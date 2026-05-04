Người lao động được bảo lưu trợ cấp thất nghiệp chưa hưởng

Người lao động chờ đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp tại TPHCM (Ảnh: Thúy Hường).

Khi nghỉ việc, ông Luân đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được 9 năm 3 tháng, nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp 9 tháng.

Tuy nhiên, khi hưởng trợ cấp đến tháng thứ 8 thì ông Luân có công việc mới, bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Ông Luân hỏi: "Tôi thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động có hiệu lực thì tôi có được bảo lưu 1 tháng trợ cấp thất nghiệp chưa hưởng hay không?".

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Luật Việc làm hiện hành quy định người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ phải dừng nhận trợ cấp khi có việc làm.

Đối với trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp do có việc làm, thời gian đóng tương ứng với thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp mà người lao động chưa nhận tiền trợ cấp sẽ được bảo lưu. Thời gian bảo lưu này được dùng làm căn cứ tính hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng tiếp theo.

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 8 Nghị định số 374/2025/NĐ-CP (Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp), thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp) và trừ những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu trong quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có).