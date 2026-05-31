Nhiều ngành nghề mới nổi sẽ được TPHCM đưa vào đào tạo

Sinh viên tìm cơ hội việc làm tại một sàn giao dịch việc làm ở TPHCM (Ảnh: Tùng Nguyên).

UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo các ban ngành liên quan tăng cường đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố phân công Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố thực hiện thu thập, phân tích, dự báo thông tin thị trường lao động, chú trọng các ngành, nghề có nhu cầu tuyển dụng lớn, thiếu hụt nhân lực qua đào tạo, các ngành nghề mới nổi hoặc có xu hướng phát triển.

Trên cơ sở dự báo thông tin thị trường lao động, 2 đơn vị trên có nhiệm vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai đào tạo các ngành nghề theo nhu cầu của xã hội.

Sở Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính để tạo điều kiện tối đa trong việc cấp phép hoạt động đào tạo cho cơ sở. Đồng thời, sở phải tăng cường công tác hậu kiểm, đảm bảo các cơ sở đủ điều kiện đào tạo, nhất là các ngành nghề thuộc lĩnh vực sức khỏe, du lịch, ngoại ngữ…

Đặc biệt, thành phố yêu cầu phải lên kế hoạch đặt hàng các đơn vị đào tạo, đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi sang nền kinh tế công nghệ cao.

Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo được chỉ đạo nghiên cứu chính sách đặt hàng đào tạo, hỗ trợ chi phí đào tạo, chi phí ăn ở và sinh hoạt để thu hút người học tham gia học các ngành nghề phục vụ cho các chương trình, dự án trọng điểm; các ngành, nghề đang thiếu hụt nhân lực trầm trọng; các ngành, nghề nặng nhọc, đặc thù.

Theo thống kê gần nhất của Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, hiện cung cầu lao động theo ngành nghề tại thành phố vẫn có sự chênh lệch nhất định, có những ngành nhiều người tìm việc nhưng doanh nghiệp ít tuyển, cũng có những nghề mà doanh nghiệp tuyển nhiều nhưng lại ít người ứng tuyển. Thực tế này dẫn đến tình trạng thiếu hụt cục bộ nhân lực trong một số ngành nghề.