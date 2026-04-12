Người lao động thất nghiệp được hỗ trợ học nghề, thêm tiền ăn

Không chỉ nhận tiền, người lao động được hỗ trợ học nghề

Trao đổi tại toạ đàm "Chính sách bảo hiểm thất nghiệp mới có lợi hơn cho người lao động từ 2026", được tổ chức bởi báo Dân trí mới đây, ông Trần Tuấn Tú, Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp (Cục Việc làm, Bộ Nội vụ) cho biết Luật Việc làm 2025 đã mở rộng đáng kể các quyền lợi của người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, trong đó đáng chú ý là các chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề.

Theo ông Tú, trước đây chính sách chủ yếu tập trung vào hỗ trợ học nghề khi người lao động đã thất nghiệp. Nay phạm vi được mở rộng, bổ sung nội dung đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề. Đặc biệt, chính sách còn hỗ trợ cả cho người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp (hỗ trợ duy trì việc làm) và người lao động thất nghiệp.

Ông Trần Tuấn Tú, Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp (Cục Việc làm, Bộ Nội vụ) (Ảnh: Mạnh Quân).

Ở góc độ thực tiễn, bà Vũ Thị Thanh Liễu, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, cho biết người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp hiện được hưởng nhiều quyền lợi hơn ngoài trợ cấp. “Người lao động còn được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí; hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại; hỗ trợ học nghề”, bà nói.

Các trung tâm dịch vụ việc làm trên cả nước đang triển khai nhiều hình thức kết nối như phiên giao dịch việc làm hằng ngày, phiên lưu động, chuyên đề, giúp người lao động tiếp cận doanh nghiệp và cơ hội việc làm phù hợp.

Thêm hỗ trợ tiền ăn, tạo điều kiện học nghề thực chất

Một điểm mới đáng chú ý là chính sách hỗ trợ tiền ăn cho người lao động trong quá trình học nghề. Theo bà Liễu, từ ngày 1/1/2026, người lao động tham gia học nghề được hỗ trợ chi phí đào tạo tối đa 6 tháng, với mức tối đa 1,5 triệu đồng mỗi tháng.

"Tiền ăn được hỗ trợ theo ngày thực học, mức 50.000 đồng một ngày”, bà Liễu cho biết. Đây là quy định mới nhằm khuyến khích người lao động tham gia đào tạo nghề, nhất là trong bối cảnh nhiều người phải di chuyển từ địa phương khác để học.

Thực tế, theo ghi nhận từ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, nhiều lao động từ các tỉnh lân cận như Hải Dương, Hòa Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang… đăng ký học nghề tại Hà Nội, thậm chí phải đi lại trong ngày. Việc bổ sung hỗ trợ tiền ăn được đánh giá là có ý nghĩa thiết thực, giúp giảm chi phí và tạo điều kiện để người lao động duy trì việc học.

Bà Liễu cho biết thêm, nhiều trường hợp sau khi hoàn thành khóa học đã tìm được việc làm mới hoặc tự mở cơ sở kinh doanh, qua đó tạo việc làm cho bản thân và những người xung quanh.

Bà Vũ Thị Thanh Liễu, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo ông Trần Tuấn Tú, việc mở rộng các chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng là một trong những nội dung quan trọng của lần sửa đổi này. “Chính sách bảo hiểm thất nghiệp không chỉ hỗ trợ tài chính khi người lao động mất việc, mà còn giúp họ nâng cao kỹ năng, sớm quay trở lại thị trường lao động”, ông nói.

Những thay đổi này cho thấy bảo hiểm thất nghiệp đang được thiết kế theo hướng không chỉ giải quyết tình huống mất việc trước mắt, mà còn hỗ trợ người lao động thích ứng tốt hơn với biến động của thị trường lao động trong dài hạn.

Trợ cấp thất nghiệp đảm bảo thu nhập, linh hoạt hơn về điều kiện

Bên cạnh các hỗ trợ về đào tạo và học nghề, chính sách bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục duy trì và hoàn thiện cơ chế trợ cấp nhằm đảm bảo thu nhập tạm thời cho người lao động khi mất việc.

Theo ông Trần Tuấn Tú, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng vẫn được xác định bằng khoảng 60% mức bình quân tiền lương của 6 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp gần nhất trước khi thất nghiệp. Đây là mức hỗ trợ được thiết kế “đủ để đảm bảo đời sống nhưng vẫn tạo động lực để người lao động sớm quay trở lại thị trường lao động”.

Điểm đáng chú ý là cách xác định thời gian đóng để tính hưởng đã được điều chỉnh linh hoạt hơn. Thay vì hiểu “6 tháng liền kề” theo nghĩa liên tục tuyệt đối, quy định mới cho phép tính 6 tháng cuối cùng có đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi chấm dứt hợp đồng, kể cả trong trường hợp quá trình tham gia bị gián đoạn do nghỉ thai sản, nghỉ không lương hoặc tạm hoãn hợp đồng.

Theo ông Tú, cách tiếp cận này “vừa đảm bảo nguyên tắc đóng - hưởng, vừa phù hợp với thực tế quá trình làm việc của người lao động”.

Ngoài khoản trợ cấp bằng tiền, trong thời gian hưởng, người lao động còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế, đồng thời tiếp tục được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí để sớm quay lại thị trường lao động. Như vậy, chính sách không chỉ dừng ở việc hỗ trợ tài chính ngắn hạn mà còn kết hợp nhiều công cụ nhằm giúp người lao động ổn định cuộc sống và tìm kiếm cơ hội việc làm mới.