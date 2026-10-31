Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội hẹn 90 ngày để nghe địa phương... "giải toán"

Chia sẻ tại Ngày hội khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo "Con nước mới" ở tỉnh Cà Mau ngày 30/10, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nhận xét, tên sự kiện nhớ cách người miền Tây nhìn con nước.

“Nước lớn đưa ghe đi, nước ròng đặt lú, nước mặn tính chuyện nuôi tôm, nước ngọt lo chuyện trồng lúa. Hôm nay con nước khác đang về, đó là khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo", ông Hoan so sánh.

Nhưng theo vị lãnh đạo người miền Tây, nước đầy sông mà chiếc ghe còn buộc ở dây neo thì cũng không thể ra biển lớn. Do đó, muốn đón "con nước mới", trước hết là mở dây neo, mở ra cách nghĩ mới.

Ông Lê Minh Hoan, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, phát biểu tại diễn đàn ngày hội khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo "Con nước mới" ở Cà Mau (Ảnh: CTV).

Ông Hoan cho rằng, với người trẻ, nỗi khó của quê hương có thể trở thành cơ hội khởi nghiệp. Những khó khăn thực tại đó là người nuôi tôm thiếu thông tin môi trường, cơ sở thiếu hàng ngon, bao bì chưa đẹp, khách đến U Minh chưa có chuyến đi trọn vẹn.

Mỗi nỗi khó mời gọi người trẻ góp sức bằng khởi nghiệp. Theo ông, đừng vội hỏi đất nước hiện có công nghệ gì, hãy hỏi bà con đang gặp khó gì, mình giúp được gì, giải pháp giản dị nào dùng được mỗi ngày,… Những việc đó hiệu quả hơn hơn là ý tưởng lớn mà chẳng sử dụng được.

Vị lãnh đạo người miền Tây phân tích, khách đến Cà Mau không chỉ chụp hình ở Đất Mũi mà còn muốn nghe chuyện giữ rừng, muốn nếm ăn món quê, nghe câu đờn, trải nghiệm hành trình tử tế tạo thêm sinh kế.

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội gợi mở, tỉnh Cà Mau có thể bắt đầu bằng những bài toán từ chính vùng đất của mình. Hãy hỏi người nuôi tôm còn tốn chi phí ở đâu, hợp tác xã hiện vướng gì, người trẻ về quê cần điều kiện nào.

"Có thể lập danh mục bài toán mở của Cà Mau, mời doanh nghiệp, viện, trường, chuyên gia, cộng đồng khởi nghiệp cùng tìm lời giải", ông Hoan gợi ý.

Ông cũng mong tỉnh chuyển từ phát triển từng sản phẩm sang kiến tạo hệ sinh thái giá trị. Ở đất mũi, sau con tôm còn có rừng, môi trường nước, người nuôi, người chế biến, thị trường, người tiêu dùng,…

Hướng nhìn khác, rừng U Minh không chỉ có tràm, mật ong, mà còn có tri thức bản địa, có nghề gác kèo ong, có văn hóa, du lịch trải nghiệm,… "Hãy chọn vài không gian thí điểm để nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà khoa học, cộng đồng cùng tạo giá trị, chia sẻ thành quả. Địa phương không chỉ bán sản vật mà còn trao câu chuyện, trách nhiệm với thiên nhiên, bản sắc vùng đất", nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội gợi ý.

Ông mong Cà Mau không để người khởi nghiệp, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ đi một mình. Bởi người trẻ cần nơi thử nghiệm ý tưởng, hợp tác xã cần nơi đổi mới công nghệ, cơ sở làm hàng tốt cần kết nối với thị trường.

Người Cà Mau đi qua bao mùa sóng gió bằng sức bền và nghĩa tình. Trước "con nước mới", ông Hoan kỳ vọng nông dân có doanh nghiệp đi cùng, người trẻ có người nâng đỡ, nhà khoa học tìm thấy bài toán từ đời sống, chính quyền trở thành người kết nối, kiến tạo.

"Đừng chỉ hỏi phải mở bao nhiêu lớp học mà hãy hỏi sau lớp học, người tham gia làm được điều gì mà trước đó chưa làm được, đó mới là thước đo có ý nghĩa", ông Hoan nhấn mạnh.

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đưa ra lời hẹn 90 ngày để địa phương chọn 5 bài toán tích cực, mời 5 nhóm đối tác (viện, trường, nhà khoa học) cùng làm với doanh nghiệp, chuyên gia, địa phương.

Trong đó, 30 ngày đầu cùng làm việc để nghe về nỗi khó, 30 ngày tiếp theo để thử nghiệm và 30 ngày cuối cùng đo kết quả và điều chỉnh giải pháp.

Ông giao hẹn: "90 ngày sau hãy cùng ngồi lại với nhau, không chỉ để nghe tham luận mà nghe hộ nuôi tôm kể chuyện giảm chi phí, hợp tác xã kể chuyện kéo thêm khách hàng, người trẻ kể những ý tưởng đã được dùng, cộng đồng kể chuyện thêm sinh kế".