Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) thông tin, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động không lớn so với quyền lợi được hưởng. Ví dụ, người lao động đóng tối thiểu 9 tháng, tương đương khoảng 9% tiền lương. Nhưng họ có thể được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ.

Trong quá trình làm việc, người lao động và doanh nghiệp có thể được hỗ trợ đào tạo, duy trì việc làm, với thời gian tối đa 6 tháng và mức hỗ trợ tối đa khoảng 1 triệu đồng/người/tháng.

Khi thất nghiệp, người lao động được hưởng trợ cấp tối thiểu 3 tháng, tương đương khoảng 180% tiền lương, cùng với hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trong thời gian hưởng trợ cấp.

Ngoài ra, họ còn được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề tối đa 9 tháng, với mức hỗ trợ lên tới khoảng 9 triệu đồng, cùng với hỗ trợ tiền ăn theo ngày thực học.

Lợi ích khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp (Ảnh minh họa: HY).

Bên cạnh đó, người lao động còn được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí, không hạn chế số lần.

Như vậy, với mức đóng khoảng 9-12% tiền lương, người lao động có thể nhận được tổng quyền lợi ở mức cao hơn nhiều lần khi gặp rủi ro. Đây chính là nguyên tắc chia sẻ của bảo hiểm thất nghiệp: Nhiều người cùng đóng để hỗ trợ cho những người không may rơi vào tình trạng thất nghiệp.

Bảo hiểm thất nghiệp cũng tương tự như bảo hiểm y tế là không ai mong muốn rơi vào tình trạng phải sử dụng đến quyền lợi, nhưng việc tham gia là để phòng ngừa rủi ro và chia sẻ trong cộng đồng.

Người tham gia đóng góp không phải để chắc chắn hưởng ngay, mà để khi có rủi ro thì được hỗ trợ, đồng thời cùng chia sẻ trách nhiệm với những người khác trong xã hội. Chính vì vậy, chính sách này mang tính chất vừa ngắn hạn, vừa dài hạn.

Do đó, Nhà nước thực hiện vai trò bảo hộ quỹ. Bên cạnh đó, Nhà nước có cơ chế hỗ trợ để duy trì kết dư, đảm bảo khả năng chi trả. Đồng thời, quỹ được hình thành trên cơ sở đóng góp của ba bên: người lao động, người sử dụng lao động và Nhà nước.