"Nhà đầu tư dừng hỏi lao động Việt có rẻ không mà hỏi có đủ năng lực không"

Bên lề Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 tại Hà Nội, phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi với ông Huỳnh Hồ Đại Nghĩa, chuyên gia về chính sách công tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM về nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam.

Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Ảnh: M.Hà).

Nút thắt nhân lực

Trong bối cảnh ASEAN đang cạnh tranh mạnh mẽ để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn và kinh tế số, nguồn nhân lực chất lượng cao có ý nghĩa như thế nào đối với khả năng bứt phá của Việt Nam trong khu vực?

- Từ thực tế quan sát của tôi trong cuộc cạnh tranh thu hút đầu tư công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu và kinh tế số, nhà đầu tư đã ít hỏi “Việt Nam có chi phí rẻ không?”, thay vào đó, họ hay hỏi “Việt Nam có đủ kỹ sư, kỹ thuật viên, nhà quản trị, chuyên gia vận hành đạt chuẩn quốc tế không?”. Đây là khác biệt rất lớn so với giai đoạn thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) dựa vào lao động phổ thông.

Ngày 22/12/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó nhấn mạnh việc bảo đảm nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Năm 2025, Việt Nam có lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên khoảng 53,5 triệu người, nhưng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ chỉ khoảng 29-29,5%. Nói cách khác, quy mô lao động lớn là thật, nhưng lực lượng có thể tham gia ngay vào chuỗi giá trị cao vẫn còn hạn chế.

Vậy nguồn nhân lực chất lượng cao đứng ở vị trí nào trong chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam, thưa ông?

- Điểm đáng mừng là Việt Nam có nền tảng vốn con người tương đối tốt so với trình độ thu nhập. Theo Ngân hàng Thế giới, chỉ số vốn con người của Việt Nam đạt khoảng 0,69, nghĩa là một trẻ em sinh ra tại Việt Nam có thể đạt khoảng 69% năng suất tiềm năng nếu được giáo dục và chăm sóc sức khỏe đầy đủ. Mức này cao hơn trung bình nhóm thu nhập trung bình thấp và khu vực. Nhưng điểm đáng lo là vốn con người cơ bản tốt chưa tự động chuyển hóa thành năng lực công nghệ cao. Từ học tốt phổ thông đến làm được chip, trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa, robot, an ninh mạng, dữ liệu lớn là một khoảng cách rất xa.

Trong lĩnh vực bán dẫn, ví dụ rõ nhất là nút thắt nhân lực. Nhiều nguồn trong nước và quốc tế ghi nhận Việt Nam chỉ có khoảng 6.000-15.000 nhân sự bán dẫn chuyên sâu, trong khi mục tiêu đến 2030 thường được nhắc tới là 50.000 kỹ sư bán dẫn. Riêng nhu cầu nhân lực công nghệ thông tin (IT) và kỹ sư số hằng năm được ước tính rất lớn, trong khi thực tế nguồn cung hiện nay mới đáp ứng khoảng 40-50% nhu cầu. Điều này cho thấy nếu không giải quyết nhân lực, Việt Nam có thể thu hút được nhà máy lắp ráp, kiểm thử, đóng gói, nhưng khó tiến lên thiết kế, R&D (nghiên cứu và phát triển), vật liệu, thiết bị và sở hữu trí tuệ.

Vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao đối với năng lực cạnh tranh quốc gia có thể tóm gọn ở 3 điểm: nâng cấp vị trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị; giữ chân dòng FDI chất lượng cao; và tăng năng suất nội sinh của doanh nghiệp Việt Nam. Nếu không có nhân lực tốt, Việt Nam có thể vẫn tăng trưởng nhưng dễ bị kẹt ở tầng thấp như gia công, lắp ráp, phụ thuộc doanh nghiệp FDI và dễ bị thay thế khi chi phí tăng.

Nhìn trong phạm vi ASEAN, đâu là những lợi thế nổi bật của nguồn nhân lực Việt Nam so với các nước trong khu vực và những hạn chế nào cần sớm được khắc phục?

Ông Huỳnh Hồ Đại Nghĩa, chuyên gia về chính sách công tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM (Ảnh: Thành Đạt).

- Việt Nam có lợi thế rõ về quy mô dân số, lực lượng lao động trẻ, khả năng học nhanh, nền tảng toán - khoa học tương đối tốt, chi phí lao động còn cạnh tranh và kinh nghiệm tham gia sản xuất công nghiệp toàn cầu.

Tuy nhiên, theo góc nhìn của tôi, việc chuyển từ “đông lao động” sang “giỏi lao động” đòi hỏi ít nhất 5 yếu tố. Đó là cải cách giáo dục nghề nghiệp và đại học theo nhu cầu ngành, chuyển mạnh từ đào tạo bằng cấp sang đào tạo năng lực, gắn doanh nghiệp vào quá trình đào tạo, nâng cao chất lượng lao động trung cấp kỹ thuật chứ không chỉ kỹ sư và giảm mức độ phi chính thức trên thị trường lao động.

So với một số nước ASEAN, lợi thế nổi bật của Việt Nam là quy mô nhân lực lớn hơn Singapore, chi phí thấp hơn Malaysia và Thái Lan, nền tảng giáo dục phổ thông tốt, khả năng tiếp thu công nghệ nhanh và sự ổn định tương đối trong môi trường sản xuất. Nhưng hạn chế rất rõ là năng suất lao động còn thấp, kỹ năng ngoại ngữ và quản trị quốc tế chưa đồng đều, thiếu chuyên gia đầu ngành, liên kết đại học - doanh nghiệp còn yếu và thiếu môi trường làm việc đủ hấp dẫn để giữ nhân tài.

Không thể giữ chân nhân tài bằng lương hành chính

Nhiều chuyên gia cho rằng cuộc cạnh tranh giữa các nước ASEAN trong tương lai sẽ là cuộc cạnh tranh về nhân tài. Việt Nam cần có những chính sách gì để thu hút, giữ chân và phát huy hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao?

- Cuộc cạnh tranh nhân tài trong ASEAN sẽ ngày càng gay gắt. Singapore có hệ sinh thái tài chính - công nghệ - đại học mạnh. Malaysia đang cải thiện năng lực nhân tài. Thái Lan và Indonesia đều có chiến lược thu hút đầu tư công nghệ, xe điện, pin, dữ liệu và công nghiệp số. Trong bảng xếp hạng nhân tài IMD 2025, Singapore vẫn thuộc nhóm rất cao toàn cầu, Malaysia cũng được ghi nhận cải thiện mạnh, trong khi Việt Nam không phải lúc nào cũng xuất hiện đầy đủ trong các bảng xếp hạng nhân tài quốc tế.

Vì thế, theo tôi, chúng ta cần chính sách nhân tài theo hướng thực tế hơn.

Một là, cần có "visa nhân tài", cơ chế cư trú và làm việc thuận lợi cho chuyên gia nước ngoài, Việt kiều, nhà khoa học, kỹ sư trưởng, chuyên gia bán dẫn, AI, công nghệ sinh học, năng lượng và tài chính xanh. Phải có hợp đồng tốt, môi trường nghiên cứu tốt, thủ tục nhanh, quyền sở hữu trí tuệ rõ và điều kiện sống đủ cạnh tranh.

Hai là, cần trả lương theo giá trị thị trường trong các lĩnh vực chiến lược. Quản lý nhà nước phải chấp nhận một sự thật rằng nhân tài công nghệ cao có thị trường lao động toàn cầu, không thể giữ họ bằng lương hành chính.

Ba là, cần tạo đường phát triển nghề nghiệp cho người giỏi. Nhiều nhân sự trẻ Việt Nam không chỉ rời bỏ tổ chức vì lương thấp mà vì không thấy môi trường học hỏi, không có quyền thử nghiệm, không được trao quyền và bị mắc trong văn hóa quản trị thứ bậc.

Bốn là, cần hình thành cụm nhân tài theo vùng và ngành. Ví dụ: Hà Nội - bán dẫn thiết kế, AI, đại học nghiên cứu; TPHCM - kinh tế số, công nghệ tài chính, logistics, bán dẫn ứng dụng; Đà Nẵng - phần mềm, vi mạch, đô thị thông minh; Đồng Nai - TPHCM - logistics, cảng biển, sân bay. Chính sách nhân lực phải đi cùng bản đồ không gian công nghiệp.

Năm là, cần phát huy nhân tài trong khu vực tư nhân. Nhà nước không nhất thiết phải nuôi mọi nhân tài, nhưng phải tạo môi trường để doanh nghiệp sử dụng nhân tài hiệu quả.

Sản phẩm UAV "Make in Vietnam" (Ảnh: Thanh Bình).

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, đâu là những kỹ năng và lĩnh vực nhân lực mà Việt Nam cần ưu tiên đầu tư để không bị tụt lại phía sau so với các nước trong khu vực?

- Theo tôi, Việt Nam cần tránh cách hiểu hẹp rằng chuyển đổi số chỉ là học lập trình, còn chuyển đổi xanh chỉ là trồng cây hoặc lắp điện mặt trời. Trong 10-20 năm tới, cạnh tranh nhân lực sẽ xoay quanh các nhóm kỹ năng lai ghép.

Nhóm thứ nhất là AI, dữ liệu và tự động hóa, nhóm thứ hai là bán dẫn và điện tử nâng cao, nhóm thứ ba là kỹ năng xanh, nhóm thứ tư là logistics, chuỗi cung ứng và thương mại số, nhóm thứ năm là kỹ năng nền tảng của lao động hiện đại như tiếng Anh, tư duy phản biện, tư duy hệ thống, kỹ năng làm việc trong môi trường đa văn hóa, kỷ luật công nghiệp...

Nếu coi nguồn nhân lực chất lượng cao là "chìa khóa" cho năng lực cạnh tranh quốc gia, theo ông đâu là nút thắt lớn nhất mà Việt Nam cần tháo gỡ hiện nay để hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045?

- Theo quan điểm của tôi, nút thắt lớn nhất hiện nay không chỉ là “thiếu lao động kỹ năng cao”, mà là hệ thống phát triển kỹ năng của Việt Nam chưa vận hành như một hệ sinh thái năng suất quốc gia. Trường học đào tạo một bên, doanh nghiệp cần một bên, địa phương quy hoạch một bên, chính sách tiền lương một bên và chiến lược công nghiệp lại nằm ở một bên khác. Sự rời rạc này làm Việt Nam mất thời gian, mất nguồn lực và dễ bỏ lỡ cơ hội.

Theo tôi, Việt Nam cần 5 đột phá chính sách.

Thứ nhất, xây dựng chiến lược nhân lực quốc gia gắn với chiến lược công nghiệp, không phải chiến lược giáo dục đứng riêng.

Thứ hai, cải cách mạnh giáo dục nghề nghiệp và đại học ứng dụng. Cần coi cao đẳng kỹ thuật, trường nghề chất lượng cao là trụ cột cạnh tranh quốc gia, không phải lựa chọn hạng hai sau đại học.

Thứ ba, thiết lập cơ chế tài chính cho việc học suốt đời. Trong thời đại AI, một người học xong đại học ở tuổi 22 không thể dùng cùng bộ kỹ năng đến khi họ 60 tuổi.

Thứ tư, tạo cơ chế đặc biệt cho nhân tài chiến lược. Các trung tâm bán dẫn, AI, công nghệ sinh học, năng lượng xanh, tài chính quốc tế, logistics thông minh cần được phép tuyển dụng, trả lương, hợp tác quốc tế và thương mại hóa nghiên cứu theo cơ chế linh hoạt hơn khu vực hành chính thông thường.

Thứ năm, nâng chất lượng quản trị công trong phát triển nhân lực. Nhiều chính sách nhân lực ở Việt Nam chưa thành công không phải vì mục tiêu sai, mà vì thực thi chưa hiệu quả. Cần có cơ sở dữ liệu kỹ năng quốc gia, dự báo nhu cầu lao động theo ngành và cơ chế đặt hàng đào tạo bằng ngân sách dựa trên kết quả việc làm, không dựa trên số lượng tuyển sinh.

Nhìn chung, Việt Nam có nền tảng tốt. Tuy nhiên, lợi thế lao động trẻ và chi phí thấp đang giảm dần. Nếu không chuyển nhanh sang lợi thế kỹ năng, Việt Nam có thể mắc kẹt ở vị trí “công xưởng lắp ráp tốt” nhưng chưa trở thành “trung tâm năng lực công nghệ”. Muốn bứt phá trong ASEAN, Việt Nam phải coi phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một chính sách tổng thể kinh tế - công nghiệp - an ninh quốc gia.

Xin trân trọng cảm ơn ông!