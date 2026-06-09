Người lao động nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến giúp giảm đi lại

Cụ thể, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã rà soát, điều chỉnh quy trình xử lý nội bộ đối với hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời điều chỉnh quy chế phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố, nhằm đảm bảo đáp ứng quy định mới: trong vòng 10 ngày kể từ khi người lao động nộp đủ hồ sơ hợp lệ sẽ được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bên cạnh đó, trung tâm bố trí đội ngũ cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trực tiếp tiếp nhận và xử lý hồ sơ; đồng thời tăng cường tổ chức các lớp đào tạo chuyên sâu về bảo hiểm thất nghiệp cho cán bộ, nhân viên, nhằm nâng cao tốc độ và chất lượng giải quyết hồ sơ.

Việc rút ngắn thời gian giải quyết được đánh giá là có ý nghĩa thiết thực, giúp người lao động giảm áp lực tài chính trong giai đoạn mất việc và sớm ổn định để tìm kiếm việc làm mới. Trung tâm cũng xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, qua đó nâng cao tính chuyên nghiệp và hình ảnh của đơn vị trong thực hiện chính sách.

Làm thủ tục bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (Ảnh: Văn Quân).

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, trung tâm cũng gặp một số khó khăn, đặc biệt là liên quan đến hạ tầng công nghệ thông tin. Thời gian qua, hệ thống cổng dịch vụ công có thời điểm phát sinh lỗi kỹ thuật, khiến cả người lao động và cán bộ trung tâm gặp khó khăn trong việc truy cập, tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Trong khi đó, việc rút ngắn thời gian giải quyết đòi hỏi phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nên đây là thách thức cần sớm được khắc phục.

Việc người lao động nộp hồ sơ trực tuyến giúp giảm đáng kể thời gian và áp lực trong quá trình xử lý hồ sơ.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, do phát sinh một số vướng mắc kỹ thuật, trung tâm đã báo cáo lên Sở Nội vụ, UBND thành phố và Cục Việc làm để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Các cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc hỗ trợ.

Đầu tháng 4 vừa qua, Bộ Nội vụ đã tổ chức tập huấn về bộ công cụ xử lý bảo hiểm thất nghiệp mới. Hiện nay, trung tâm đang từng bước triển khai áp dụng bộ công cụ này trong thực tế.

Việc đưa vào sử dụng hệ thống mới được kỳ vọng sẽ hỗ trợ hiệu quả hơn cho cả người lao động và cơ quan thực thi. Người lao động khi nộp hồ sơ trực tuyến sẽ giảm được việc đi lại, trong khi cán bộ, nhân viên có thể ứng dụng công nghệ thông tin để xử lý hồ sơ nhanh chóng, thuận tiện hơn.