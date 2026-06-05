Nhóm danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 374 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, Chương VII của Nghị định số 374 quy định toàn bộ các nội dung liên quan đến Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Trung tâm dịch vụ việc làm TPHCM (Ảnh: Nguyễn Vy).

Cụ thể, nội dung, mức chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm thất nghiệp thực hiện theo nội dung và mức chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm xã hội.

Các quy định này được nêu rõ tại Luật Bảo hiểm xã hội và quy định của Chính phủ về cơ chế tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Việc chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm thất nghiệp của tổ chức dịch vụ việc làm công được xác định theo khối lượng công việc và giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Nội dung này được thực hiện dựa trên quy định do Bộ Nội vụ ban hành và trên cơ sở các nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy định tại Nghị định số 233.

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp bao gồm 4 nhóm.

Thứ nhất là nhóm dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, gồm có dịch vụ tư vấn; giới thiệu việc làm.

Thứ hai là nhóm dịch vụ giải quyết hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động, gồm có dịch vụ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; trả kết quả hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Thứ ba là nhóm dịch vụ giải quyết trợ cấp thất nghiệp, gồm có dịch vụ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp; thông báo về việc tìm kiếm việc làm; tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp; tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp; chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp; chuyển và tiếp nhận chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thứ tư là nhóm dịch vụ tiếp nhận và giải quyết hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề, gồm có dịch vụ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề; trả kết quả hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp do Bộ Nội vụ ban hành.