Nhờ cán bộ nhân sự của công ty làm bảo hiểm thất nghiệp được không?

Do có kế hoạch đi nước ngoài học tập nên anh Tuấn dự kiến giữa tháng 5 sẽ nghỉ việc. Do thời gian chuẩn bị gấp rút nên anh lo lắng không kịp làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Anh Tuấn hỏi: “Tôi có thể nhờ cán bộ nhân sự của công ty tôi đang làm nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi được không?”.

Theo cơ quan bảo hiểm xã hội, điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Điều 38 Luật Việc làm năm 2025. Nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định, anh Tuấn sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ 4 điều kiện sau đây: Thứ nhất là người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, hoặc chấm dứt làm việc theo quy định của pháp luật (không thuộc trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; hoặc nghỉ việc khi đủ điều kiện hưởng lương hưu). Thứ hai là người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, hoặc chấm dứt làm việc theo quy định của pháp luật. Trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 12 tháng thì phải đóng đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động. Thứ ba là người lao động đã nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, hoặc chấm dứt làm việc. Thứ tư là trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp mà người lao động không thuộc một trong các trường hợp sau: Có việc làm và thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, dân quân thường trực; hoặc đi học tập có thời hạn trên 12 tháng; hoặc chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; hoặc bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù; hoặc ra nước ngoài định cư; hoặc chết.

Việc nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp được Chính phủ quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 374/2025/NĐ-CP (quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp).

Theo đó, người lao động có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải nộp hồ sơ trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng, hoặc chấm dứt làm việc và thời điểm đó người lao động chưa có việc làm.

Người lao động có thể nộp hồ sơ trực tiếp, hoặc qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia cho tổ chức dịch vụ việc làm công tại địa phương (nơi người lao động có nhu cầu nhận trợ cấp thất nghiệp).

Nghị định 374/2025 cũng quy định cho phép người lao động ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ, hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính.

Tuy nhiên, việc này chỉ được thực hiện nếu thuộc một trong các trường hợp như: Ốm đau, thai sản (có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền); bị tai nạn (có xác nhận của cảnh sát giao thông, hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền); hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh (có xác nhận của chủ tịch UBND cấp xã).

Như vậy, anh Tuấn không thể nhờ công ty nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp thay cho mình được.

Anh Tuấn phải trực tiếp đến Trung tâm Dịch vụ việc làm (nơi muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp) để nộp hồ sơ hoặc nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Anh Tuấn cũng có thể ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính nếu thuộc các trường hợp đặc thù theo quy định.