Nhiều lao động được thưởng 1 triệu đồng dịp lễ 2/9, nhận quà tới tấp

Khích lệ tinh thần làm việc cho lao động

Tại Công ty CP TKG Taekwang Vina (TP Đồng Nai), ông Đinh Sỹ Phúc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, cho biết dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, doanh nghiệp thưởng cho mỗi người lao động 1 ngày lương, tương tự những năm trước. Công ty hiện có hơn 31.000 lao động, chuyên sản xuất, gia công giày thể thao.

Bên cạnh tiền thưởng, Công đoàn công ty triển khai chương trình tặng quà nhân ngày Quốc khánh nhằm động viên đoàn viên, người lao động. Quà tặng gồm máy sấy giày, dầu ăn, sữa...

Lãnh đạo Công ty CP TKG Taekwang Vina lì xì đầu năm cho người lao động (Ảnh: Huỳnh Như).

Theo ông Phúc, đời sống người lao động tại công ty hiện tương đối ổn định. Dịp 2/9, công nhân được nghỉ 2 ngày hưởng nguyên lương. Do thời gian nghỉ không dài, số lượng lao động về quê không nhiều.

Nhiều công nhân lựa chọn ở lại thành phố nghỉ ngơi thay vì về quê do trước đó đã có kỳ nghỉ dài vào dịp 30/4-1/5, đồng thời dự định chờ đến Tết để về quê, khi thời gian nghỉ dài hơn và thuận tiện cho việc thăm gia đình.

Trước đó, Công ty CP TKG Taekwang Vina từng tổ chức nhiều chương trình tặng quà, trúng thưởng, hỗ trợ tiền mặt cho người lao động, thu hút sự chú ý của dư luận. Đơn cử, nhân dịp Giáng sinh 2025 và chào đón năm mới 2026, công ty đã phối hợp cùng Công đoàn tổ chức chương trình quay số may mắn, với cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải nhất 2 chỉ vàng 9999; 3 giải nhì, mỗi giải 1 chỉ vàng 9999; 30 giải ba, mỗi giải 1/2 chỉ vàng 9999 và 1.000 giải khuyến khích, mỗi giải 1 thùng sữa.

Tại Công ty TNHH Cơ điện Minh Khoa (TPHCM), bà Nguyễn Thị Kim Vui, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho hay dịp Quốc khánh năm nay, dự kiến doanh nghiệp thưởng 1 triệu đồng/người lao động. Công đoàn công ty hỗ trợ thêm 200.000 đồng/người, nâng tổng số tiền thưởng mỗi công nhân nhận được lên 1,2 triệu đồng.

Ngoài tiền thưởng, công nhân còn được tặng các phần quà gồm bánh chưng, chả lụa và một số nhu yếu phẩm. Do đơn hàng gấp, công ty chỉ bố trí cho người lao động nghỉ 2 ngày trong dịp lễ. Theo bà Vui, thời gian nghỉ ngắn nên phần lớn công nhân chọn ở lại thành phố.

Công nhân Công ty TNHH Cơ điện Minh Khoa nhận quà dịp lễ Quốc khánh 2/9 diễn ra vào năm 2025 (Ảnh: Huỳnh Như).

Về đời sống người lao động, bà Vui chia sẻ doanh nghiệp và Công đoàn vẫn duy trì các hoạt động chăm lo như trước. Hằng tháng, công nhân được hỗ trợ gạo và một số nhu yếu phẩm.

Công ty TNHH Cơ điện Minh Khoa hiện có hơn 100 công nhân. Dù hoạt động sản xuất, kinh doanh còn gặp khó khăn, doanh nghiệp và Công đoàn vẫn cố gắng duy trì các chính sách hỗ trợ, chăm lo đời sống người lao động, nhất là trong những dịp lễ, Tết.

Doanh nghiệp có bắt buộc thưởng cho người lao động?

Theo Bộ luật Lao động, việc thưởng lễ Quốc khánh 2/9 không phải là bắt buộc. Cụ thể, Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 quy định, thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Như vậy, về mặt pháp lý, không có quy định nào bắt buộc cơ quan, doanh nghiệp phải thưởng cho người lao động vào dịp Quốc khánh 2/9. Tuy nhiên, nhiều đơn vị thường có chính sách thưởng lễ như một hình thức động viên, khích lệ và duy trì tinh thần làm việc cho nhân viên.

Như Dân trí đã đưa tin, theo thông báo của Bộ Nội vụ, với người lao động khu vực doanh nghiệp, dịp lễ Quốc khánh sẽ được nghỉ thứ tư ngày 2/9 và lựa chọn nghỉ 1 trong 2 ngày: thứ ba, ngày 1/9 hoặc thứ năm, ngày 3/9.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ cũng khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức, đồng thời khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 quy định người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm. Nếu người lao động đồng ý đi làm việc vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh thì sẽ được tính là làm thêm giờ.

Cụ thể nếu làm thêm vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương, thì người lao động được hưởng ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Bên cạnh đó, người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 98 Bộ luật Lao động 2019, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, Tết.