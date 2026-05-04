Người lao động được bảo lưu trợ cấp thất nghiệp chưa hưởng
(Dân trí) - Trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp do đã có việc làm, người lao động sẽ được bảo lưu thời gian đóng tương ứng với thời gian trợ cấp chưa nhận.
Khi nghỉ việc, ông Luân đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được 9 năm 3 tháng, nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp 9 tháng.
Tuy nhiên, khi hưởng trợ cấp đến tháng thứ 8 thì ông Luân có công việc mới, bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Ông Luân hỏi: "Tôi thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động có hiệu lực thì tôi có được bảo lưu 1 tháng trợ cấp thất nghiệp chưa hưởng hay không?".
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Luật Việc làm hiện hành quy định người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ phải dừng nhận trợ cấp khi có việc làm.
Đối với trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp do có việc làm, thời gian đóng tương ứng với thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp mà người lao động chưa nhận tiền trợ cấp sẽ được bảo lưu. Thời gian bảo lưu này được dùng làm căn cứ tính hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng tiếp theo.