Người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp online thế nào?

Theo Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội, thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp đã được triển khai với hình thức nộp hồ sơ trực tuyến, bên cạnh các hình thức truyền thống như nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính.

Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công

Người lao động có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp có thể lựa chọn nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia. Đây là một trong các cách thức thực hiện thủ tục hành chính được công bố, áp dụng song song với hình thức nộp trực tiếp tại tổ chức dịch vụ việc làm công hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Việc nộp hồ sơ trực tuyến giúp người lao động không cần đến trực tiếp cơ quan tiếp nhận, giảm thời gian đi lại, đồng thời phù hợp với xu hướng số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính.

Sau khi nộp hồ sơ, cơ quan chức năng sẽ tiếp nhận và xử lý theo quy định. Thời hạn giải quyết thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong trường hợp hồ sơ được gửi qua dịch vụ bưu chính, thời điểm tiếp nhận được tính theo dấu bưu điện. Tuy nhiên, với hình thức trực tuyến, thời gian tiếp nhận được xác định ngay trên hệ thống điện tử.

Quy trình giải quyết trong 15 ngày làm việc

Theo quy định, sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ xử lý và giải quyết trong thời hạn 15 ngày làm việc.

Trong khoảng thời gian này, hồ sơ của người lao động sẽ được kiểm tra, đối chiếu và thực hiện các bước theo quy trình nội bộ do Sở Nội vụ chủ trì xây dựng, phối hợp với các cơ quan liên quan.

Việc quy định rõ thời hạn giải quyết nhằm bảo đảm tính minh bạch, giúp người lao động chủ động theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ.

Bên cạnh thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp, các thủ tục liên quan như tạm dừng hưởng, tiếp tục hưởng, chấm dứt hưởng hoặc chuyển nơi hưởng trợ cấp cũng được thực hiện theo nhiều hình thức, trong đó có nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Mở rộng dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực việc làm

Quyết định của Hà Nội đồng thời công bố danh mục 9 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực việc làm, trong đó toàn bộ đều cho phép nộp hồ sơ trực tuyến.

Các thủ tục này bao gồm: hưởng trợ cấp thất nghiệp; tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp; thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng; chuyển nơi hưởng trợ cấp; hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề; tư vấn, giới thiệu việc làm…

Việc đồng bộ các thủ tục theo hướng cho phép thực hiện trực tuyến thể hiện xu hướng đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người lao động trong tiếp cận chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Song song đó, thành phố cũng bãi bỏ nhiều thủ tục cũ không còn phù hợp, thay thế bằng các quy trình mới theo quy định tại Nghị định 374/2025/NĐ-CP và các văn bản liên quan.

Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực việc làm được kỳ vọng giúp đơn giản hóa thủ tục, giảm áp lực cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ, đồng thời nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.