Câu chuyện được ghi lại trong đoạn clip về khoảnh khắc một nhóm thợ thi công vừa tan ca, quần áo lấm lem, người đẫm mồ hôi bước lên ô tô. Lo ngại trang phục và cơ thể sau một ngày lao động vất vả có thể làm bẩn xe, một người trong nhóm đã chủ động nói với tài xế: "Bác tài thông cảm nhé. Chúng tôi là dân lao động, người bẩn quá".

Trước lời xin lỗi có phần ngượng ngùng ấy, nam tài xế lập tức đáp lại: "Chỉ cần lau là sạch ngay, không có vấn đề gì cả. Mình đều là người lao động chân chính mà".

Thái độ cởi mở, chân thành của tài xế khiến những người thợ phần nào vơi đi sự ngại ngùng nhận về nhiều tình cảm từ cộng đồng mạng.

Nhóm thợ thi công ngại ngùng xin lỗi tài xế vì lo quần áo lấm lem sau giờ làm sẽ làm bẩn xe (Clip: Nhân vật cung cấp).

Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với những lao động chân tay phải mưu sinh bằng công việc vất vả, thường xuyên đối mặt với bụi bẩn. Không ít ý kiến cũng dành lời khen cho nam tài xế bởi cách ứng xử tinh tế, thể hiện sự tôn trọng đối với người lao động.

Nhân vật trong clip là anh Trần Văn Tùng (SN 1992, Hà Nội), tài xế ô tô công nghệ. Chia sẻ về sự việc, anh cho biết hôm đó, nhóm khách là những người thợ vừa tan làm, đặt xe để trở về nhà. Theo quan sát của anh, nhóm thợ này làm công việc thi công, vừa trải qua một ngày lao động vất vả nên quần áo lấm bẩn, cơ thể đẫm mồ hôi.

Anh Tùng cho biết trước khi vị khách nói lời xin lỗi, anh và nhóm thợ vẫn trò chuyện, hỏi thăm nhau bình thường. Anh không nghĩ những vị khách vừa kết thúc một ngày làm việc lại có tâm lý e ngại, áy náy khi bước lên xe.

Chia sẻ về cảm xúc khi nghe lời xin lỗi, anh Tùng cho hay bản thân luôn dành sự tôn trọng cho người lao động, đặc biệt là những người làm công việc chân tay vất vả. Với anh, không ai đáng bị đánh giá hay đối xử khác biệt chỉ vì nghề nghiệp và hoàn cảnh của mình.

"Tôi rất tôn trọng người lao động. Ai cũng phải làm việc, kiếm tiền bằng chính công sức của mình. Công việc của họ vất vả, quần áo dễ dính bẩn nhưng đó là công việc chân chính. Họ kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình và xứng đáng được tôn trọng", anh Tùng chia sẻ.

Theo nam tài xế, đây không phải lần đầu anh gặp những vị khách làm công việc nặng nhọc, quần áo lấm lem sau giờ tan ca. Anh từng chở nhiều người làm việc tại công trường, tham gia phá dỡ công trình. Đa phần, những vị khách này đều tỏ vẻ lo ngại do sợ làm bẩn xe của nam tài xế.

Nam tài xế bộc bạch chính anh cũng từng trải qua cảm giác không thoải mái khi làm nghề tài xế. Hơn một năm chạy xe, anh đã gặp một số hành khách có thái độ thiếu thiện cảm, thậm chí thể hiện sự xem thường đối với người làm công việc dịch vụ, lao động chân tay như mình.

Từng trải qua cảm giác bị người khác xem thường, anh càng không muốn những người lao động chân tay phải chịu thêm sự mặc cảm hay tổn thương khi bước lên xe.

Anh thường chủ động trò chuyện, tạo không khí thoải mái để họ không cảm thấy ngại ngùng hay phải áy náy.

"Tôi cũng từng gặp một số người có thái độ xem thường mình, nhưng tôi không quá để tâm. Ai cũng có công việc riêng. Tôi không muốn người khác phải chịu những tổn thương như vậy nên luôn cố gắng giữ thái độ vui vẻ, cởi mở", anh Tùng bộc bạch.

Nam tài xế cho rằng mỗi nghề nghiệp đều có những đặc thù và sự vất vả riêng. Người lao động, dù làm bất cứ công việc gì, cũng xứng đáng nhận được sự tôn trọng.

Gắn bó với nghề tài xế hơn 1 năm, anh Tùng chia sẻ thường làm việc từ 19h hôm trước đến khoảng 7h hôm sau. Công việc về đêm khá vất vả, anh thường xuyên phải tiếp xúc với những hành khách đã sử dụng rượu bia. Dẫu vậy, anh cho biết phần lớn khách hàng đều tử tế, có người còn động viên và cho lời khuyên để anh có thêm động lực cố gắng.