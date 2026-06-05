Nhiều doanh nghiệp trả lương cao hơn 10% mức tối thiểu, hỗ trợ tiền nhà trọ

Tại Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 4/6, bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh, đã phát biểu tham luận “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trước yêu cầu mới”.

Theo bà Loan, TPHCM là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ lớn của cả nước; là địa bàn tập trung đông đảo công nhân, lao động với nhiều loại hình doanh nghiệp, ngành nghề và quan hệ lao động đa dạng.

Sau quá trình sắp xếp, TPHCM có số lượng đoàn viên và công đoàn cơ sở lớn nhất Việt Nam.

Trong thời gian qua, các cấp công đoàn thành phố đã tập trung thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ tại nơi làm việc; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động để tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Riêng trong các năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, các cấp công đoàn thành phố đã tổ chức hơn 26.000 lượt đối thoại tại nơi làm việc và phối hợp tổ chức hơn 20.000 hội nghị người lao động tại doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tham luận (Ảnh: Hải Nguyễn).

Qua đó, nhiều kiến nghị chính đáng của người lao động về tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, an toàn lao động, bữa ăn ca, môi trường làm việc đã được giải quyết kịp thời, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Bên cạnh đó, công tác thương lượng thỏa ước lao động tập thể tiếp tục được các cấp Công đoàn chú trọng theo hướng thực chất, hiệu quả.

Trong đó, nhiều doanh nghiệp đã duy trì mức lương cao hơn từ 5% đến 10% so với mức tối thiểu vùng; hỗ trợ tiền nhà trọ, giữ trẻ, bảo hiểm tự nguyện, khám sức khỏe định kỳ, chăm lo lao động nữ mang thai, nuôi con nhỏ; tổ chức tham quan, nghỉ dưỡng và hỗ trợ đoàn viên, người lao động khi có hoàn cảnh khó khăn.

Trong thời gian qua, Công đoàn thành phố đã chủ động ký kết nhiều chương trình hợp tác chiến lược với doanh nghiệp để triển khai xây dựng nhà ở cho công nhân thuê, thuê mua với quy mô khoảng 125.000 căn trong giai đoạn 2026-2030...

Trong thời gian tới, hoạt động Công đoàn thành phố sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thực sự là điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người lao động.

Đầu tiên, công đoàn tiếp tục nâng cao hiệu quả đại diện, đối thoại và thương lượng tập thể để bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đổi mới công tác chăm lo theo hướng toàn diện, bền vững, lấy nhu cầu thực chất của đoàn viên và người lao động làm trung tâm.

Bên cạnh việc đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng tổ chức hiện đại, gần gũi, kịp thời nắm bắt và giải quyết các vấn đề của người lao động trong mọi hoàn cảnh, Công đoàn thành phố sẽ tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa tổ chức Công đoàn với các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác chăm lo, đại diện và bảo vệ người lao động.