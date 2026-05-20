Nhu cầu nhân lực phát triển kinh tế biển ở tỉnh cực Nam tổ quốc

Ngày 19/5, tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức hội thảo “Phát triển kinh tế biển và nguồn nhân lực cho kinh tế biển tỉnh Cà Mau giai đoạn 2026-2045”.

Tiềm năng phát triển kinh tế biển, logistics

Cà Mau là tỉnh địa đầu cực Nam của tổ quốc, có vị trí địa lý chiến lược đặc biệt quan trọng với 3 mặt giáp biển, bờ biển dài 310 km và vùng biển thăm dò, khai thác khoảng 120.000 km², cùng hệ sinh thái rừng ngập mặn lớn hàng đầu cả nước.

Đặc biệt, cụm đảo Hòn Khoai có vị trí thuận lợi trên tuyến hàng hải quốc tế, vừa có giá trị về kinh tế, vừa có ý nghĩa về quốc phòng - an ninh.

Với vị trí địa lý đặc biệt, cùng hệ sinh thái biển, đảo đa dạng và tài nguyên thiên nhiên phong phú, tỉnh Cà Mau có lợi thế và tiềm năng lớn để phát triển bền vững kinh tế biển.

Phối cảnh đường giao thông ra đảo Hòn Khoai (Cà Mau), nơi sẽ phát triển cảng biển lớn (Ảnh tư liệu: H.H).

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, ngành thủy sản giữ vai trò trụ cột với tổng sản lượng năm 2025 đạt hơn 1,2 triệu tấn, diện tích nuôi tôm hơn 435.250 ha, tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm sản xuất tôm lớn của cả nước.

Cùng với đó là công nghiệp chế biến thủy sản, hình thành các động lực tăng trưởng mới như du lịch biển và năng lượng tái tạo,… góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm ở địa phương.

Tuy nhiên, phát triển kinh tế biển của tỉnh Cà Mau vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như: hạ tầng ven biển và logistics chưa thật sự đồng bộ; thu hút đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển còn chậm; tình trạng sạt lở bờ biển, biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến phức tạp; nguồn lực đầu tư còn hạn chế.

Đặc biệt, một trong những vấn đề lớn hiện nay ở Cà Mau chính là chất lượng nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Chuẩn bị nhân lực phát triển kinh tế biển, hạ tầng

Tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng, Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, cho rằng Cà Mau có tiềm năng lớn để phát triển logistics, cảng biển, công nghiệp chế biến và kinh tế biển tổng hợp.

Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, hạ tầng giao thông của Cà Mau vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt là khả năng kết nối với TPHCM, vùng Đông Nam Bộ và các trung tâm logistics lớn của cả nước.

PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng, Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Huỳnh Hải).

PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng cho rằng, trong giai đoạn 2025-2030, hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược đã và đang được triển khai như tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, Cà Mau - Đất Mũi, phát triển cảng biển nước sâu Hòn Khoai... Những dự án này không chỉ góp phần tháo gỡ “điểm nghẽn” hạ tầng mà còn mở ra không gian phát triển mới cho toàn vùng cực Nam của tổ quốc.

Vấn đề đặt ra là khi hạ tầng giao thông và logistics phát triển mạnh mẽ sẽ kéo theo nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong đó, giai đoạn 2026-2035, nhu cầu lao động sẽ tăng nhanh do tập trung vào các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng quy mô lớn. Từ sau 2035, nhu cầu nhân lực sẽ chuyển dần sang các lĩnh vực quản lý, vận hành, khai thác và ứng dụng công nghệ hiện đại.

Theo PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng, giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn 2050, các lĩnh vực có nhu cầu nhân lực lớn bao gồm logistics và quản lý chuỗi cung ứng, kinh tế biển, xây dựng và quản lý hạ tầng, vận hành giao thông thông minh, quản lý cảng biển và công nghệ số phục vụ logistics.

Trong đó, logistics và quản lý chuỗi cung ứng là nhóm ngành trọng điểm, có nhu cầu nhân lực lớn với các vị trí như: quản lý cảng biển, điều phối vận tải đa phương thức, quản lý kho bãi, quản trị chuỗi cung ứng quốc tế và ứng dụng công nghệ số trong logistics.

Cà Mau đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, cần nhu cầu nguồn nhân lực lớn (Ảnh minh họa: CTV).

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới, theo PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng, Cà Mau cần xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực theo hướng gắn kết chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và chính quyền địa phương.

Các cơ sở giáo dục đại học và nghề nghiệp cần ưu tiên phát triển các ngành đào tạo như logistics và quản lý chuỗi cung ứng, kinh tế biển, kỹ thuật hạ tầng giao thông, công nghệ vận tải và quản lý cảng biển.

Bên cạnh đó, cần tăng cường mô hình đào tạo thực hành, học kỳ doanh nghiệp và hợp tác quốc tế nhằm nâng cao năng lực thực tiễn và khả năng hội nhập của người học.

“Việc liên kết với các doanh nghiệp logistics, cảng biển và tập đoàn hạ tầng lớn sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động”, PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng nhấn mạnh.