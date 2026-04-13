Nhiều chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Một trong những nội dung trọng tâm của dự thảo là hỗ trợ người lao động vay vốn từ nguồn ngân sách thành phố, ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng với lãi suất ưu đãi.

Dự thảo đưa ra 2 phương án. Phương án 1, hỗ trợ đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc.

Người dân tại xã Thăng An, Đà Nẵng được tư vấn để tìm kiếm công việc phù hợp (Ảnh: Công Bính).

Đối với người lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được vay tối đa 100% tổng chi phí trước khi xuất cảnh. Điều kiện bảo đảm tiền vay, thời hạn vay thực hiện theo Nghị định 338/2025/NĐ-CP. Lãi suất vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo do Thủ tướng Chính phủ quy định theo từng thời kỳ, lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất vay.

Đối với người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc, mức vay tối đa 100% tổng chi phí phải trả trước khi xuất cảnh; người lao động không phải thực hiện bảo đảm tiền vay, thời hạn vay căn cứ trên danh sách phái cử được phê duyệt.

Phương án 2, mở rộng đối tượng hỗ trợ bao gồm cả người lao động thuộc khoản 4 Điều 9 Luật Việc làm 2025. Đáng chú ý, nhóm đối tượng này được vay với lãi suất ưu đãi hơn, chỉ bằng 50% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo. Các nội dung còn lại như mức vay, điều kiện, thời hạn vay thực hiện tương tự quy định tại Nghị định 338/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Phương án 2 đồng thời bao gồm toàn bộ chính sách của phương án 1 và bổ sung ưu đãi về lãi suất cho một số nhóm đối tượng.

Dự thảo cũng quy định hỗ trợ trực tiếp một số chi phí cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Ngoài ra, lao động được hỗ trợ chi phí khám sức khỏe theo giá dịch vụ thực tế, tối đa 1,6 triệu đồng/người.

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách được bố trí từ ngân sách thành phố. Trong đó, kinh phí cho vay được ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng, các khoản hỗ trợ trực tiếp được bố trí trong dự toán của Sở Nội vụ và UBND các xã, phường theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Theo Sở Nội vụ Đà Nẵng, việc ban hành nghị quyết được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động thành phố tiếp cận cơ hội việc làm ở nước ngoài, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương.

Sở Nội vụ Đà Nẵng cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi văn bản góp ý trước ngày 21/4 để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.