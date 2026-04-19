Những "biệt phủ" mọc lên nơi làng biển

Ông Lê Quang Trung (76 tuổi) là chủ nhân căn nhà 2 tầng bề thế ở thôn 6, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị. Căn nhà được ông xây dựng năm 2022, kinh phí gần 3 tỷ đồng nhờ tiền tích góp của con trai làm việc ở nước ngoài.

“Trước đây, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình được sống trong căn nhà như thế này. Nhờ con chịu khó làm ăn, chắt chiu gửi về nên gia đình mới dần ổn định. Mừng nhưng cũng thương con vất vả nơi đất khách”, ông Trung chia sẻ.

Một căn nhà bề thế vừa được xây dựng tại xã Cửa Việt (Ảnh: Nhật Anh).

Trước đây, gia đình ông Trung và nhiều hộ dân khác trong thôn sống dựa vào nghề đánh bắt hải sản gần bờ. Thu nhập bấp bênh, lại đông con nên cuộc sống gia đình luôn thiếu trước hụt sau. Nghề biển vốn nhiều rủi ro, với ngư dân đánh bắt gần bờ, thu nhập chỉ đủ trang trải sinh hoạt và nuôi con ăn học, rất khó để tích lũy.

Bước ngoặt đến vào năm 2019 khi con trai ông Trung là anh Lê Quang Hiệp quyết định sang Hàn Quốc lao động. Thời điểm đó, gia đình phải vay mượn để lo chi phí xuất cảnh. Sau nhiều năm làm việc, anh Hiệp trả hết nợ, gửi tiền về để bố mẹ xây nhà.

Gia đình ông Lê Quang Lâm (64 tuổi, trú tại thôn 6, xã Cửa Việt) cũng có 3 người con đang làm việc ở Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc). Để có chi phí ban đầu, gia đình phải thế chấp sổ đỏ vay ngân hàng. Nhờ sự nỗ lực, các con của ông Lâm đã trả hết khoản vay, còn gửi tiền về xây dựng căn nhà hơn 2 tỷ đồng.

“Trước đây, gia đình dựa vào nghề biển và vài sào dưa hấu nên khá chật vật. Thấy con quyết tâm nên tôi cố gắng vay mượn để chúng đi làm việc ở nước ngoài. Các con luôn tiết kiệm, chịu khó làm ăn, nhờ vậy mới có nhà cửa khang trang”, ông Lâm tâm sự.

Nhiều căn nhà khang trang "mọc lên" dọc theo con đường ven biển ở xã Cửa Việt (Ảnh: Nhật Anh).

Theo người dân làng biển ở xã Cửa Việt, trước đây thanh niên trong vùng chủ yếu nối nghiệp cha ông, bám biển mưu sinh. Những năm gần đây, nhiều người trẻ lựa chọn hướng đi khác như học tập để làm việc tại các thành phố lớn hoặc đi lao động ở nước ngoài.

Tại thôn Tân Hải, xã Cửa Việt, không khó để bắt gặp những ngôi nhà mới khang trang mọc lên giữa làng. Bà Lê Thị Sử (73 tuổi) có con trai làm việc tại Hàn Quốc cũng sở hữu một căn nhà như vậy.

“Nhờ con làm ăn xa, tích góp gửi về nên gia đình mới xây được căn nhà khoảng 3 tỷ đồng. Nếu chỉ bám biển thì khó có được cơ ngơi này”, bà Sử nói.

Theo bà Sử, trong thôn Tân Hải, nhiều gia đình có 2-4 người làm việc ở nước ngoài. Người đi trước tạo động lực, dẫn lối người sau, đưa số lượng lao động đi nước ngoài ngày càng tăng.

Căn nhà vừa xây dựng của gia đình bà Sử được trang bị nội thất hiện đại (Ảnh: Nhật Anh).

Ông Lê Văn Thông, Chủ tịch UBND xã Cửa Việt, cho biết toàn xã có gần 2.500 lao động đang làm việc ở nước ngoài, chủ yếu trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng và ngư nghiệp.

Lao động ở xã Cửa Việt làm việc tại nhiều thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Đức, Canada… thu nhập trung bình 25-70 triệu đồng/tháng, tùy công việc và tay nghề.

Theo ông Thông, ra nước ngoài làm việc đang là hướng đi hiệu quả, giúp người dân có thu nhập, tích lũy vốn và kinh nghiệm. Không chỉ xây dựng nhà cửa, nhiều lao động sau khi hết hợp đồng trở về quê còn khởi nghiệp, mở cơ sở sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người dân địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

“Diện mạo Cửa Việt hôm nay đổi thay rõ rệt. Những ngôi nhà khang trang không chỉ là biểu tượng của sự no ấm mà còn là dấu ấn của hành trình mưu sinh của lao động xa xứ. Địa phương luôn khuyến cáo người dân đi nước ngoài theo con đường chính ngạch để tránh rủi ro”, ông Thông cho hay.