coi đó là một hành trình để cô dâu và chú rể có thể kết nối với chính mình, bởi trước đám cưới, hầu hết mọi người sẽ cảm thấy lo lắng. Thông thường, việc trò chuyện với cô dâu sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, nhiều chú rể rất sâu sắc, chỉ là không giỏi thể hiện bằng lời. Nhiệm vụ của tôi là hiểu được tính cách, những cuộc gặp gỡ và chặng đường họ đã đi qua, để tạo nên một đám cưới mang dấu ấn cá nhân", cô chia sẻ.

Theo Ngọc Thắm, mỗi đám cưới là một kịch bản riêng, được thiết kế dựa trên mong muốn và đặc điểm của từng cặp đôi. Thời gian chuẩn bị thường kéo dài từ vài tháng đến nửa năm, thậm chí có những lễ cưới được đặt lịch trước gần hai năm.

"Điều đó cho thấy sự nghiêm túc và tâm huyết của các cặp đôi dành cho ngày trọng đại. Tôi ý thức rất rõ điều này và không bao giờ làm việc hời hợt, kể cả với những đám cưới quy mô nhỏ", Ngọc Thắm nói.

Sự đầu tư ấy đôi khi mang lại cho cô những khoản tiền thù lao vượt xa thỏa thuận ban đầu. "Có đám cưới chỉ thống nhất thù lao là 10 triệu đồng, nhưng khi kết thúc, họ gửi tôi hơn gấp đôi khoản tiền đã chốt trước đó, vì họ hài lòng và trân trọng không khí mà tôi mang lại. Tôi cho rằng điều cốt lõi vẫn là việc mình hiểu được mỗi câu chuyện và những con người trong mỗi đám cưới đó, để biến đó thành một sự kiện thực sự đặc biệt dành cho họ".

Đằng sau mỗi một đám cưới là một câu chuyện đặc biệt (Ảnh: NVCC).

Điều phối, dẫn dắt những đám cưới có sự góp mặt của nhiều người từ nhiều quốc gia khác nhau không dễ. Rào cản nhiều khi không đơn thuần chỉ là ngôn ngữ mà còn tính cách của chủ nhân đám cưới và cả khách mời đến từ nhiều nền văn hoá.

Ngọc Thắm cho biết sự phối hợp nhịp nhàng trong từng sự kiện là một sự kỳ công: "Có người sinh ra và lớn lên ở Mỹ, làm việc ở Úc và cưới một cô dâu người Việt, có nhiều bạn bè từ cả châu Á, châu Âu và Mỹ. Tôi thường phải học thêm một số đặc điểm văn hoá đặc thù của một số quốc gia thì mới có thể dẫn dắt được. Vì một câu chuyện cười, một thành ngữ của Việt Nam, nói ra thì người Việt hiểu ngay, nhưng người nước ngoài thì không cảm nhận được".

Tin vào hôn nhân và sự mãnh liệt trong tình yêu

Khác với nhiều đám cưới truyền thống tại Việt Nam, những lễ cưới có cô dâu hoặc chú rể là người nước ngoài mà Thắm đảm nhận thường có quy mô nhỏ, tập trung vào câu chuyện tình yêu và hành trình gắn bó của 2 nhân vật chính.

"Cách các cặp đôi chăm chút cho lễ cưới, từ lời thề nguyện, ánh mắt cho đến cách họ kể lại những dấu mốc trong hành trình tình yêu, khiến tôi cảm thấy hạnh phúc khi được làm công việc này. Mỗi câu chuyện mang lại cho tôi thêm những góc nhìn sâu sắc về cuộc sống, về tình yêu và hôn nhân", Thắm nói.

Theo Thắm, không ít lời thề nguyện được cô dâu, chú rể chia sẻ trong ngày trọng đại đã để lại dấu ấn khó quên. Sự chân thành thể hiện qua ánh nhìn và từng câu nói khiến cô tin rằng những giá trị tốt đẹp trong tình yêu và hôn nhân vẫn luôn hiện hữu.

Chú rể ngoại quốc đọc lời thề nguyện trong đám cưới

Nhiều hoạt động trong những đám cưới cô dẫn chương trình vượt ra ngoài khuôn khổ một nghi thức báo hỷ thông thường như ở các đám cưới truyền thống. Không ít cặp đôi lựa chọn những nghi lễ và hoạt động mang tính trải nghiệm, như thả chim bồ câu, tổ chức workshop vẽ tò he hay các hoạt động tương tác khác dành cho khách mời.

"Điều khiến tôi ấn tượng là khoảng 90% các cặp đôi có yếu tố nước ngoài khi tổ chức đám cưới tại Việt Nam đều thực hiện đầy đủ nghi thức ăn hỏi truyền thống. Các bước lễ, lễ vật được chuẩn bị kỹ lưỡng và cô dâu, chú rể đều mặc áo dài", nữ MC cho biết.

Được tiếp xúc với nhiều người từ nhiều nền đất nước khác nhau, Nguyễn Ngọc Thắm được chứng kiến nhiều câu chuyện với các định nghĩa khác nhau về hôn nhân, sự quan tâm và yêu thương.

Thắm kể từng dẫn một đám cưới tổ chức trên đồi ở khu vực ngoại thành Hà Nội. Trước ngày diễn ra sự kiện, khi trò chuyện với bố mẹ chú rể - những người bay gần nửa vòng trái đất từ Canada sang Việt Nam để chứng kiến khoảnh khắc trọng đại của con trai và con dâu - cô không khỏi bất ngờ.

"Họ nói đây là lần đầu tiên gặp con dâu, trong khi con trai họ là con một. Tôi hỏi liệu họ có lo lắng không, bởi ở Việt Nam, việc con trai lập gia đình, đặc biệt là con một, thường là chuyện lớn của cả gia đình, cần gặp gỡ, tìm hiểu rất lâu trước khi cưới. Nhưng họ nói rằng họ hoàn toàn tin tưởng và yêu con trai mình, nên tin vào lựa chọn của con. Chỉ cần con hạnh phúc, những điều khác không còn quá quan trọng", Thắm kể.

Hầu hết các đám cưới đều thực hiện các nghi thức truyền thống (Ảnh: NVCC).

Theo Thắm, những cuộc trò chuyện như vậy giúp cô nhận ra nhiều ranh giới quen thuộc dường như được xóa nhòa khi con người đến từ các nền văn hóa khác nhau gặp gỡ và chia sẻ. Không ít đám cưới cô dẫn có cô dâu, chú rể đều đã ngoài 40 tuổi. Phần lớn trong số họ đều trải qua một hành trình dài, với nhiều biến cố và thử thách, trước khi quyết định bước vào hôn nhân.

Có những cặp đôi đã có con riêng, nhiều người ở độ tuổi mà theo quan niệm truyền thống là không còn phù hợp để bắt đầu một mối quan hệ mới. Tuy vậy, với những gì Thắm chứng kiến, các rào cản ấy dường như không còn. Họ vẫn lựa chọn tin tưởng, gắn bó và vun đắp mối quan hệ theo cách của riêng mình.

"Cuộc sống hôn nhân chắc chắn sẽ có những khó khăn. Nhưng khi gặp thử thách, việc nhớ lại rằng đã có rất nhiều người từ khắp nơi trên thế giới đến chứng kiến và chúc phúc cho khoảnh khắc ấy sẽ khiến các cặp đôi kiên nhẫn hơn với nhau. Tôi học được nhiều điều từ công việc này và nhận ra mình đang góp phần tạo nên một điều gì đó tốt đẹp cho một phần nhỏ của thế giới", nữ MC 28 tuổi chia sẻ.