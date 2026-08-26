Nhiều lao động nhận tiền thưởng, nghỉ 3-5 ngày dịp Quốc khánh 2/9

Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (Bắc Ninh) Nguyễn Văn Tân cho biết công ty thưởng cho toàn bộ công nhân, lao động là 100.000 đồng. Mức này cũng tương đương với những năm trước.

Thỏa ước lao động tập thể quy định dịp lễ, Tết như Quốc khánh 2/9 công ty sẽ bố trí quà cho công nhân, lao động. Đây cũng là cơ sở để công ty dành một khoản chi cho người lao động dịp này.

Với 700 công nhân, lao động, Công ty TNHH Sunwoda Việt Nam (đóng tại Bắc Ninh, sản xuất pin lithium cho điện thoại thông minh) thông tin, công ty đã thông báo đến người lao động lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 là 3 ngày liên tiếp, từ 31/8 đến hết ngày 2/9.

Bên cạnh đó, công ty cũng thưởng mỗi người lao động bằng tiền mặt là 100.000 đồng. Qua đây, nhằm động viên công nhân, lao động yên tâm làm việc, gắn bó với công ty.

Công ty TNHH Sunwoda Việt Nam chi tiền thưởng cho công nhân dịp lễ (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Liên quan đến việc thưởng vào dịp lễ, ông Đặng Tuấn Tú, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Chang Shin Việt Nam (Khu công nghiệp Thạnh Phú, phường Tân Triều, TP Đồng Nai) cho biết, dịp nghỉ lễ 2/9 người lao động của công ty được thưởng 200.000 đồng/ngày. Do kỳ nghỉ lễ này kéo dài 2 ngày lên tổng mức tiền thưởng người lao động nhận về là 400.000 đồng/người.

Việc chi trả thưởng dịp nghỉ lễ này cũng là sự động viên kịp thời đến hơn 42.000 công nhân, lao động đang làm việc tại công ty.

Còn Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Công nghệ Nissei Việt Nam (Khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội) Đỗ Danh Giáp cho hay, đơn vị này có số ngày nghỉ tương đương với khu vực công, 5 ngày liên tiếp.

Người lao động được hoán đổi từ ngày làm việc thứ hai, ngày 31/8, sang làm bù vào ngày nghỉ hằng tuần là thứ bảy, ngày 22/8. Như vậy, công nhân sẽ được nghỉ từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9. Đây là dịp để công nhân, lao động đi làm việc xa quê có điều kiện trở về thăm thân.

Theo Bộ luật Lao động năm 2019, thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Căn cứ quy định trên, thưởng dịp Quốc khánh 2/9 là số tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Doanh nghiệp không bắt buộc phải thưởng dịp lễ cho người lao động. Tuy nhiên, nhiều năm qua, các doanh nghiệp luôn bố trí khoản thưởng vào các dịp nghỉ lễ, Tết trong năm để động viên, giữ chân người lao động tiếp tục gắn bó với đơn vị của mình.

Ngoài tiền mặt, doanh nghiệp có thể thưởng cho người lao động bằng tài sản, hiện vật hoặc bằng các hình thức khác.