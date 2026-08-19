Người phụ nữ Bru Vân Kiều và hành trình đổi đời ở vùng biên

Gia đình chị Hồ Thị Vân (27 tuổi, trú tại bản La Trọng, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị) là hộ tiêu biểu về phát triển kinh tế ở địa phương. Bằng sức lao động và tư duy của người trẻ, vợ chồng chị đã gây dựng sinh kế ổn định, vươn lên thoát nghèo.

Chị Vân và chồng là anh Hồ Quế (28 tuổi) đều là người Bru Vân Kiều. Họ kết hôn khi vừa học xong lớp 12. Thời điểm ấy, cũng như nhiều hộ dân trong bản, vợ chồng chị Vân thiếu vốn, kinh nghiệm sản xuất còn hạn chế, cuộc sống chủ yếu dựa vào nương rẫy, sản vật từ rừng nên thu nhập bấp bênh.

Bước ngoặt đến khi chị Vân được cán bộ địa phương lựa chọn tham gia các lớp tập huấn kiến thức về chăn nuôi, trồng rừng, tìm hiểu mô hình sản xuất và được tư vấn chính sách vay vốn ưu đãi, các chương trình hỗ trợ của nhà nước.

“Tôi được vay vốn ưu đãi, hỗ trợ nguồn giống, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, chính sách khuyến nông. Với gia đình tôi và nhiều hộ dân trong bản, nếu không được tiếp cận chính sách hỗ trợ, khó lòng vươn lên thoát nghèo”, chị Vân chia sẻ.

Có vốn và kiến thức, chị Vân đầu tư nuôi trâu, bò, lợn, trồng 4ha rừng keo, phát triển vườn cây ăn quả. Chị còn mạnh dạn vay vốn mua máy xay xát, mở cửa hàng tạp hóa để kiếm thu nhập, phục vụ bà con.

Trong khi chị Vân tập trung chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh, anh Hồ Quế học nghề sửa chữa ô tô, làm việc tại một cơ sở trên đường Hồ Chí Minh qua xã Dân Hóa. Hai vợ chồng mỗi người một việc, cùng vun vén gia đình, tích lũy cho tương lai với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Nhờ chịu khó và biết tính toán, kinh tế gia đình chị Vân ngày càng ổn định, có điều kiện chăm lo cho 2 đứa con học hành đầy đủ. Mới đây, vợ chồng chị còn xây dựng căn nhà khang trang trị giá hơn 800 triệu đồng.

Người phụ nữ Bru Vân Kiều thoát nghèo nhờ mô hình kinh tế (Video: Tiến Thành).

Không chỉ chăm lo kinh tế gia đình, chị Vân còn phối hợp với cán bộ xã Dân Hóa tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, chia sẻ kinh nghiệm, vận động bà con phát triển kinh tế hộ gia đình, hạn chế tâm lý trông chờ, ỷ lại.

“Từ kết quả bản thân đang có, tôi muốn bà con mạnh dạn mở rộng chăn nuôi, phát triển kinh tế để cùng nhau thoát nghèo, đưa bản làng đi lên. Nhà nước có chính sách hỗ trợ là điều kiện thuận lợi, nhưng quan trọng vẫn là mình phải chịu khó, biết cách làm ăn thì cuộc sống mới thay đổi được”, chị Vân tâm sự.

Chị Hồ Thị Thươi, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Dân Hóa, đánh giá chị Vân là một trong những người đi đầu trong phát triển kinh tế tại địa phương, dám nghĩ, dám làm, có tinh thần vươn lên, tích cực chia sẻ kinh nghiệm với bà con dân bản.

Theo chị Thươi, cách làm của chị Vân dần lan tỏa trong cộng đồng, một số hộ dân học hỏi, thay đổi cách nghĩ để phát triển chăn nuôi, trồng rừng, tìm sinh kế phù hợp. Nhận thức về giảm nghèo, làm ăn, xây dựng cuộc sống mới của bà con chuyển biến tích cực, các hủ tục từng bước được loại bỏ.

Xã Dân Hóa là địa bàn miền núi, biên giới khó khăn của tỉnh Quảng Trị, có 2.256 hộ dân với gần 10.000 người sinh sống tại 28 bản. Trong đó, đồng bào dân tộc Bru Vân Kiều và Chứt chiếm 95,3% dân số.

Với một địa phương còn nhiều khó khăn như Dân Hóa, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có ý nghĩa quan trọng.

Thời gian qua, nguồn lực từ chương trình này được cụ thể hóa bằng nhiều công trình, phần việc thiết thực, gắn với nhu cầu của người dân. Hạ tầng giao thông được cải thiện, trường học, trạm y tế, công trình nước sạch, điện sinh hoạt được quan tâm đầu tư. Nhà ở cho người dân cũng được chú trọng. Tính đến ngày 30/6, xã Dân Hóa đã tu sửa, xây dựng 1.337/1.529 nhà tạm, nhà dột nát.

Cùng với cơ sở hạ tầng, các nguồn vốn được xã Dân Hóa huy động, lồng ghép để hỗ trợ người dân phát triển sinh kế. Nhờ đó, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên, kinh tế hộ dần ổn định, không còn hộ đói. Nhận thức về phát triển kinh tế, chấp hành pháp luật và xây dựng cuộc sống mới có nhiều chuyển biến.

Để chính sách, nguồn lực đến đúng đối tượng, công tác truyền thông, tuyên truyền, vận động được xã Dân Hóa chú trọng. Đây cũng là nội dung của Dự án 10, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, góp phần giúp người dân hiểu đúng chính sách, chủ động tham gia và sử dụng hiệu quả các nguồn lực được hỗ trợ.

Dự án 10 gồm 3 tiểu dự án, trong đó tiểu dự án 3 tập trung kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện chương trình. Tại Dân Hóa, các nội dung này được triển khai gắn với thực tế cơ sở.

Xã Dân Hóa đã tổ chức hội nghị, lớp tập huấn, sinh hoạt cộng đồng tại các thôn, bản với hàng trăm lượt người tham gia. Địa phương này cũng chú trọng nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền ở cơ sở. Trưởng bản, già làng, người có uy tín được cử tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chính sách, kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng, phương pháp truyền thông phù hợp với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

“Chúng tôi được đi tập huấn, biết được nhiều hơn các chính sách hỗ trợ của nhà nước, cách làm hay, gương điển hình, nhờ vậy khi về bản sẽ dễ dàng truyền đạt tới người dân, để bà con biết cách tiếp cận các nguồn hỗ trợ. Là một người trưởng bản, tôi cũng phải nói đi đôi với làm, có vậy bà con mới tin và nghe theo”, ông Hồ Đam, Trưởng bản Hưng Hóa, xã Dân Hóa chia sẻ.

Ông Phạm Văn Bắc, Phó Chủ tịch UBND xã Dân Hóa, cho biết địa phương thường xuyên biểu dương, tôn vinh những cá nhân tiêu biểu để lan tỏa cách làm hiệu quả trong cộng đồng.

Theo ông Bắc, cùng với tuyên truyền, tập huấn, công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được địa phương hết sức quan tâm, triển khai hiệu quả. Qua đó, có cơ sở đánh giá tiến độ, kết quả, kịp thời nhận diện khó khăn, vướng mắc, rút kinh nghiệm, góp phần bảo đảm các nguồn lực được sử dụng đúng mục tiêu.

“Các chương trình, dự án hỗ trợ nguồn lực và sinh kế đã tạo điều kiện để người dân có thêm cơ hội phát triển. Dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng Dân Hóa hôm nay đã khoác lên mình một diện mạo mới. Người dân không còn tư duy trông chờ, ỷ lại mà từng bước trở thành chủ thể của hành trình thoát nghèo. Từ ham muốn “ăn no, mặc ấm”, bà con bây giờ đang hướng đến “ăn ngon, mặc đẹp”, ông Bắc nói.

Nội dung: Tiến Thành

Thiết kế: Tuấn Nghĩa

19/08/2026 - 13:03